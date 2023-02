TOMIĆ: Antidržavna opozicija se okupila da glumi patriotizam

Antidržavna opozicija, od milošte zvana „Jana koalicija“, okupila se da prosipa prazne floskule i glumi patriotizam, izjavio je Zoran Tomić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Neverovatna je količina laži koju su spremni da iznesu samo zarad nekoliko minuta medijske pažnje i promocije, jer igraju opasno cenzus ligu sa ostalom opozicijom u parlamentu, prejaka konkurencija za opstanak.

Njihove sposobnosti idu do te mere da tuđe izjave ne samo sažvaću, preokrenu i izvuku iz konteksta, već da su spremni da kreiraju laži i nametnu da ih je neko izgovorio. Nikada nismo čuli od Aleksandra Vučića da ide da potpisuje neki sporazum u Brisel. On u Brisel ide na razgovore, jer smo mi ozbiljna država koja se bori za očuvanje svoje južne autonomne pokrajine i to čini svim mogućim pravnim sredstvima. Čuli su svi u Srbiji da Aleksandar Vučić ide u Brisel da zahteva formiranje Zajednice srpskih opština, one koja je dogovorena Briselskim sporazumom još 2013. godine i nikako implementirana od Prištinske strane.

Jasno je i u parlamentu na dve posebne sednice o Кosovu i Metohiji naglasio da se od crvenih linija neće odustati, a crvena linija je Ustav Srbije koji u preambuli kaže da su Кosovo i Metohija neotuđivi deo Republike Srbije. Šta je ta opozicija radila na tim sednicama? Dolazili u salu popodne pošto su se naspavali, a kad završe svoje monologe o tome koliko mrze Vučića okrenu se i izađu sa sednica.

Na poslednjoj bili malo odmorniji pa sa monologa prešli i u akciju i pokušali da linčuju predsednika. Sve sa ciljem da u predstavama koje organizuju uživa Aljbin Кurti u Prištini koji govori u sebi, neka Bog poživi ovakvu budalastu opoziciju u Srbiji.

Važno da su Boško Obradović, Milica Đurđević Stamenkovski, Miloš Jovanović ponovili onu svoju staru mantru o izdaji interesa Srbije i da su za sve okrivili Vučića. Zašto se ne pozabave svojim udelom u problemima koje danas imamo sa južnom pokrajinom, zašto ne kritikuju Vuka Jeremića, čija stranka ih iz pozadine podržava.

Čudo da oni nisu doprineli teškoj poziciji Srbije oko Кosova i Metohije, ali zato ih oberučke prihvataju sa sve njihovim simbolima na skup ispred predsedništva gde su upućene gnusne pretnje smrću predsedniku Vučiću. Iste pretnje za malo da ponovi Boško Obradović, pa se setio verovatno i svoj odgovor preokrenuo u umesto „ko potpiše, ubiše ga“ u „ko potpiše, uvodi Srbiju u nemire i nestabilnost“.

Da li je moguće da napadaju Aleksandra Vučića koji je vodio kampanju na prethodnim izborima pod sloganom MIR I STABILNOST i koji tu politiku sprovodi u delo, da unosi nemire i nestabilnost u Srbiju? Za njega glasalo preko 2 miliona birača, nikad više u modernoj političkoj istoriji Srbije, i sad žele da kažu da je taj narod glup i zatucan, a oni su opozicija koja je prepametna i vešta. Da su takvi, zar ne bi oni bili na vlasti?

Zar ne bi dali konkretno rešenje za problem i ponašali se kao prava državotvorna opozicija i na toj osnovi dobili poverenje građana? Bi, ali ne umeju i ne znaju. Tu su da lažu i mažu građane Srbije, što iz skupštinskih klupa, to i na tribinama svuda po Srbiji koje organizuju iz svog kombija.

Građani Srbije ne nasedaju na provokacije, na njihove spinove i predstave u režiji mašinskog mozga. Narod Srbije veruje Vučiću koji na delu pokazuje da se bori za interese Srbije, sa očuvanje naše zemlje na Кosovu i Metohiji i da Srbija nastavi ekonomski da jača, jer samo jaka Srbija može da se izbori sa svim izazovima sa kojima se susreće. Pitam se da li će posle ponedeljka kad Vučić delima još jednom dokaže svoju privrženost Srbiji, ova antidržavna opozicija imati obraza i hrabrosti da podnesu ostavke na poslanička mesta, jer lažovi i lopovi nisu dostojni da budu narodni tribuni? - navodi Tomić u saopštenju.