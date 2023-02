OČIGLEDNO JE DA STRANE SLUŽBE RADE SVOJ POSAO! Darko Glišić: Vučić je meta raznima koji bi da nas vrate u prošlost

Očigledno je da strane službe rade svoj posao, ali ja verujem da rade i naše i da će sprečiti pakleni plan onih koji bi da destabilizuju Srbiju. Aleksandar Vučić jeste čovek koji je promenio i podigao našu zemlju i kao takav je meta raznima koji bi da nas vrate u prošlost.

Svako ko pretnje ubistvom predsedniku države i nasilje koje se u sredu uveče desilo relativizuje, kvalifikuje sebe kao saučesnika i očekujem da nadležni državni organi zaštite ustavni i pravni poredak, kaže u intervjuu za Kurir predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić komentarišući incidente i pretnje upućene predsedniku na Sretenje ispred Predsedništva Srbije.

Izjavili ste nedavno, da je do vas, da biste sutra išli na izbore. Da li i dalje mislite da je raspisivanje vanrednih izbora dobra ideja za Srbiju u ovom trenutku i zbog čega?

- Izbori uvek dobro dođu da proverite šta građani o vama misle. Mi smo jedina stranka koja se nikada nije plašila suda svog naroda. Imamo rezultate, nemamo čega da se stidimo i možemo čista obraza da izađemo pred birače. Da li će izbora biti do kraja godine ili ne, ja to ne znam. Ali ne mogu da isključim takvu mogućnost.

Smatrate li nakon svega da je SPS pravi koalicioni partner za vašu stranku? Možete li im verovati?

- Sve ono sto se desilo, pre svega na sednici Skupštine o KiM, dalo je dovoljno odgovora. I svako je mogao da vidi i da čuje ko se bori za stabilnost i uspeh države, ko to napada, a ko posmatra sa strane i čeka ishod. SPS je naš koalicioni partner i stavili smo tačku na svaku vrstu dalje polemike.

O prljavoj kampanji Napadi na decu se ne opraštaju U više navrata ste izjavili kako vas pogađa kada se napada porodica, a posebno kada se napadaju deca predsednika Vučića... Nakon toliko iskustva u bavljenju politikom, postoji li nešto što može i dalje da vas pogodi ili iznenadi? - Napade na decu ne mogu i neću nikome da oprostim. Za mene ne postoji niži i primitivniji oblik ponašanja od takvog. I verujte da me to uvek iznenadi jer i dalje ne mogu da verujem da neko zarad politike misli da napadima na decu nešto postiže. Odvratno je i uvek će biti.

Da li im vi lično verujete?

- Nemate pravo u politici da budete lični. To je uvek loš put. Svako se svojim delima i ponašanjem dokazuje i to su faktori koji grade ili razgrađuju poverenje.

Kako ocenjujete ponašanje pojedinih lidera opozicije na vanrednom zasedanju o situaciji na KiM, kojem je prisustvovao i predsednik?

- Pre svega kao nemoć u nedostatku argumenata. Zatim je to dovelo do pribegavanja gnusnim lažima, a na kraju, kao svoj možda i osnovni plan tih dana, pribegli su nasilju i odvratnim pretnjama predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici. Dobar deo tih ljudi ne bi prošao lekarski pregled, pogotovo kad bi došlo do psihotesta.

U poslednje vreme sve više poslanika iz drugih stranaka prelazi u SNS... Kako to ocenjujete?

- Ljudi razmišljaju svojom glavom. Posmatraju šta se dešava i, kada vide licemerje, bahatost i neodgovornost prema državi, donose odluke da stupe u razgovore sa SNS. Kap koja je kod mnogih prelila čašu upravo je sednica Skupštine na temu Kosova i Metohije. Kada su videli koliko Milica Zavetnica u sekundi može da slaže, kada su videli da se Boško nije odrekao nasilja i kada vide koliki je licemer Miloš Jovanović, onda su njihove odluke bile veoma lake.

U toku su unutarstranački izbori na svim nivoima, a za 27. maj zakazana je Izborna skupština SNS. Da li očekujete da dođe do nekih većih promena unutar same stranke?

Privatno i poslovno vreme Nemam dva lica Ko je Darko Glišić privatno? Kako volite da provodite slobodno vreme? - Privatno sam isto kao i poslovno. Nemam dva lica. Ako slobodnog vremena ima, volim da ga potrošim na gledanje kluba za koji navijam ili na neki dobar koncert. Pod uslovom da mi deca to dozvole.

- Sada naše članstvo ima reč. I oni će odlučiti da li i gde se neko pomera. Pažljivo pratimo proces, sprovodimo ga striktno po Statutu naše stranke i ponosan sam na odgovornost koju pokazuju naši članovi.

Smatrate li da ima onih koji nisu opravdali dato poverenje, a sa druge strane, onih koji su svojim radom zaslužili nešto više? Ko bi to mogao biti po vašem mišljenju?

- Oni koji nisu opravdali poverenje već su ustupili mesta onima koji zaslužuju priliku da se dokažu. Već smo održali dosta opštinskih skupština i naši članovi to nepogrešivo ocenjuju. A ako se vaše pitanje odnosi na javne funkcionere SNS, odgovor je isti.

U nekom trenutku je predsednik Vučić čak izjavio da se neće kandidovati za predsednika stranke... Postoji li neko ko bi mogao da ga zameni na tom mestu?

- Svima je jasno da ne postoji.

Da li bi njegova ostavka bila zaista kraj SNS, kao što ste jednom prilikom izjavili?

- To je moje lično mišljenje i nisam ga promenio. Štaviše, svakim danom dobijam dodatne potvrde da nisam pogrešio kada sam to rekao.

Zorana Mihajlović, prema nezvaničnim informacijama, uveliko radi na osnivanju sopstvene stranke... Koja bi bila vaša poruka njoj?

- Nemam nikakvih poruka, ali razumem da je život van ministarske fotelje za nju veoma težak. Dok je bilo te fotelje, i SNS je bio dobar.

Više puta se govorilo o ljudima koji stranku koriste za lične ambicije, te da za takve više neće biti mesta... Koliko takvih ima u vašim redovima?

- Ako bih se nadovezao na prethodno pitanje, rekao bih da sad ima jedna osoba manje. Toga je uvek bilo i biće, samo se mi od drugih razlikujemo po tome što, kada prepoznamo takvu situaciju, reagujemo i sprečavamo da to eskalira.

U javnosti vas percipiraju kao iskusnog operativca i čoveka od Vučićevog velikog poverenja. Ipak, nikada vas nismo videli na nekoj "visokoj" funkciji poput, recimo, ministarske... Možemo li tako nešto da očekujemo u skorije vreme? Da li biste se vi prihvatili takvog zadatka?

- Ne možete da očekujete, jer me to ne zanima. S obzirom na to koliko sad imam godina i stranačkog staža, taj opis da sam iskusan mi još i prija. Trudim se da posao koji mi je poveren radim najbolje što mogu i trudim se da mi dani ne prolaze uludo i bez konkretnog učinka.

