VUČEVIĆ O SASTANKU U BRISELU: Pred Vučićem nije lak posao, ali on će SAČUVATI nacionalni interes

Uoči sutrašnjeg nastavka dijaloga Beograda i Prištine u Briselu na koji predsednik Vučić ide sa jasnim ”crvenim linijama” večerašnji gosti Hit Tvita su Ministar odbrane Miloš Vučević i reditelj Dragoslav Bokan.

Vučević se na samom početku, osvrnuo na sastanak Beograda i Prištine, najavljen za sutra, ističući da niko ne zna kako će se taj sastanak odviti, jer je mnogo nepoznatih u toj “jednačini”.

– Nama je lako, ali je Vučiću teško. Treba to sve da se izdrži i da se štiti nacionalni interes. Znam da Vučić ima iskustva, odvažnosti, hrabrosti da sve to izdrži. On se sastao sa Putinom 19 puta, sa Merkel isto – rekao je on.

Ono što je dodatni problem jesu dva dominantna narativa, a to je da jedni pozivaju na kapitulacijom, da se pomirimo sa Kosovom, i drugi koji su tobože nacionalisti, i koji deset godina govore neke stvari, a Srbija se 10 godina ne predaje.

– Imate 10 godina Ponavljanja da će Vučić da izda Srbiju, a to neće uraditi ni sutra. On će da sačuva državu, građane, Srbe na Kosovu, naš narod. Jer dok ima Srba na KiM, do tada ima i Srbije – rekao je ministar.

Kako je naveo, predsednik Srbije je crvene linije više puta istakao, ali će zasigurno biti izložen pritisku zbog francusko-nemačkog predloga. Interesantno je to, što mnogi, kaže Vučević pričaju o tom dokumentu, ali ga nisu nikada pročitali.

– Vučić i ja smo porodični prijatelji, i nemam potrebu da se dodvoravam. On će sutra tu utakmicu dobro odigrati. Dolaziće novi dani, biće još mnogo utakmica, i borićemo se. Mi ćemo morati da dalje radimo na Srbiji, da ne gubimo optimizam, da čuvamo mir, slobodu, budućnost, poštujući našu istoriju i tradiciju – priča Vučević.

Bokan kaže da je širi kontekst jednostavan. Posle neravnomerne borbe sa NATO, ušli iz perioda jurišne borne, u rovovsku borbu, a u njoj svako od nas mora da učestvuje.

– Ljudi treba da navijaju, mole se za našu zemlju… Imamo učesnike i posmatrače. Posmatrač je dezerter, jer time što je izabrao tu poziciju, da u sred problema, on izigrava posmatrača i komentariše, analizira… umesto da bude učesnik. Dezerter nikada nije držao lekcije onima koji učestvuju u borbi – priča Bokan.

Kako je rekao, Srbi kroz predsednika Srbije, i podršku njemu, čuvaju sebe.

– Srpstvo tih detertera se smanjuje vremenom, i oni postaju još gori – dodao je on.

Bokan se dotakao razgovora Dereka Šolea i Vučića, navodeći da je kosovska strana ustvari Američka strana, i da o tome treba voditi računa.

– Mi znamo da Amerika neće dozvoliti da se to odbije. Mi ne možemo da guramo prst u oko najvećoj sili sveta, mi moramo da prebacimo kamen u Kurtijevo dvorište, gde će on od nečega odustati. Priča o ZSO nije priča gde se Sever Kosova odvaja… To je vertikala od Beograda do KiM, gde se svi povezuju, i nijedna odluka ne može da se donese bez ZSO – objašnjava Bokan.

Autor: