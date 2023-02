Uoči sutrašnjeg nastavka dijaloga Beograda i Prištine u Briselu na koji predsednik Vučić ide sa jasnim ''crvenim linijama'' večerašnji gosti Hit Tvita Ministar odbrane Miloš Vučević i reditelj Dragoslav Bokan govorili su o ovoj temi, ali i ostalim aktuelnostima u vidu tri predloga.

Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama, a odlukom gledalaca i gostiju, pobedu je odneo predlog broj jedan, koji se tiče otvaranja fabrike Kontinental u Kaću.

Vučević se na samom početku, osvrnuo na sastanak Beograda i Prištine, najavljen za sutra, ističući da niko ne zna kako će se taj sastanak odviti, jer je mnogo nepoznatih u toj "jednačini".

- Nama je lako, ali je Vučiću teško. Treba to sve da se izdrži i da se štiti nacionalni interes. Znam da Vučić ima iskustva, odvažnosti, hrabrosti da sve to izdrži. On se sastao sa Putinom 19 puta, sa Merkel isto - rekao je on.

Ono što je dodatni problem jesu dva dominantna narativa, a to je da jedni pozivaju na kapitulacijom, da se pomirimo sa Kosovom, i drugi koji su tobože nacionalisti, i koji deset godina govore neke stvari, a Srbija se 10 godina ne predaje.

Imate 10 godina onavljanja da će Vučić da izda Srbiju, a to neće uraditi ni sutra. On će da sačuva državu, građane, Srbe na Kosovu, naš narod. Jer dok ima Srba na KiM, do tada ima i Srbije - rekao je ministar.

Kako je naveo, predsednik Srbije je crvene linije više puta istakao, ali će zasigurno biti izložen pritisku zbog francusko-nemačkog predloga. Interesantno je to, što mnogi, kaže Vučević pričaju o tom dokumentu, ali ga nisu nikada pročitali.

- Vučić i ja smo porodični prijatelji, i nemam potrebu da se dodvoravam. On će sutra tu utakmicu dobro odigrati. Dolaziće novi dani, biće još mnogo utakmica, i borićemo se. Mi ćemo morati da dalje radimo na Srbiji, da ne gubimo optimizam, da čuvamo mir, slobodu, budućnost, poštujući našu istoriju i tradiciju - priča Vučević.

Govoreći o nedavnoj izjavi Vesne Pešić, Vučević kaće da su njeni puleni kreirali politiku posle petog oktobra, kada se desilo sve što se desilo.

Ja sam kao student bio protiv plana Z4, pa smo doživeli Oluju, gde su ljudi proterani, nisam bio oduševljen ni Rambonjeom, i evo i danas se borimo, rekao je Vučević, pa dodao:

- Moramo biti mudri da ne prihvatimo ulogu koja nam je napisana. Da smo opet mi neki loši momci na brdovitom Balkanu. Svi su divni i koperativni, samo mi ne. Posebno imajući u vidu svetski sukob... Da vodimo politiku da se ne junačimo, da ne štrčimo da nas pogodi prvi metaj ili sablja - rekao je ministar potom.

Težak dan je pred nama, i ne bih se menjao sa Vučićem, nikada, kaže ministar.

Ne mislim da sutra trebamo da izvršimo koektivno samoubistvo. Mudro, mirno i staloženo - naveo je.

Bokan kaže da je širi kontekst jednostavan. Posle neravnomerne borbe sa NATO, ušli iz perioda jurišne borne, u rovovsku borbu, a u njoj svako od nas mora da učestvuje.

- Ljudi treba da navijaju, mole se za našu zemlju... Imamo učesnike i posmatrače. Posmatrač je dezerter, jer time što je izabrao tu poziciju, da u sred problema, on izigrava posmatrača i komentariše, analizira... umesto da bude učesnik. Dezerter nikada nije držao lekcije onima koji učestvuju u borbi - priča Bokan.

Kako je rekao, Srbi kroz predsednika Srbije, i podršku njemu, čuvaju sebe.

- Srpstvo tih detertera se smanjuje vremenom, i oni postaju još gori - dodao je on.

Bokan se dotakao razgovora Dereka Šolea i Vučića, navodeći da je kosovska strana ustvari Američka strana, i da o tome treba voditi računa. Mi znamo da Amerika neće dozvoliti da se to odbije. Mi ne možemo da guramo prst u oko najvećij sili sveta, mi moramo da prebacimo kamen u Kurtijevo dvorište, gde će on od nečega odustati. Priča o ZSO nije priča gde se Sever Kosova odvaja... To je vertikala od Beograda do KiM, gde se svi povezuju, i nijedna odluka ne može da se donese bez ZSO, objašnjava Bokan.

