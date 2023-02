Delegacija grčkog ostrva Krit u poseti Jagodini! PALMA: HVALA GRČKOJ I PREMIJERU KIRIJAKOSU MICOTAKISU NA PODRŠCI SRBIJI

Predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma primio je danas delegaciju grčkog ostrva Krit u kojoj su bili gradonačelnik grada Anoja Sokratis Kefalojanis, zamenici guvernera Krita Jorgos Piculis i Nikos Ksiluris, počasni konzul Srbije u Grčkoj Nikos Papadandonakis, kao i ambasador Srbije u Atini Dušan Spasojević.

- Grčka je iskren prijatelj Srbije, država koja nije priznala jednostrano proglašeno nezavisno Kosovo i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Grčke Kirijakos Micotakis imaju veoma dobru saradnju u interesu građana Srbije i Grčke. Ja se zahvaljujem državi Grčkoj premijeru Micotakisu na sveobuhvatnoj podršci Srbiji. I otac današnjeg premijera Grčke Konstantin Micotakis bio je takođe veliki prijatelj Srbije - rekao je Marković i dodao:

- Grčka i Srbija trebaju da pojačaju ekonomsku saradnju na način da Grčka za ono što uvozi iz drugih zemalja da Srbiji prioritet, jer su građani Srbije najbrojniji turisti u Grčkoj tokom letnje sezone i zato je potrebno da se, osim turističke, pojača i ekonomska saradnja između dve zemlje. Kada neko pita građanina Srbije “gde ćete na more”, odgovor je u million slučajeva “u Grčku” i naši građani i treba da idu na more tamo gde nas vole i poštuju, a to je Grčka, koja je, kako ja to često kažem “naša druga kuća.

Predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma, koji je i počasni konzul Grčke u Srbiji, rekao je da su gosti sa ostrva Krit naši prijatelji, a da je Krit jedno do najlepših ostrva u Grčkoj.

PALMA VODI U MARTU U BEČ 350 STUDENATA I PROSVETNIH RADNIKA, A KRAJEM MAJA U GRČKU 1200 LJUDI. SVE PLAĆAJU DONATORI

Marković je na današnjoj zajedničkoj konferenciji sa gostima iz Grčke, rekao da Grad Jagodina nastavlja sa praksom vođenja studenata u Beč.

- Od 14. do 16. marta u organizaciji Grada Jagodine, a o trošku donatora, u glavnom gradu Austrije će boraviti 350 studenata i prosvetnih radnika. Radi se o studentima iz Jagodine koji studiraju u svom gradu ili u nekom drugom gradu u Srbiji i studentima koji su iz drugih gradova, a studiraju u Jagodini, gradu, koji na osnovi broja stanovnika ima najviše studenata u Srbiji. Oni će u Beču obići čuveni Bečki univerzitet, kao i istorijske znamenitosti toga grada, a politički deo delegacije imaće sastanke u Saveznom parlamentu Austrije. Tako se vraćamo našim aktivnostima koje smo imali pre pandemije korona virusa. Takođe, od 30. maja do 04. juna u Grčkoj će boraviti 1.200 ljudi i to je praksa koju radimo već 15 godina. Najveći broj putnika biće iz Jagodine. Za oba ova putovanja sve troškove snose donatori i nijedan dinar u te svrhe neće ići ni iz republičkog ni budžeta grada Jagodine, a jedan od donatora je i Jedinstvena Srbija sa svog stranačkog računa, od novca koji dobija na osnovu 8 poslanika u Skupštni Srbije i na taj način Jedinstvena Srbija vraća novac onima koji i pune budžet, a to su građani - izjavio je Marković.

GRADONAČELNIK ANOJE : JAGODINA JE PRIMER LOKALNE SAMOUPRAVE

- Mi smo upoznati sa svim što radi Grad Jagodina i kako funkcionše Jagodina kao lokalna samouprava. Na osnovu svega toga mogu reći da je Grad Jagodina veoma uspešna i prava lokalna samouprava za primer. Sa velikom pažnjom smo pratili sve rezultate grada Jagodine i ono što je primer je činjenica da sav novac koji se sliva u budžet Grada Jagodine vraća se njenim građanima, kao što je naprimer besplatan prevoz za sve vaše građane i pomoć ugroženom stanovništvu. Odnosi Grčke i Srbije imaju duboke korene u pravoslavlju, a i vekovima smo bili na istoj strani i danas, u savremeno vreme, nastavljamo sa prijateljstvom i saradnjom. Cilj našeg dolaska je i da zaniteresujemo građane Srbije za ostrvo Krit, sa kojim će iz Beograda tokom sezone biti uspostavljeno…