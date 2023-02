Zoran Tomić član Predsedništva Srpske napredne stranke istakao je da je zahvaljujući predsedniku Vučiću Srbija danas šampion u privlačenju investicija, grade se auto-putevi, rekonstruiše pruga, podižu kapaciteti da se mladi bave naukom i inovacijama i naša ekonomija polako uvodi u kategoriju ekonomija baziranih na znanju.

Kako u saopštenju kaže, razmileli se dušebrižnici po Srbiji da se narodu dodvore. Zaboravili jadni da su narodu poznati odlično, a da to što danas ne nose svi žute i plave dresove ne znači da su njihova nedela zaboravljena. Tako sudski overeni lažov Miroslav Aleksić svratio u Raču da prosipa mudrosti pred narodom, kako su oni ti koji vode računa o građanima, kako su oni ti koji bi Srbiju izgradili, narod zaposlili, a poljoprivrednike razumeli. Zaboravio da kaže tom istom narodu da je opštinu Trstenik privatizovao, uveo despotovsko pravo pri zapošljavanju gde je krojio sudbinu svakom građaninu Trstenika, a o infrastrukturi nije ni mario. Bilo je važno da sebi poveća platu, kupi gorivo za nevidljive automobile službe mesnih zajednica i da pajtosima sredi posao gasifikacije opštine, mimo svih procedura i naravno bez potrebnih dozvola.

- Kaže da je za Moravski koridor, ali se pitamo svi zašto onda kad je njegova stranačka koleginica obećala taj auto-put nije nešto preduzeo da se izgradi? Zašto se tad nije borio za građane ovog dela Srbije? Sad kad se auto-put gradi i to najsavremeniji, prvi digitalni auto-put i to u uslovima globalnih sukoba, krize, kad u svetu vlada inflacija, pored svih mogućih prepreka na koje se nailazilo, našao je da pametuje. Tvrdio da mašina nema i da nikad neće biti izgrađen, ali ga dela demantuju. Zato danas pored radova prolazi zatvorenih očiju i uporno ugrožava ostale učesnike u saobraćaju. Kad je u pitanju poljoprivreda, zaboravlja da navede da u vreme dok je on bio deo žute vlasti u Srbiji, da su izdvajana znatno manja sredstva za poljoprivredu. Danas su ona više nego duplirana u odnosu na 2012. godinu, kada se za podsticaje u poljoprivredi izdvaja tri puta više nego do 2012. godine, kritikuje i govori kako se poljoprivrednici zanemaruju! Pa on sam kako kaže je jedan od onih koji je koristio subvencije države da kupi traktor za svoje gazdinstvo i to u vreme kad je Vučić bio premijer. Kako mu tad nije smetao rad ministarstva poljoprivrede? - pita se on.

Kako kaže, sportska infrastruktura i sport su im bili nebitni, kao i danas. Nikakva sredstva nisu izdvojili da se podignu kapaciteti da se naša omladina bavi sportom, a profesionalnim sportistima pomogne na takmičenjima. Izgradnja Nacionalnog stadiona nije važna samo za sport, već i našu ekonomiju, jer stvara uslove da Srbija bude domaćin međunarodnih takmičenja i podstaćiće razvoj ekonomije i privrede koja će biti sastavni deo kompleksa koji se gradi sa Nacionalnim stadionom. Vidite, takvo razmišljanje i široku sliku nisu imali, jer da jesu ne bi njegov šef Jeremić postavio glupo pitanje i ako je unapred znao da je ishod po Srbiju i njenu borbu za očuvanje Kosova i Metohije fatalan.

- Našli su Jeremićevci za shodno da kritikuju opštinu Rača i napadaju Srpsku naprednu stranku jer se bori da građanima obezbedi bolji i kvalitetniji život. Znamo da je manjim opštinama u Srbiji najteže da se izbore za investicije i zato država danas pomaže opštinama da se poboljšaju uslovi za opstanak stanovništva. Zato je država uložila u opštinu Rača, uložila u izgradnju i rekonstrukciju desetina kilometara puta, u put Rača-Lapovo, Rača-Badnjevac, važnim za spajanje Rače sa susednim opštinama. Uložena su sredstva u rekonstrukciju vrtića, škole i otvorena je fabrika za prikupljanje i plasman meda "Naš med". Zdravstvo nam je takođe važno zbog čega se uveliko radi na rekonstrukciji Doma zdravlja. On se prvi put od kad je izgrađen rekonsturiše zahvaljujući politici Srpske napredne stranke. Rekonstrukcija podrazumeva kompletnu zamenu elektroinstalacije, kanalizacione mreže, mokrih čvorova, biće izgrađena rampa za invalide i dobiće lift koji će olakšati kretanje pacijenata. Zahvaljujući politici predsednika Vučića i Srpskoj naprednoj stranci u ovoj opštini od 2016. godine rekonstruisane su dve seoske ambulante koje decenijama unazad nisu radile. Radovi na zgradi Doma zdravlja biće završeni u ovoj godini, a svakako da opština vodi računa da stanovništvo ima pogodne uslove za dobijanje primarne zdravstvene zaštite zbog čega je Dom zdravlja privremeno smešten u objektu koji ima najbolje uslove za tu namenu. Da se Aleksić pita ne bi se ni bavio Domom zdravlja, niti putevima, a o investicijama da ne pričamo. Sva ta pitanja ni u Trsteniku nisu bila važna, jer vidite najbitnija je dinastija da se očuva i lično bogatstvo uveća - dodaje Tomić, pa zaključuje:

Zahvaljujući predsedniku Vučiću Srbija je danas šampion u privlačenju investicija, grade se auto-putevi, rekonstruiše pruga, podižu kapaciteti da se mladi bave naukom i inovacijama i naša ekonomija polako uvodi u kategoriju ekonomija baziranih na znanju. Takvu Srbiju građani podržavaju, onu u kojoj se njihovi predstavnici iskreno i delima bore za njih, a ne foleri poput Jeremićeve kombi stranke koja da je htela da menja sistem promenila bi dok je bila deo velike žute stranke. Naknadna pamet se ne vrednuje, samo iskrena borba i rezultati, a to je ono što Vučić građanima isporučuje svakog dana.

