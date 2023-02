BLINKEN POSLE SASTANKA S VUČIĆEM: Sa srpskim predsednikom produktivan razgovor

"Razgovarali smo o značaju normalizacije odnosa sa Kosovom i ja sam preneo koliko cenimo nastavljenu srpsku podršku Ukrajini", napisao je Blinken kasno sinoć na svom Tviter nalogu.

Had a productive conversation with Serbian President @AVucic today at the @MunSecConf. We discussed the importance of normalized relations with Kosovo and I conveyed our appreciation for Serbia’s continued support for Ukraine. We share Serbia’s desire for a future with the EU. pic.twitter.com/9isoAics6N