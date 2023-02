Miloš Vučević, ministar odbrane, izjavio da se situacija u svetu takva da se svi spremaju za rat i da ne treba da budemo u zabludi da vlada mir i jedinstvo.

On je za Televiziju Prva govorio o aktuelnoj političkoj situaciji, sastanku u Briselu, ulaganju u Vojsku Srbije, ali i nadadima pojedinih tajkunskih medija da pravi prviatna vojska.

Poziv momcima i devojkama do 30 godina da se prijave na konkurs, bez obzira da li su odlužili vojni rok

-Ekomonija je prilično izložena ulaganjima u vojnu industriju, naročito u razvijenim zemljama. To su ogromni budžeti, Poljska ima vojni budžet 27 milijardi evra. Brine nas što deo članice NATO pakta vrši transformaciju kosovskih snaga bezbednosti u vojsku na KiM. Mi ne spavamo, vrlo smo angažovani, ulaganja su nikad veća Otvaramo i nove proizvodne pogone koji će biti u korist vojske Srbije, a onda i konkurentna. Veliki izazov je i brojčano jačanje VS. Treba nam nova oprema, za koju trebaju ljudi. U toku je konkurs u speicijalne jedinice, do 31. marta. Velika je zainteresovanost i upiti. Pozivam sve mlade momke i devojke do 30 godina, bez obzira da li su odslužili vojni rok.

Zakon donet u vreme dok su vladali ovi koji sada kritikuju

Ministar Vučević je naglasio da je sramno je od strane onih koji napadaju prijem za specijalne jedinice.

-Konkursom su predviđeni jasni uslovi i zna se šta se boduje. U sva tri konkursa postoje uslovi. U zakonu, koji je donet u doba onih koji danas kritikuju, je definisano da u vojsku može da dođe i onaj koji ima i osnovnu školu. Vrlo je ružno.

Prvi čovek Vojske Srbije osvrnuo se i na pisanje jednih tajkunskih novina, koja je danas objavila na naslovnoj strani da je formiran savet u Ministarstvu odbrane za kadrovska pitanja i da je to partijski organ.

-Sram da ih bude, to je takva glupoost i neistina. Govorim o listu Nova. Pre 9 godina je definisan taj savet za kadrovska pitanja koji je sastavljen od svih profesionalaca, a jedino što se promenilo je da smo izbacili da je član tog saveta pomoćnik ministra za vanredne situacije, jer je to više nije u ndležnosti Ministarstva odbrane. To je naša vojska i neverovatno je da neko kaže da je to partijska vojska. Prestanite da lažete, vi koji ste topili tenkove i ose i prodavali za 200 evra. Vi ste se time hvalili – izričit je Vučević .

Očekujemo kupovinu novih Miloša i Lazara, Nora …

On je ponovo govoreći o konkursu za prijem 5000 specijalaca rekao da nam treba mnogo ljudi u specijanim jedinica, time ćemo podmladiti i povećati vojni korpus.

-Da sada uđemo u ispraznu filozofiju od 10 godina koja nas nigde neće voditi bilo bi opasnu za Srbiju. Te jedinice mogu da idu gde je najteže, oni su najhrabriji. Možemo da primamo ne mali broj u prvom konkursu, bukvalno možemo da radtemo za 1000 pripadnika. A cilj je 5.000 ljudi. Juče smo upisali prvi ugovor, očekujemo kupovinu novih “miloša” i “lazara”, nove nore, idemo da naoružavamo, da branimo nebo i državu, da čuvamo mir i da smo svesni da naša bezbednost zavisi od nas.

