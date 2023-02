ŠOLE NAKON RAZGOVORA SA VUČIĆEM: Pozdravljam konstruktivno angažovanje Srbije u obezbeđivanju mira i stabilnosti u regionu

"Razgovarao sam danas sa predsednikom Vučićem kako bih izrazio snažnu podršku SAD sastanku 27. februara sa visokim predstavnikom EU Boreljom u Briselu. Pozdravio sam kontinuiranu posvećenost Srbije konstruktivnom angažovanju na predlogu EU za obezbeđivanje mira i stabilnosti u regionu", napisao je Šole.

Spoke with President Vucic @predsednikrs today to express strong U.S. support for the February 27 meeting with EU HR/VP Borrell in Brussels. Welcomed Serbia’s continued commitment to constructive engagement on the EU proposal for securing peace and stability in the region.