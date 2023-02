Uskoro mladi, uz kuću na selu, dobijaju od države i pomoć vrednu do 10.000 evra.

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić izjavio je danas da je u pripremi program koji predviđa do 10.000 evra bespovratnih sredstava za pokretanje privrednih aktivnosti namenjen mladima u Srbiji koji žele da ostanu na selu, ali i onima koji žele da iz gradova odu na selo, tako da će uz kuću moći da dobiju i pomoć za pokretanje posla.

Krkobabić je za Tanjug rekao da će oni sami birati te privredne aktivnosti, navodeći da se očekuje da će prijavljivanje za ovaj program početi do polovine godine.

Takođe, istakao je da je program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća s okućnicom uzeo izuzetno velikog maha i dodao da na dnevnom nivou stiže 13 do 15 zahteva, te da će se sa novim takvim programom krenuti za desetak dana. Kada je reč o novom vidu podrške u vrednosti do 10.000 evra, ministar je kao primer naveo da će to biti podsticajna sredstva za otvaranje prodavnica, apoteka, različite zanatske radnje (vulkanizerske, za popravku poljoprivrednih mašina...), obnovu starih zanata kako bi to bilo u funkciji etno turizma, te istakao da postoji veliki broj zahteva, više od stotinak, za obnovu starih vodenica.

"Naši mladi ljudi, ako imaju neku ideju koja je bitna da neki kraj naše zemlje, neko selo može bolje i uspešnije da funkcioniše javljaće se na ovaj konkurs, dobijati podsticajna sredstva i mi ćemo onda imati upravo te delatnosti, uslužne ili proizvodne, koje će omogućiti lakši život ljudima na selu", rekao je Krkobabić.

On ističe da su sredstava koja će biti odobravana bespovratna sredstva, ali da to neće biti gotov novac da neko dobije, pa da kupuje tek tako šta hoće.

"Recimo, za jednu radionicu, apoteku ili bilo šta mladi će izaći sa specifikacijom opreme, mašina ili alata koji su im neophodni i onda ćemo mi po toj speficikaciji vršiti uplatu, ali ćemo to raditi zajedno sa lokalnim samoupravama", pojasnio je Krkobabić. Dodao je da će poslove koje budu obavljali, raditi u svojim kućama, odnosno da neće iznajmljivati poslovni prostor i plaćati skupe zakupnine.

"Adaptiraće deo svojih kuća, pomoćnih objekata i tu će biti te prodavnice, radnje... a onda, zajedno sa lokalnim samoupravama koje će pomagati u svemu tome oko različitih dozvola koje su za sve to neophodne, u toj sinergiji mislim da možemo da odradimo nešto bitno", rekao je Krkobabić. Kaže da su radeći na programu dodele seoskih kuća došli do saznanja da tamo gde mladi ljudi mogu da planiraju i odlučuju samostalno, oni tu žele i da ostanu.

"Gde neko drugi to radi umesto njih, iz nekog većeg grada, od tog posla nema mnogo vajde. Mladi žele da samostalno odlučuju", rekao je Krkobabić Tanjugu.

Precizirao je da je do sada naseljena 1.631 kuća, najviše u južnobačkom okrugu, a na jugu zemlje u Pirotskom okrugu. "Spremni su da konkurišu u svim delovima Srbije. Uspeli smo zbrinemo 5.000 ljudi i 2.250 dece. To je najbolje delovanje na promenu demografske slike, to je najbolja populaciona mera", rekao je Krkobabić i dodao da je, na primer, u Bačkom Petrovom Selu naseljeno 55 porodica.

Podsetio je na uslove koje zainteresovani moraju ispuniti da bi konkurisali, a to je da budu mlađi od 45 godina, da su državljani Srbije i da imaju prebivalište na teritoriji naše žemlje ne kraće od tri godine, da ne poseduju imovinu, kuću ili bilo šta drugo na teritoriji Srbije i da to nisu otuđili u poslednjih pet godina, ali da mogu da poseduju poljoprivredno zemljiste jer, kako kaže, u našoj zemlji uglavnom tri generacije žive pod jednim krovom i na najmlađu generaciju, koja je radno produktivna, ne vodi se ništa.

"Najveći broj tih mladih ljudi želi da se osamostali, pronalazi kuću u komšiluku i dobija svoj krov nad glavom, a nastavi da radi poslove koje je radio u zajedničkom domaćinstvu sa ocem i dedom. To je šansa da krene u samostalan život", rekao je Krkobabić. On je napomenuo da će svi mladi koji žive na selu, kao i oni koji će dobiti na poklon kuću sa okućnicom na selu, moći da konkurišu za program podrške vredan do 10.000 evra za pokretanje privredne delatnosti.

Govoreći o tome koliko je planirano da ove godine bude naseljeno seoskih kuća, Krkobabić je rekao da godišnje stigne oko 5.000 zahteva, te da bi, prema projekcijama iz prethodnih godina, moglo da se naseli u seoskim kućama oko 15.000 ljudi. To je impozantna brojka, istakao je Krkobabić i dodao da su odobrena inicijalna sredstva koja će biti dovoljna za početak, ali da je za ovakav poduhvat izuzetno važna i politička volja.

"Imamo stav predsednika Srbije Aleksandra Vučića, vrlo jasno izrečen i ja ga držim za reč i ti mladi ljudi takođe da će, koliko god bude zahteva tih mladih ljudi, država pronalaziti sredstva. Prema tome, slobodno i hrabro pronalazite kuću, osamostaljujte se, budite svoji na svome. Sa vama je Srbija jača, a i sami ste jači", poručio je Krkobabić.

