UŽIVO NA TV PINK i PINK.RS! VUČIĆ NA SAJMU NAORUŽANJA U ABU DABIJU: Krenula je opšta trka u naoružavanju! Uložićemo veliki novac u VOJSKU SRBIJE!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje otvaranju Međunarodnog sajma naoružanja IDEX, na kojem učestvuju i predstavnici namenske industrije Republike Srbije.

Predsednik je rekao da planira da obiđe veliki broj štandova i danas i sutra dodavši da naša zemlja ima ovde nekoliko štandova - državni ali i nekoliko privatnih proizvođača.

- Naša vojska mora biti jača, neuporedivo je snažnija nego pre ali mora biti jača, razgovarali smo s ministrom Malim i premijerkom Brnabić kako da izdvojimo novac a da nikog ne oštetimo i uložimo da povećamo znatno borbenu gotovost, to je veliki novac - rekao je Vučić naglasivši da ćemo od domaće industrije u 2024. kupiti 200 komada našeg teškog oruđa - miloše, haubice, ognjevi...

- I to će da košta 300 miliona evra po našim cenama od naših fabrika, a da kupujemo sa strane to bi bilo 600 miliona evra, pa ćemo dodati još 100 miliona, uložiti u našu namensku za robote, finu optiku, videćemo da li FAP može nešto da isprati... - dodao je predsednik rekavši da je VS zainteresovana za dronove koji nose 12 mina i ispuštaju ih tokom leta.

Predsednik je ocenio da u svetu vlada sveopšte ludilo i trka za naoružavanjem kakva se ne pamti u poslednjih 70 godina, čak ni uoči Drugog svetskog rata...

- Svet se besomučno naoružava, sve je otišlo dođavola... Svi kupuju, ne pitaju za cenu, Grci kupuju kao da je džabe... Čak i tzv. Kosovo će do kraja godine imati 100 oklopnjaka od para koje im daju njihovi NATO prijatelji - rekao je predsednik koji je obišao naš štand gde su mu predočeni svi noviteti iz naše ponude.

On je prethodno rekao da je jutros razgovarao s nekadašnjom ministarkom Anđelkom Atanasković koja je ponovo na čelu Prve petoletke koja treba da uradi izvesne modifikacije koje su tražili kupci iz Emirata.

Vučić: Nekad se smejali, a sad svi traže pasarse i našeg "malog miloša" Predsednik je napomenuo da vlada veliko interesovanje za proizvode naše namenske industrije, pre svega "malog miloša", pa je predsednik podsetio da su mu se nekad svi smejali a sad evo svi traže da kupe. "Pa pobogu, poručite 5 puta više, daćemo vam pare" Predsednik se ljutnuo kad je na našem štandu razgovarao s čelnicima namenske industrije što na vreme nisu poručili odgovarajuće delove i repromaterijal za naša oruđa koja pre svega treba da se isporuče Vojsci Srbije, a potom i Kipru i drugim zemljama koje su zainteresovane. - Razumem predsedniče, ali rokovi su se produžili, što je bilo mesec i po sad je najmanje 6 meseci... Zato smo poručili duplo.. - Pa znali ste to, rekao sam vam, što niste poručili 5 puta više, mi ćemo da damo pare - rekao je predsednik vidno ljut.

O konkursu za Vojsku

Predsednik je rekao da ćemo imati snažniji deo jedinica, gde će biti mehanizovane četiri tenkovske i četiri jurišne jedinice.

- Ovo će biti združene taktičke borbene grupe. Sve će da spadaju u takozvane specijalne jedinice. Biće opremnjene i tenkovima i pancirima, i osposobljeni za antioklopna delovanja. Osnovna plata za te ljude će biti 220 hiljade dinara. Pozivam mlade momke da se prijave na konkurs, jer mislim da je veliki broj upita poslato još prvih dana, molim ljude da se što pre prijave, to će imati i žandarmerija u policiji - rekao je Vučić i dodaje:

- Svako od njih će primati preko 250.000 dinara, sa dežurstvima i ostalim.

Kako kaže, moramo da imamo najbolju i najsnažniju vojsku, inače nas ništa sačuvati neće.

- Sad Krušik ima posla, nema ko neće da kupuje. Naše je da prodajemo - navodi predsednik.

Predsednik Vučić je u razgovoru sa srpskim proizvođačima apelovao na njih da kupe pet puta više materijala nego što ime je potrebno, jer se svet strahovito naoružava.

- Svi očekuju, a i ja, dodatni razvoj problema narednih dana, nedelja - kaže Vučić.

Na poziv njegovog visočanstva šeika Muhameda bin Zajeda al Nahjana, predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, boraviti u Abu Dabiju od 19. do 22. februara. Tokom boravka u Abu Dabiju, predsednik Vučić sastaće se sa Njegovim visočanstvom šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom, predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata.