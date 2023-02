VUČIĆ ZA PINK IZ ABU DABIJA: Zapad će želeti da Putinu uzme iz ruke 'kosovsku kartu', ali mi smo se do sada držali SVOJE POLITIKE, verujem da ćemo to moći da nastavimo i ubuduće!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras ekskluzivno za TV PINK, javnosti Srbije iz Abu Dabija, gde na poziv šeika Muhameda bin Zajeda al Nahjana, predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, boravi u radnoj poseti.

O govorima Putina i Bajdena

Predsednik je rekao da je ceo svet danas pratio dva govora, predsednika Putina i predsednika Bajdena i rekao da su i jedan i drugi potvrdili ogromne razlike i da se ide u dalju eskalaciju.

- Niko nije govorio o miru već samo o pobedi nad drugom stranom - rekao je Vučić.

Dodaje da je svima jasno da se ide ka još većoj eskalaciji sukoba, dodaje da je jasno da niko ne želi da prihvati rešenje u sredini. Dodaje da nema sumnje da je situacija veoma teška i da će biti sve teža.

- Očekujem nesumnjivo pojačane napade sa nešto pripremnjenije ruske strane i pripremu ukrajinske kontraofanzive u mesecima koji dolaze - rekao je Vučić.

Kako kaže, za Srbiju je važno da svuda i na svaki način zaštiti mir, sačuva mir i da razmišlja o onome što je za nas od najvećeg značaja. Kako kaže, to je rast ekonomije.

- Mi ne možemo da učestvujemo u trci u naoružavanju, ali moramo da kupujemo i nabavimo što više. Moramo da koristimo što više domaću odbrambenu industriju. Tako se i razvija naša ekonomija i napreduje. To podiže standard, platu i penzije. Teško je takmičiti se sa velikima - rekao je Vučić.

Predsednik jecitirao Noama Čomskog koji je kazao da "ništa u svetu ne ukazuje na mogućnost racionalnog rešavanja problema".

- Mi imamo mir već duže, i najlepše i najlakše se snalazimo u moru. Tada dolazi do izražaja šta ste uradili za Srbiju. Morate da razumete da je nastupila druga era, drugo stanje svesti u svetu. Moramo da razumemo da je vreme da preskočimo užasno krug nesreće, ratova i sukoba koji bi uvek zadesio srpski narod - rekao je Vučić i dodao:

- Imamo skok novorođene dece upoređujući januar ove i prethodne godine.

Kako kaže, 554 dece više je rođeno i dodaje da je to ogroman napredak.

Predsednik je rekao da ovo nije rezultat svih naših mera iako smo mnogo toga uradili, dodaje da se nada da je ovo pre svega rezultat povratka dela ljudi u našu zemlju.

- Deo ljudi se vratio i verujem da zbog toga imamo više dece nego ranije - rekao je Vučić.

O pritiscima i napadima na Srbiju

Kako kaže, zapad će želeti da Putinu uzme iz ruke kosovsku kartu i biće nam još teže po pitanju sankcija.

- Slušao sam to već godinu dana, ali mi smo se do sada držali svoje politike i verujem da ćemo to moći da nastavimo i ubuduće - rekao je Vučić.

Kako kaže, Srbija ima svoju politiku, ozbiljnu i odgovornu, samostalnu.

- Ne postoji ni jedna zemlja koja nije podržala sankcije protiv Rusije - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da ne želi da svaljuje krivicu nekome na leđa, ali dodaje, da je granica na Kosovu postavljena 2008. godine, a pravno i 2010. godine, kada se dogodila, kako kaže, najgora moguća odluka.

- Ljudi to već odavno znaju i ne bih da gubim vreme na to - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da moramo da razumemo da je naša situacija teška. Dodaje da ti ljudi imaju toliko veliku mržnju i dalje žive u 1991. godini.

Vučić je rekao da moramo da razumemo da nisu stvari dobre niti lake za nas, i dodaje da kada god to kaže, neko na njega skoči i kaže da je izdajnik.

- Sa druge strane kada god im zatreba nazovu me i ratnim huškačem. Verovatno zato što hoću da nam vojska ima snažu odbranu, najbolje specijalce, veća primanja i plate. Lažu da sam se radovao kad je Đinđić umro. Lažu da smo dali neke pare Hilari Klinton. Sramota me je da narodu takve gluposti uopšte objašnjavam - rekao je Vučić.

Kako kaže, uradili smo Beograd na vodi, uskoro će biti i nova železnička stanica, dodaje da ipak uvek ima onih koji su protiv svega.

