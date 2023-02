Vesić: Od 1976. do 2012. nijedan novi kilometar pruge, od 2012. do danas – 134 kilometra

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić poručio je večeras u parlamentu da se po izgrađenim i rekonstruisanim kilometrima pruga i puteva od 2012. do 2022. godine najbolje vidi kakva je situacija kada se u Srbiji gradi i radi, dok neki u Skupštini Srbije, izgleda, zagovaraju suprotnu politiku – da u Srbiji sve stoji.

“Skupština Srbije je pre 142 godine pričala o izgradnji pruge, koju je Srbija dobila kao obavezu kada je postala nezavisna, a malopre smo ovde čuli da država ne treba da gradi, već da stoji, da bude onakva kao 1878. To je ovde nečiji politički program, da se ne grade putevi, pruge, aerodrome, da nijedan grad ne bude saobrćajano povezan, da nema fabrika ni radnih mesta… To je zato što ne znaju da grade”, rekao je ministar Vesić u skupštinskoj raspravi.

Vesić je napomenuo da u Srbiji od 1976. do 2012. godine, za punih 36 godina, nije izgrađen nijedan kilometar pruga, a od 2012. do 2022. - 134,7 kilometara.

Takođe, naveo je da je od 2001. do 2012. godine rekonstruisan ukupno tek 31 kilometar pruga, ili 300 do 400 metara godišnje, a od 2012. do 2022. rekonstruisano je čak 754,9 kilometara.

“Kada saberemo, nove i obnovljene pruge, od pruge 2001. do 2012. ukupno 31 kilometar, a od 2012. do 2022. - 889,6 kilometara. Tako je to kada se gradi”, poručio je Vesić.

Dodao je da se u ovom trenutku gradi i obnavlja 156,8 kilometara pruga, do 2030. biće izgrađeno i rekonstruisano ukupno 1.729 kilometara pruga u Srbiji.

“Ako uzmemo u obzir da u Srbiji ima nešto više od 3.300 kilometara pruga, jasno je kako izgleda kada se u zemlji gradi”, rekao je ministar.

Kada je reč o putevima, naveo je da je od sedamdesetih godina 20. veka do 2012. godine izgrađeno 596 kilometara auto-puteva, a od 2012. do danas 381 kilometar.

“Trenutno se 502,7 kilometara, a planirano je za obnovu i izgradnju još 944 kilometara. Tako je kada radite i kada je politika države da se zemlja razvija i gradi, kada se vodi računa da se svaki deo Srbije brije ravnomerno razvija”, rekao je Vesić.

Rekao je da je u vreme kada je gašen JAT, vođena hajka protiv vlasti, a danas je Er Srbija najjača regionalna kompanija, koja je u 2022. uvela 15 novih linija, a ove će još 22.

“Danas je Srbija vlasnik 86 odsto Er Srbije. Taj primer najbolje govori kakav je rezultat kada ste hrabri, spremni da radite i da povlačite hrabre poteze u interesu zemlje”, konstatovao je Vesić.

Dodao je da izgradnja putne infrastrutkure znači razvoj zemlje, nova radna mesta, viši standard.

“Onda, građani podržavaju takvu politiku. A, ovde smo, ipak, čuli da ima i političkog programa da se u Srbiji ništa ne gradi”, rekao je Vesić.