PREDLOG BROJ JEDAN

Vučević, govoreći o dovođenju fabrike Kontinental u Srbiju, ističe da je i sam imao udela u taj projekat.

- Zahvaljujući podrđci države i predsednika doveli smo Kontinental, i napravili smo revoluciju u industrijskoj zoni. To je nešto što je bilo nezamislivo do pre nekih par godina. Mislim da ljudi nisu svesni koliko je dobro to što je ta fabrika kod nas. To je činjenica, da Kontinental vidi Srbiju kao dobro mesto za ulaganje. Kapital ne dolazi onde gde tlo deluje kao nestabilno. Oni vide ljudski potencijal, kao politički stabilno mesto, a poseban je benefit kada nam dođu najkonzervativnije zemlje - rekao je Vučević.

Prave se najpametnije komandne table, kao telefoni što su, teško je nama koji nismo dorasli toj nauci i da objasnimo, kaže on.

- Kontinental je sam najavio da kreću u novu fabriku od 150 miliona evra. Kontinental je kupio 30 hektara zemlje. Ako budemo panetni, ako sačuvamo Srbiju, tu može da bude jedan ozbiljan Kontinental hab. Takičiće se sa ostalim itzvoznicima u Srbiji - dodao je Vučević.

Govoreći o Nišu i potencijalnom otvaranju Kontinentala tamo, Vučević veruje da je predsednik Srbije bio ubedljiv u svojoj molbi.

- I drugi delovi Srbije treba da budu razvijebi. Moramo da čuvamo sve okruge, i vranjski, leskovački i ostale. Ja dolazim sa severa države, ali moramo da čuvamo jug, Vranje, Leskovac, Prokuplje, Kuršumliju. Ne možemo da se svedemo na 2 grada. Svi delovi su jednako vađni i bitni. Posebno ovaj deo oko dela Kosova i Metohije - objašnjava Vučević.

Govoreći o subvencija i podsticajima namenjenim za investitore, Vučević kaže da je Srbija dugo bila razarana, izložena sankcijama, i nakon svega toga, Srbija smatra da ima iste uslove kao i države koje imaju drugačiji ambijent. Mi možemo da dođemo na taj nivo, da imamo fabrike kao kontigent, a stručnjaci koji to kritikuju, pa njih pozdravljaju ljudi koji su dobili otkaze zbog njih 2012. rekao je.

Kako kaže, od poreza, koje Srbija dobija od kompanija, mi asfaltiramo puteve, obnavljamo škole, i slično. Srbija se, kaže on, tim putem finansira, ali i zadržava svoje građane koji će se zaposliti u tim firmama.

- Pored svega toga, Srbija treba da koristi i sve svoje prirodne materijale, resurse. Sve to treba biti implementirano. Jer treba da koristimo ono što nam snaži ekonomiju - objašnjava Vučević dodajući da se rude i minerali širom sveta eksploatišu.

Bokan navodi da je stvoren lažni stav da je kritički odnos prema vlasti jedino dopušten intelektualcima. Ta ideja, da je samo crna hroika dozvoljena, a one druge stvari ne mogu da dođu do izražaja zbog takvog stava.

- Svaka kritika se unapred prihvata. Ovde je reč o nečemu što prevazilazi privrednu, to je strateška dimenzija. Mi sada idemo neobičnim, sitnim, ali uspešnim korakom da budemo posrednik. Otvaramo Kineske, otvaraćemo Indijske, Nemačke fabrike, i bićemo posrednici, što je Nemačka pokušala pre rata u Ukrajini. Generalni strateški posrednik mora da bude uz Evrope - rekao je Bokan.

Stalno naša država pokušava da bude fer, i ovo ovde je jedna strateška bitka. Ako dođemo do toga da budemo posrednici između istoka i zapada, možemo da iz najteže situacije, gde nas pritiskaju svi, da se odjednom prevrne situacija. Vučić razgovara sa Erdoganom, Putinom, evropskim predstavnicima, bez durenja, nego mirno. To je varijanta koja nas uč da je moguće da, i onda kada deluje, nema načina da opstanemo, već da se reformišemo, postanemo model za druge zemlje... To je razlog zašto su za nas važne strane firme. Koliko smo bliže toj poziciji, dobijaćemo pohvale... - kaže Bokan.

PREDLOG BROJ DVA

Ministar je istakao da građani treba da znaju da je vojska Srbije neuporedivo jača nego u prethodnih nekoliko godina. Ona je, kaže Vučević pripremljena za odbranu, a ne da napada.

- Tumačimo sve što se dešava u Ukrajini, našem okruženju. Sve što se kupuje, kupuje se na osnovu procene stručnjaka. Sve s euzima u obzir, kada segleda šta je to nama potrebno. Ne odete u prodavnicu pa birate šta vam se sviđa - rekao je ministar.

