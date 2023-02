Brnabić o pretnjama predsedniku Vučiću: Neki će poverovati da mu je život ugrožen tek ako ga ubiju

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da sve što smo videli prošle nedelje na protestima ispred Predsedništva Srbije nema nikakve veze sa KiM već sa destabilizacijom Srbije.

– Ovaj čovek koga smo uhvatili sa karabinom sa optičkim nišanom je priznao da je išao da puca na Predsedništvo i da su hteli da idu do kraja, da nasilno smene legitimno izabranu vlast, da preuzmu vlast u Srbiji. Jedino je važno da se oslabi ili ukloni Vučić da bi se oslabila i destabilizovala Srbija u ovom trenutku. To je logika ako je cena da oslabimo ili ubijemo Aleksandra Vučića, ako uz to oslabimo i Srbiju, to je prihvatljiva cena – rekla je premijerka.

Osvrćući se na izjave pojedinih opozicionih političara, koji su izrazili sumnju u istinitost navoda o pripremama atentata na predsednika Vučića, Brnabić je rekla da tu nema kraja, da je to dovedeno da apsurda i da “će oni u to poverovati jedino ako Vučić bude ubijen”.

– Čovek koji sebe smatra odgovornim i ozbiljnim može da kaže da smatra da je Aleksandar Vučić napravio napad sam na sebe u Srebenrenici. Upozoravale su ga sve svetske službe da se nešto sprema, ali on je hteo da ide jer je smatrao da je to njegova dužnost i da su važni odnosi sa BiH. Ali onda tamo povede ljude, koje organizuje, da im kamenice i onda u jednom trenutku, pred očima međunarodne zajednice, im kaže krenite. Jel razumete kakav je to apsurd – upitala je premijerka.

Ona tvrdi da se sve teorije takvih političara svode na to da je dokaz to što je živ.

– To je dokaz da na Aleksandra Vučića nisu bili planirani atentati. Dakle, nismo mi kao država uspleli da ga zaštitimo, nego je to dokaz da se to nije ni desilo. Jedino će poverovati da mu je život u opasnosti, a jeste, ako ga ubiju – poručila je premijerka.

Ona ističe da su i evopske službe bezbednosti Srbiji slale podatke o mogućim atentatima na Aleksandra Vučića i od njih nikada niste čuli demanti za to.

– Svedok saradnik na suđenju organizovanoj kriminalnoj grupi je rekao da je Zvicer bio spreman da plati pet miliona evra – rekla je Brnabić.

