Vesić: Vučić najdosledniji političar koji ne menja stavove

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infarstrukture i član Predsedništva SNS Goran Vesić izjavio je danas da su navodi bivšeg predsednika Borisa Tadića da su Zoranu Đinđiću sa zapada pretili zbog Kosova - gluposti, ali i istakao da ga sve što se dešava u poslednje vreme sa pretnjama predsedniku Aleksandru Vučiću i njihovom relativizacijom, zlokobno podseća na vreme uoči Đinđićevog ubistva.

„Imam utisak da je Tadić, želeći da bude na naslovnim stranama, spreman da kaže svašta jer je to jedna velika glupost. Bio sam veoma blizak saradnikĐinđića i znam koliko je Tadić imao pristupa Đinđiću, znam da on nije bio neko kome se Đinđić poveravao, i u koga je imao poverenja. To je potpuno netačno“, rekao je Vesić za TV Pink, komentarišući Tadićeve navode da su Đinđiću pre ubistva pretili zbog Kosova i da on ne tvrdi da je zapad povezan sa tragedijom, ali da je to na njega „ostavilo utisak“.

Vesić je ukazao da je tačno da je Đinđić, u poslednjih godinu dana na mestu premijera, pokrenuo pitanje Kosova i Metohije, tražio da se reši status KiM i shvatio da je parola „standardi pre statusa“ ustvari, lažna priča koja suštinski treba da dovede do toga da jednog dana Kosovo samo proglasi nezavisnost, bez Srbije.

Tačno je, kaže, i da tada velike sile nisu bile spremne da razgovaraju o statusu KiM, jer još uvek nisu bile završile taj projekat, ali je Đinđić razumeo koliko je to važno za Srbiju, zbgo čega je razgovarao o tome kako bi moglo da se nađu različita rešenja, čak i putem podele.

„Ako pogledate dva političara koji su se na sličan način bavili Kosovom i Metohijom, to su Đinđić i Vučić, jer su realni političari koji razumeju odnos sa svetom i shvataju da Srbija mora, u skladu sa onim što se dešava u svetu, da nađe rešenje za probleme“, rekao je Vesić.

Podseća da je bio svedok relativizacije pokušaja ubistva Đinđića, te da su, posle pokušaja ubistva kod hale Limes, pojedini mediji pisali kako je Đinđić to sam izmislio i kako izmišlja atentat da bi podigao rejting, a onda je premijer ubijen nekoliko nedelja kasnije.

„Na sličan način kao tada, sa pokušajem ubistva Đinđića, imate medije i političke stranke i pojedince koji pokušavaju da relativiziju opasnost i pretnje prema Vučići. Znam kako je to bilo u slučaju Đinđića i ovo zlokobno podseća na to vreme. Zato treba najoštirije osuditi svaki pokušaj relativizacije napada i pretnji predsedniku“, rekao je Vesić.

Vučić je izbaran od građana na slobodnim izborma, on predstavlja Srbiju i zato je napad na njega - napad na Srbiju, a oni koji su pokušali na Sretenje da silom da zauzmu Predsedništvo i izvrše državni udar, napali su Srbiju i pokušali nasilno da promene ustavni poredak, naveo je Vesić.

Zato mu, kaže, nije jasno da ima onih koji brane onog ko je pozivao na ubistvo, argumentima da je reč o novinaru, što, napominje, nema nikakve veze, jer on odgovara zbog svojih reči.

Vesić je istakao da je Vučić političar koji od početka vodi doslednu politiku, samo i isključivo u inetersu Srbije, a drugih zemalja, sviđalo se to nekome ili ne.

„Da li je rekao, kada je izabran za predsednika i zakleo se na Ustavu, da će KiM ostati u sastavu Srbije? Tako je i danas. Da li više zemalja ne priznaje tu samoproglašenu nezavisnost nego što ih prizanje? Da, i tu je napravio uspeh. Danas čak i one velike sile koje su priznale nezavisnost razumeju da treba uvažiti opravdane interese Sbrije i odustaju od zahteva sa priznanjem nezavisnosti“, rekao je Vesić.

Uz to, dodao je da Vučić, i pored svih spekulacija o tome da će uvesti sankcije Rusiji odmah posle izbora 3. aprila, to nije učinio do danas.

„Koliko puta smo čuli – da samo što nije priznao Kosovo, a to se nije dogodilo. Nisam video političara koji se doslednje drži svojih stavova i po cenu svih pritisaka, isključivo u interesu Srbije. To je karakteristika Vučićeve politike, uradiće sve što treba da bude dobro građanima, što je odlika zrelih političara“, rekao je Vesić.

Dodao je i da je Vučić, poput Borislava Pekića spreman da se bori za ideale po cenu samo svog života, ne prebacujući je na građane.

„Vučić je spreman da se bori za ideale po cenu samo svog života, i dok je Vučić predsednik države, donosiće se odluke u interesu Srbije, a ne u interesu Moskve, Vašingtona ili Brisela“, zaključio je Vesić.