Svaka čast Arapskim Emiratima, oni su ujedinili ceo svet, kaže on.

- Mogli ste da vidite koliko svi ulažu u odbrambenu industriju. Mi smo kupili dronove, videli ste... Vi ne šaljete vojnika da puca na neprijatelja, već dron koji se navodi pronalazi metu i puca. Tom prilikom zadaje smrtonosni udarac. To je nešto što bi u budućnosti pojačalo snagu naše vojske. Treba svima da pokažemo da smo spremni da trpimo smrtonosne udarce. Menjamo odnos snaga na terenu i u regionu. Istovremeno, naša namenska industrija, vojno tehnički institut... Razvijamo i kod nas, ali kupujemo i sa strane - priča Vučević.

Kako kaže, svedoci smo rata u Ukrajini, a promena odnosa snaga je stalno vidljiva, shodno menjanju oružja.

Osvrnuo se i na štand PR-DC kompanije, koja takođe nudi dronove koji su sličnih afiniteta.

- Nešto je drugačiji koncept dronova. Mi smo spremni da to testiramo kada se PR-DC javi za proceduru i ostalo - rekao je on.

Vučević je takođe, komentarisao i modernizaciju vojske, istakavši da je u toku konkurs za mlade, te ih pozvao da se jave, za prijem u 72. brigadu 63. padobransku i u Kobre, bez obzira da li su ili nisu odslužili vojni rok. To je, kaže sjajna prilika za mlade i za Srbiju.

- Moramo da ojačamo stanje vojske Srbije, i zato smo krenuli u ovaj projekat, koji vode stručna lica sa profesionalnim i ratnim iskustvom. To je značajno, ti ljudi razumeju šta je bitno - kaže on.

Konkurs je otvoren do prvog marta, rekao je ministar.

Ministar je potom nabrojao na kojim sektorima se radi modernizacija. Kako kaže razvija se Čačak, Valjevo Trstenik, Kuršumlija i ostala mesta. Nije to pitanje pušaka, već čuvanje radnih mesta, objašnjava Vučević.

Bokan se dotakao Ponoševe izjave da je jačanje vojske Srbije glupost, navodeći da je to dalje koračanje u izdaju jednog čoveka, koji je zaustavio karijere naših najboljih oficira, koje je izbacio iz vojske i mogućnosti da služe svojoj državi.

- Čovek koji je bio vrhuhski naučnik, junak, prijatelj, je rođen na današnji dan, i na nama je da tu štafetu hrabrosti nastavimo da širimo u vojsci. Ali da se ne desi da on samožrtveno kreće u kamikaza akciju,umesto drona iz aviona... Naši piloti su herojski izginuli... Njima treba da se podigne spomenik, a ne da budu pobacani po seoskim grobljima. Primer male grupe ljudi, kao što je Karađorđe imao, pa oni su branili čitave položaje. Oni ne znaju šta znači 5.000 ljudi koji se ne troše u pričama, obećanjima, ljutnji, oni se spremaju za trenutke u kojima će pokazati ko su - kaže Bokan.

PREDLOG BROJ TRI

Bokan, komentarišući zabranu srpskih pevača u Puli, kaže da Hrvatska nacionalna kulturna politika vezuje se za brutalne zabrane.

- Oni sada ulaze u novu fazu cancel kulture u kome se dozvoljava Tomson, zabranjuje Čajkovski... Odbili su da ga izvode, zbog ruskog napada na Ukrajinu. Nas te moralne gromade uče da treba zabraniti, ne kažu imena, nego nas drugačije nazivaju. Odakle im da se mešaju u industriju zabave? Odakle pravo? - pita se Bokan.

Oni su se ostrvili, lažući, jer ne mogu da nas podnesu, a kod nas sve može.

- I to je bolje nego da zabranjujemo, lažemo... To je neuporedivo bolje - rekao je Bokan.

Vučević kaže da ovde nije pitanje o kulturi, već nekulturi i šovinizmu.

- Njih boli što je ta naša muzika slušana, i to tamo kod njih. Za taj koncert bile su rasprodate sve karte. To govori o njiima, a mi treba da budemo ponosni, što Srbija nikada nije isključivala grupe da dolaze, ili branila bilo šta - objasnio je Vučević.

Suštinsko pitanje je što su to srpski pevači.

GLASOVI GLEDALACA

Gledaoci su se opredelili za predlog broj jedan, a koji se odnosi na otvaranje farbrike Kontinental u Kaću.

GLASOVI GOSTIJU EMISIJE HIT TVIT

Bokan je glasao za predlog broj dva, a koji se tiče osnaživanja Vojske Srbije, ističući da sveto, hrabro i junačko srce pripada Vojsci Srbije.

Vučević je glasao za predlog broj jedan, jer zahvaljujući takvim kompanijama, prosperira i srpska vojska.

