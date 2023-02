NIКOLIĆ: Antidržavna koalicija poziva na nasilje i rušenje Srbije

Predstavnici antidržavne koalicije ponovo na zadatku da otežaju svojoj zemlji kada se suočava sa užasnim pritiscima. I ponovo pozivaju na nasilje i rušenje Srbije, izjavila je Milica Nikolić, član Predsedništva Srpske napredne stranke u svom saopštenju.

- Pre samo nekoliko dana, videli smo kako njihova “državotvornost” izgleda, kada su karabinom i uz preteće povike pozivali na ubistvo predsednika Vučića. Danas, upregnuti od stranaca za koje neumorno rade, pozivaju opet na rušenje ustavnog poretka ne mareći za to da direktno nanose štetu svojoj državi. I kada nam o “kapitulaciji” govore oni koji su odavno kapitulirali pred strancima koji im zatežu dizgine, onda je ljudima sve jasno.

Posle bruke koju su priredili ispred Predsedništva, priznali su sve, da su isti, da ih nikakva politika ne zanima i da im je jedini cilj nasilna smena predsednika Vučića.

I nikakav problem nisu videli ovi nasilnici iz antidržavne koalicije da se ujedine sa onima koji su najveću štetu po pitanju КiM naneli našoj zemlji 2008., dozvolivši jednostrano proglašenje lažne države i postavljajući sramno pitanje MSP, čije mišljenje nam i dan - danas otežava situaciju.

Umesto da se raspravljaju između sebe ko je veću štetu Srbiji naneo, jer to je jedino što su u svom političkom delovanju postigli, ove štetočine udruženo najavljuju nova nasilja i napadaju čoveka zahvaljujući kome je 27 država povuklo priznanje lažne države.

Po strogim pravilima zadatka koji im diktiraju, nasilje uvek najavljuju kada treba da pokažemo jedinstvo i odbranimo naše nacionalne interese.

To smo imali priliku da vidimo i u NSRS kada je predsednik Vučić predstavljao izveštaj o pregovaračkom procesu, a ova antidržavna banda nagrnula da ga linčuje, to smo videli pre nekoliko dana ispred Predsedništva kada su pozivali na njegovo ubistvo, a sada najavljuju da ćemo to videti ponovo.

Njihov napad na predsednika države jasno govori o tome da je svo njihovo antidržavno delovanje usmereno samo na njega, zato što je samo on, jedini, garant ostanka i opstanka našeg naroda na КiM i garant odbrane naših državnih i nacionalnih interesa.

Кao i uvek, na svakom mestu, pod najgorim mogućim pritiscima, i u ponedeljak i utorak i svaki dan, predsednik Vučić će pokazati veliku borbu za naš narod, svima u lice reći i podvući naše crvene linije kada je u pitanju КiM i sačuvati teritorijalnu celovitost naše zemlje, zato što mu je za razliku od antidržavne bande, Srbija uvek iznad svega - navodi Nikolić.