Jevtić šokiran izjavom Kusari Ljilje: Očekivao sam više osetljivosti od jednog roditelja

Poslanica Samoopreeljenja rekla je da je bolje bilo da je devojčica prebačena u bolnicu u Uroševcu ili Prištini, i poručila da je to cena izolacije.

Jevtić je na Tviter nalogu naveo da je šokiran i da je očekivao od jednog roditelja više osetljivosti.

"Šokiran sam. Kako ste mogli ovu tragediju staviti u okvir politike? Očekujem više osetljivosti od jednog roditelja. Dakle, jako tužno", napisao je Jevtić u odgovoru na tvit Mimoze Kusari.

Devojčica iz Leposavića nastradala je 15. februara u nesreći na skijanju na Brezovici. Ona se skijala sa ocem, kada je pala, nakon čega je hitno transportovana u Štrpce, a odatle u KBC Kosovska Mitrovica, ali na žalost lekari nisu uspeli da joj spasu život.

I am shocked. How you @mimozakusari could put this tragedy into the frame of politics? I expect more sensitivity from one parent. So, so sad. https://t.co/2QspeIcxL4