Tražimo kompromisno rešenje, to ne znači da smo kapitulirali. Treba nam pmudrosti, pameti i lukavosti

Odgovarajuči na pitanja o predstojećem sastanku u Briselu predsednika Vučića I Albina Kurtija kaže:

-Deset godina slušam i čitam kako je Vučić izdao Kosovo. Niti je to uradio niti će to uraditi. Predsednik je pre dva dana podvukao da Srbija zna šta su joj crvene linije. Mi treba da tražimo kompromisno rešenje, to ne znači da smo kapitulirali. Da dobijemo najbolje iz svega, da bude mudri da se ne upecamo da svaku udicu koja nam se ponudi, da malo razmišljamo za buduća vremena. Mi moramo da ekonomski i bezbednosno jačamo. Ovo je momenat kada se bukvalno preživljava i spašava država. Moramo prihvatiti da se vladamo u okviru realnih činjenica i , ponavljam to ne znači da je to predaja, već samo sagledavanje šta se to dešava na terenu i kako mi iz ovoga da izađemo najmanje povređeni. Nažalost, nepovređeni ne možemo da izađemo. Malo nam treba i mudrosti, pameti, da ne kažem lukavosti, politike Miloša Obranovića. Iako bi sada neki koji sebe smatraju za patriote rekli da sada imamo državu što idemo u kontra pravcu. Ne idemo u kontra pravcu, hoćemo da sačuvamo Srbe na KiM. Kurti ponavlja da do ZSO neće doći. Mislim da mi kao građani Srbije ne treba da se mešamo preterano u te stvari, već u našu politiku, da li oni više gledaju ka SAD ili Nemačkoj, već šta je naš državni interes. Da je lako, nije lako. Da nećemo čuti ono što želimo u duši ili srcu, nećemo čuti, pošto su nas napali i 1998. i 1999. godine. I da oni ne žele da se srpski barjak vije na Kosovu i Metohiji, oni ne žele da vide Srbe. A mi treba da sve to izdržimo i sačuvamo Srbe na KiM, ali i da čuvamo Srbiju da može da se razvija. Što je jača Srbija, bolje štitimo svoj državni interes.

Srbija posvećena miru, patriotizam je da preživmo

Vučević je takođe ovrnuo o situaciju svetu i rekao da on dramatično promenio.

-Nažalost, već godinu dana traje bratoubilački rat, a Srbija bi volela da što pre prestane. Mislim da Srbija ima najprincipijalniju poziciju, da još jednom kažem da Srbija priznaje Ukrajinu u okviru svojih granica u kojim je međunarodno priznata. Ne verujemo u projekat sankcija, jer one pogađaju običan narod, a mi o tome najbolje možemo da svedočimo devedesetih godina. Onaj ko je to doživeo, ne može da bude deo takvog sistema ili se trudi da ne bude deo takvog sistema. Da li je teško, jeste. Ako ste jedini, a niste najveći, mnogima smetate. Moramo da razumemo koliko je složena naša pozicija, a anaravno u odnosu na sve to što sad pričamo na rusko-ukrajinski sukob, dodajemo ono što je najsloženije za sve nas, a traje dva veka, to je pitanje KiM, koje dobija dodatno složenu dimenziju u odnosu na ukrajinski sukob. Jer i jedna i druga strane vise Kosovo kao dobar ili loš primer za ukrajinsku krizu i žele da to pitanje bude što pre rešeno. Rat je mnogo ozbiljnija stvar od maketa i mapa. Ne mislim da će doći do skorog smirivanja , mislim da će ići u sve dublji sukob, a da se mi pomerimo malo. Ništa tamo ne zavisi od nas i da ne budemo najveći stručnjaci. Patriotizam je da država preživi, da Srbi na KiM ostanu da žive, da nam rastu plate, jača vojska, gradimo škole i bolnice. Ne zavidim predsedniku Vučiću što u ponedeljak ide u Brisel, ali to je njegov posao, on je najodgovorniji.

O fabrici Kontinental – revolucija za privredu Srbije

-Fantastična fabrika u Kaću, revolucija za privredu Srbije. Kompanija posluje na više kontinetata. Plate su u Novom Sadu i Beogradu su već krajem prošle godine odavno prešle prosek. Moramo d agledamo da uravnotežimo plate u ostatku Srbije, da što je moguće ravnomernije razvijamo sve delove Srbije. Obaveza države je da vodi računa o svakoj opštini Srbije.