Starović: Kurti nije spreman da ispuni uslov za napredak u dijalogu, a to je formiranje ZSO

Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nemanja Starović ne očekuje da će ključna prepreka za bilo kakav napredak u dijalogu biti uklonjena, pošto kosovski premijer Aljbin Kurti ne želi da formira Zajednicu srpskih opština i kaže da je, zahvaljujući predvidivoj politici, Srbija uspela da se suprotstavi pokušaju nametanja narativa da je produžena ruka Rusije. Starović je, kazao da je sada lopta u njegovom dvorištu, i da Srbija mora ostati dosledna i istrajati u zahtevima za formiranje ZSO.

„Bojim se, imajući u vidu sadašnje stanje, da je ključna prepreka, podržana konačno i od međunarodne zajednice, koaj se tiče neophodnosti formiranja ZSO kao uslov za bilo kakav napredak u dijalogu, neće biti uklonjena Kurti na to nije spreman“, naglasio je on.

Starović je podsetio da je Kurti celu svoju političku karijeru bazirao na negiranju bilo kakvog prisustva srpskog naroda na Kosovu, a posebno je bio protiv formiranja ZSO.

„Ono što svedočimo poslednjih godinu dana je da je Kurti doživeo veliku geopolitičku krizu kao veliku šansu da se predstavi kao malog Zelenskog i pokuša da dobije veću podršku zapada, a za to mora da predstavi Srbiju kao produženu ruku Kremlja. Nije on jedini koji to čini, to radi i Zagreb. Ali na sreću takvi narativi nisu urodili plodom, jer smo pokazali ozbiljan i odgovoran pristup, što smo vodili predvidivu politiku”, naglasio je Starović.

Vrhovni interes Srbije je da sačuvamo mir i stabilnost u našem regionu, istakao je on.

Starović je da se Srbije opredelila za put neutralnosti i politiku nezavisnosti.

„To je jedno opredeljenje koje nosi sa sobom velike izazove, ali na duži rok to je jedini put koji daje prave rezultate. Bez obzira što ćemo biti izloženi kritikama i pritiscima međunarodnih partnera. Sleđenje takvog puta zavređuje poštovanje u njihovim očima. Ta nezavisna politika je predvidiva, a predvidivost u međunarodnim odnosima predstvalja poseban kvalitet“, objasnio je Starović.

On je ukazao da su mnogi pokušavali da Srbiju optužuju da će da će napasti nekoga u regionu za račun Kremlja, ali je Srbija pokazala da je njega politika predvidiva.

„Vidimo šta se dešava u svetu i da možemo samo očekivati dodatnu eskalaciju, a u takvim okolnostima moramo ulagati dodatne napore da očuvamo stabilnost u regionu. Mi smo toliko života izgubili u 20.veku da su nam potrebne decenije i vek mira da bismo uspeli da prihvatimo priključak ekonomskom razvoju“, naglasio je Starović.

