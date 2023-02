VUČIĆ ZAVRŠIO POSETU ABU DABIJU! STIŽE NAM VELIKO POJAČANJE: 'Rojevi' dronova čuvaju nebo Srbije!

Naša vojska mora da ima prioritet u nabavci naoružanja i vojne opreme proizvedene u Srbiji. Oko 30 odsto od celokupne proizvodnje mora da ostane u našoj zemlji.

Dok sam ja predsednik, Srbija će da razvija industriju, da se štiti i prodaje oružje. U srpskoj odbrambenoj značajno će rasti plate, jer je tržište neverovatno - svi hoće da ratuju i spremaju se za rat.

Ovo je juče, drugog dana Međunarodnog sajma naoružanja u Abu Dabiju, poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je lično na srpskom štandu predsedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata šeiku Muhamedu bin Zajedu el Nahjanu predstavio našu ponudu. Vučić je iz Emirata istakao da mi "nismo započeli nijedan rat i da nećemo da ratujemo, osim ako nismo napadnuti".

- Ako hoćete, možemo da pomognemo, a interesuje nas samo naša vojska, kao i koliko ćemo da radimo. Tako se racionalno ponaša - rekao je Vučić, i dodao da ništa više iz Srbije neće da se izvozi osim onoga što je višak, kao što je municija.

Predsednik Srbije je naveo da je naša zemlja sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima dogovorila kupovinu veće količine takozvanih "dronova samoubica" - najsavremenijeg naoružanja ovog tipa. On je naveo da će Srbija biti jedina država u regionu čije će oružane snage u svom arsenalu imati takozvane rojeve dronova:

- To su "dronovi samoubice" i biće na terotoriji Srbije. Mi se nadamo da ćemo već u narednih pet ili šest meseci moći da imamo prve srpske "drnove-samoubice" u Vojsci Srbije. U roku od 48 sati mi ćemo potpisati prvi ugovor o kupovini.

Vučić je naveo i da je u toku sveopšta trka za bržim i uspešnijim oruđem i opremom, kao i trka za dronovima i oruđem koje uništava dronove. Kada je reč o proizvodnji besposadnih platformi, osim razvoja, kako je istakao, podjednako je važna i proizvedena količina.

Šef države je naveo da će do kraja godine biti 40

modernizovanih tenkova i rekao "da danas nema zapadnog modernog tenka koji košta ispod osam miliona, a da idu i do 14 miliona", kao i da Srbija ima i modernizuje tenkove za milion i dva miliona. On je napomenuo i da je usko grlo "Tehničko-remontni zavod Čačak" koji ne može sve da postigne:

- Ovaj Zavod je od ogromnog značaja za Vojsku Srbije, jer sve tenkove tamo modernizujemo, kao i borbeno-oklopna vozila. Oni sad dobijaju pare, ali neće moći da završe tenkove vredne 300 miliona do kraja 2024. godine - naveo je predsednik.

Vučić je poručio i da je imao važne dodatne razgovore sa našim kompanijama odbrambene industrije, koje moraju da se reformišu i da ne smeju da prodaju svoje proizvode ispod cene koštanja. On je potvrdio da su Emirati zadovoljni našim razvojnim projektima koje smo predstavili:

- To su naši haubički meci i novi kalibri koji tuku na preko 70 kilometara. Želimo da dostignemo ono što bi ličilo na američki "hajmers" - da probamo to da dostignemo kroz razvoj za godinu dana, što znači da bude za dve godine u našem naoružanju. Uspeli smo da dovedemo i deo privatnika koji su predstavili svoje naoružanje i razvojne projekte koji su sada u Tehničko-opitnom centru Srbije.

Predsednik Srbije istakao je da je trenutno, zbog situacije u Ukrajini drugačije, ali da se nada da će nabavka naoružanja uskoro biti normalnija, kao i da prema onome što smo videli, "moramo da radimo raketne artiljerije dodatno - iako je skupa".

- Sve zemlje oko nas su NATO zemlje, BiH nije, ali je NATO tamo, kao i na delu naše teritorije - KiM. Mi moramo da se borimo za sve i uvezemo sve što nam je potrebno, a dozvoljeno je. Naše proizvode vojnih fabrika svi kupuju, u čudu sam kako to do sada nije završilo na ukrajinskom ratištu. Moraćemo da proizvodimo raketne sisteme "Oganj" - i modularne i digitalne. Haubice "nora" radimo i na šasijama nemačkog "mana", a uspeli smo da dobijemo deo šasija ruskog "kamaza". One se brže ugrađuju, a i mnogo su jeftinije.

Oko 200.000 evra "manje košta kad je na "kamazovoj" šasiji nego na "manovoj" - objasnio je Vučić.