- Narod bira onog koji će da se bori za njega i ja verujem da narod sve dobro vidi - rekao je Vučić.

Kako kaže, sva politika se svela na to da, kada se nešto radi, kupuje, radi i kada se rade važne i dobre stvari za zemlju, oni kažu šta će nam to.

Predsednik je najavio ogromna ulaganja u vojsku

Kako kaže, nada se da ljudi razumeju i vide koliko je vojska opremnjenija i snažnija, kako dodaje, koliko je sve u državi opremnjenije i bolje nego što je bilo

Predsednik je najavio otvaranje novih stadiona, koji se uveliko već grade, kako kaže, hramovima, crkvama i manastirima se takođe pomagalo.

- Tek ćemo da gradimo, ali je za sve to potrebno da imamo mir. Za nas je ekonomija ključna stvar. To je za nas ključna i najvažnija reč. Moramo da nastavimo da rastemo - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je velika čast što je šeik Abdul bin Zajed obišao štand sa srpskim proizvodima.

Kada je u pitanju PR-DC, Vučić je rekao da su mladići koji rade veoma obrazovani i mladi ljudi, sa sjajnim idejama.

- Kada tehničko opitni centar bude rekao da vojska može da uzme proizvode za svoju upotrebu, mi ćemo to rado prihvatiti - rekao je Vučić.

Kada je ugovor sa Emiratima u pitanju, Vučić je rekao da je sve dogovoreno, da su preostali samo tehnički detalji.

- Trudimo se da podignemo i svoju industriju, videli ste i "obad" koji je veoma ozbiljan i on može iz vazduha da uništava oklopna vozila, tenkove i tako dalje. Još je potrebno vreme da te stvari dođu do Vojske Srbije - rekao je Vučić.

Ipak, dodaje, da nikada nije zadovoljan, i ističe da ga to tera da gura i ide napred.

- Uvek može i bolje i više. Napravićemo pravo korporativno upravljanje u našim firmama, idemo na tržišne cene, da zarađuju. Biće potrebno mnogo ulaganja, ali sve što proizvedemo možemo da prodamo - rekao je Vučić, dodaje da ljudi hoće sve da kupe, da je samo pitanje koju cenu ponudite.

Kako kaže, "Krušik" i "Sloboda" mogu da prodaju šta hoće.

- Ovde možete da prodate sve što stignete. Sada je ogromna pomama u svetu za oružjem i oruđem - rekao je Vučić.

Kada je geopolitička situacija u svetu u pitanju, Vučić je rekao da očekuje pogoršanje situacije u nedeljama koje su pred nama po pitanju pogoršanja borbenih aktivnosti.

- Naše je da probamo da sačuvamo mir čuvajući naše nacionalne interese i da obezbedimo sve za nađu zemlju. Svi ovde već znaju da će biti nestašice lekova i mi to moramo da preduhitrimo - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da ne može da veruje da se neko raduje porazu svoje zemlje, kako bi video moj poraz. Dodaje da to govori uglavnom mnogo više o njima nego o njemu.

Sa Kurtijem nikakvog razgovora!

Kako kaže, on će uvek da ide da razgovara, ali dodaje da tu nema nikakvog razgovora.

- Kurti nikada ne bi formirao i daće sve od sebe da do toga ne dođe. Sve trikove već znam, nagledao sam se već milion puta. Ne mogu više da me iznenade ni sa čim - rekao je Vučić.

Otvaranje nove fabrike u Srbiji

Predsednik je najavio otvaranje nove fabrike za dva dana.

- Prekosutra otvaramo novu fabriku, za to živite, za to radite. Te fabrike donose veće plate, medalje, radost Srbiji. Radujem se da dočekam i prisustvujem tome. Srbija treba da nastavi da se razvija i da povećava stopu rasta. Bilo bi dobro da sačuvamo mir i nadam se da će se podatak koji sam dao o bebama, biti nešto što će se ponavljati iz godine u godinu - rekao je Vučić

Kada je poseta Emiratima u pitanju, predsednik je rekao da su oni mnogo ispred ostatka sveta, dodaje da uzimaju najbolje stručnjake iz celog sveta. Kako kaže, imaju novaca, imaju znanje...

- Srbija treba da nastavi da se razvija i da povećava stopu rasta. Bilo bi dobro da sačuvamo mir i nadam se da će se podatak koji sam dao o bebama, biti nešto što će se ponavljati iz godine u godinu - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić prisustvovao je otvaranju Međunarodnog sajma naoružanja IDEX, na kojem učestvuju i predstavnici namenske industrije Republike Srbije.

