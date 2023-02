MATIĆ: Srbija je postavila crvene linije! Nema nikakvog razgovora bez formiranja Zajednice srpskih opština! (VIDEO)

Ukoliko ćemo da tražimo neki kompromis, ne može jedna strana dobiti sve, a druga ništa, rekao je za Pink Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije.

Uoči najave novog sastanka u Briselu, na kom treba da se nastavi dijalog o Kosovu i Metohiji, Matić je rekao da su nas pre nekih 10 godina samo ubeđivali da moramo da prihvatimo ono što su nam oni nametali i ono što je njima bilo realno.

Kako kaže, sada je situacija na terenu ipak nešto drugačija.

- Srbi koji žive na KiM su jedini narod koji živi u getu i čiji je opstanak ugrožen. S obzirom da Kosovo nikada nije bila srpska kolonija već integralni deo Srbije, ipak im je stavljeno do znanja da, ukoliko žele da održe mir na ovom delu regiona, da uzmu u interese minimalne interese Srbije - rekao je Matić.

Kako kaže, kompromis znači da ne može jedna strana da da sve, a druga sve da uzme.

Urednik sa portala Kosovo-online Veljko Nestorović, istakao je da je Lajčak do sada rekao više puta da će se izvršiti pritisak i da će doći do osnivanja Zajednice srpskih opština, ali da nikada nije izvršio nikakav pritisak na Prištinu.

- Lajčak je do sada mnogo puta popustio pred Kurtijem, kao i ovog puta da bi došlo do sastanka. Pritisci na Srbiju su veliki, posebno po pitanju sankcija Rusiji. Ako Srbija bude morala da uvede sankcije Rusiji, biće sigurno poslednja zemlja koja će to uraditi, a kada se bude rat u Ukrajini završio mi ćemo biti prvi koji ćemo skinuti sankcije - rekao je Nestorović.

Matić je rekao da nema nikakvog razgovora bez formiranja Zajednice srpskih opština.

Dodaje da zapadne zemlje na čelu sa SAD, sada malo više razumeju našu poziciju, i smatraju da treba da se to realizuje.

- Kurti je do sada pričao da neće nikada priznati ZSO, sada ipak ima neke opcije koje nudi, što je već nekakav pokazatelj da popušta. Očekujemo puno od mentora koji su stali iza njih, da izvrše pritisak da se ta odluka donese - rekao je Matić.

Kako kaže, Srbija je postavila crvene linije, dodaje da su nam takođe sporna i članstva Kosova u nekim međunarodnim organizacijama.

- Ako se bude postavljalo pitanje članstva Kosova u tim organizacijama, moraće da se nađe neki kompromis. Mi ćemo se boriti da sprečimo takva članstva, nikada se nećemo usaglasiti sa tim i pristati na to - rekao je Matić.

