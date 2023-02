ŽARIĆ KOVAČEVIĆ: OBRADOVIĆ VODI ULIČARSKU POLITIKU

Jelena Žarić Kovačević, član Predsedništva Srpske napredne stranke kaže da su na Dan državnosti Srbije lažni rodoljubi su pokazali svoje pravo lice - spremnost da ruše ustavni poredak na ulici.

- Boško Obradović je upravo priznao da jeste pozivao na okupljanja ispred Predsedništva, iako je prvobitno negirao i ispijao pića u okolnim kafićima. Izgleda je to sve što može da se očekuje od politike "velikog patriote" i "borca za Kosovo i Metohiju" - napad na Predsednika države, na mir i stabilnost, a to znači napad na svakog građanina Srbije, destabilizacija i izazivanje haosa, u kome takvi kao što je on vode uličarsku politiku - navela je Žarić Kovačević.

- Čitavu deceniju slušamo od njega i njemu sličnih kako će Aleksandar Vučić izdati Kosovo i Metohiju. Čak su licitirali i datumima. To se nije desilo, a neće se ni desiti. Sa druge strane, od takvih nismo čuli izvinjenje, već samo nastavak politike novih izmišljotina i lažnih optužbi na račun Predsednika države - istakla je Žarić Kovačević.

