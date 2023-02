'ON JE RACIONALAN, ALI NE VOLI DA GOVORI ISTINU' Predsednik Vučić o navodima Pajtića

Predsednik Srbije, Aleksanadar Vučić se tokom obraćanja iz Minhena dotakao i sramnih navoda Bojana Pajtića.

Tačnije, predsednik je prokomentarisao navode Bojana Pajtića koji je u jednom intervjuu rekao da je predsednik sam organizovao napad na sebe u Srebrenici.

- Ja na to ne mogu da odgovorim ni kroz osmeh ni kroz podsmeh - video sam da je rekao i da sam onu pušku sam organizovao - imamo priznanje čoveka. Zašto se to dešava, nije važan taj čovek sad ću da govorim o principu. On je racionalan ali ne voli da govori istinu. Nije to problem sa njim. Ali postoje ljudi koji u te besmislene teorije zavere veruju. Vi se uvek pitate kako na besmislene teorije zavere da reagujete, jer vi morate na dnevnom nivou da donosite bog zna koliko racionalnih odluka, morate jer od toga zavisi život države. Onda ljudi kažu - svakako bi išlo isto u zemlji. Pa ne bi. Da uzmemo Libiju i Emirate, Libija ima pet puta više nafte od Emirata, a jel idete u Dubaji ili u Bengazi. To vam je razlika između nekadašnjeg rukovodstva. Dakle važno je kakvo rukovodstvo imate. Mi moramo da donosimo racionalne i odgovorne odluke. Zašto je ljudima lakše da poveruju u besmislene teorije zavere - zato što je lakše da poveruješ da postoji neka vrsta kontrole nad nečim nego da nema kontrole. Kako ćeš da optužiš zemljotres i prirodu i Boga, kada je lakše da optužiš neke zle ljude. A kada postaviš pitanje - pošto morate da slušate ta lupetanja - CIA i Amerikanci, pa što ga onda nisu izazvali u Moskvi ili Petrogradu? I onda naravno na to nema odgovora, niti će ga ikada biti.

- U čovekovoj prirodi je da veruje da postoji nešto sakriveno, mnogo mu je lakše da poveruje i to nego da se to dogodilo od sebe - naveo je predsednik Srbije.

- E tako je i ovde. Mora da to nije baš tako kao što izgleda. Kad nema ništa, kad je to pospuno jasno kao dan. I uvek mora da postoji krivac, taj krivac nikad nismo mi, taj krivac je uvek neko drugi, moramo da ga pronađemo da ga virtuelno ili stvarno da hvatamo za gušu. Umesto da se posvetimo sopstvenom radu, učenju. I oni koji bi rade na racionalan način će uvek biti u manjini. Ali oni su ti koju guraju zemlju napred i donose odluke koje imaju smisla. Ovo sve drugo nema previše smisla. Plašim se kada vam neko ovako poređa stvari, da ćemo još dugo plaćati visoku i tešku cenu ratnih razaranja u Ukrajini i naša zemlja za to mora biti spremna - rekao je Vučić.