On je dodao da se sada ide na velike serije proizvodnje "Pasarsa", i na integraciju sa francuskim raketama "mistral", koje su nedavno isporučene. Napomenuo je da Srbija sada ne može da dobije ruske "pancire" zbog rata u Ukrajini, ali se razmišlja kako da se dorade postojeći modeli S-1, koji su isporučeni 2020.

SA ŠEIKOM ABDULOM: ZALAGANJE ZA MIR

Vučić se susreo sa ministrom spoljnih poslova UAE, šeikom Abdulom bin Zajedom el Nahjanom, sa kojim je razmenio mišljenja o "najnovijem razvoju geopolitičke situacije i tektonskim poremećajima u međunarodnim odnosima", koji su, kako je rekao predsednik Srbije, otvorili brojne nove konflikte i doneli veliku neizvesnost i duboke podele između nacija i država:

- Saglasili smo se da zalaganje za mir nema alternativu u međunarodnim odnosima, kao i da su naše zemlje iskreno posvećene tom cilju - poručio je Vučić nakon sastanka. - U vremenima kada se ruše stara i stvaraju nova savezništva, Srbija sa ponosom ističe prijateljstvo sa UAE, kao jednim od glavnih faktora mira ne samo na Bliskom istoku, već i na daleko širem planu.

PUTIN ĆE NASTAVITI ŽESTOKO

Reagujući na obraćanje ruskog predsednika Vladimira Putina Vučić je rekao da je po njegovim izjavama zaključio da je jasno da će on žestoko nastaviti borbu u Ukrajini:

- To će, kao i inače esklacija sukoba, dodatno otežati poziciju Srbije u političkom, vojnom i svakom drugom smislu. To je kao što smo očekivali, i očekujem da vidimo već za dan, dva ili tri velike promene na ratištu i značajne promene u daljem političkom delovanju ka Srbji, i sa zapadne strane, i od strane drugih međunarodnih faktora.

Vučić je razgovarao telefonom sa španskim premijerom Pedrom Sančezom (na slici) o dijalogu Beograda i Prištine i unapređenju bilateralne saradnje:

- Iskrenom prijatelju Srbije zahvalio sam na podršci koju pruža, kako samom dijalogu, tako i poštovanju normi međunarodnog javnog prava.

U NAREDNIH ŠEST MESECI ORUŽANE SNAGE IMAĆE NA RASPOLAGANjU DODATNO NAORUŽANjE

"Kamikaze" se teško otkrivaju, vešto izbegavaju i pvo rakete

SRBIJA će biti jedina država u regionu čije će oružane snage u svom arsenalu imati takozvane rojeve dronova. Iako tačan tip kupljenih dronova od UAE nije saopšten, a, prema saznanjima "Novosti", reč je o većoj količini, koje će Vojsci Srbije biti isporučene već za pola godine. To će biti izuzetno veliko pojačanje za srpske oružane snage, jer efikasan odgovor na ovu vrstu letećih projektila gotovo da ne postoji, posebno u ovom delu Evrope.

Emirati, između ostalog naoružanja, važe za kredibilnog proizvođača ove vrste savremenog naoružanja. Tamo posluje nekoliko kompanija iz domena vojne industrije koje u svojim portfolijima imaju nekoliko ovakvih tipova dronova, a posebno je na glasu koncern "Edž grupa", koja proizvodi više familija ovih dronova.

Ova vrsta naoružanja na Zapadu poznata kao loitering munition, poslednja je reč ratne tehnike i zasniva se na konceptu napada rojeva malih naoružanih dronova, koji se istovremeno obrušavaju na cilj i veoma teško se obaraju konvencionalnim PVO raketama.

- Najvažnija razlika između "lutajuće municije" i bespilotnih letelica je u tome što se bespilotna letelica po izvršenom dejstvu vraća "kući", dok se dronovi kamikaze samouništavaju - objašnjavaju stručnjaci za vazduhoplovnu tehnologiju.

- Ova vrsta naoružanja pokazala se izuzetno u borbenoj primeni. Korišćena je na ukrajinskom bojištu, u ratu u Nagorno-Karabahu, i širom sveta.

Korisnik rojeva kamikaza u strateškoj je prednosti u odnosu na protivnika, jer efikasna odbrana od ovih dronova još nije jasno koncipirana. Dronovi kamikaze uspešno napadaju pojedinačne ciljeve, ali i komandna mesta, postrojenja, jedinice... Navode se satelitski ili GPS sistemom. Reč je o projektilima koji izvršavaju niz zadataka, i koji mogu biti različito naoružani. Lete po zadatoj putanji, nisko, malih su odraznih površina i radari ih vrlo teško otkrivaju.

- Čak i kada su otkriveni, PVO raketama se teško obaraju. Protiv njih najbolje rezultate daju sredstva za elektronsko ratovanje, koje ih blokiraju elektromagnetnim talasima.

Takođe, protiv njih mogu da stanu i sredstva koja svojim projektilima mogu da prave zaštitni zid. To je slučaj sa sistemom "Pancir" - navode u VS.

