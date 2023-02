Uživo na TV Pink i Pink.rs saznajte sve o nastavku dijaloga Beograda i Prištine u Briselu.

Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera, istakao je da mnogi iz opozocije glume da su zabrinuti za Kosovo, kako kaže, to je čisto glumatanje i ništa drugo.

- Oni su juče krenuli da pričaju kako je kapitulacija sigurna, kako će Vučić morati da potpiše ultimatum, i odreći se dela teritorije. Oni priželjkuju nesreću, jer bi za njih to bila sreća. Oni bi pokušali, da bez izbora, bez volje naroda dođu na vlast. Razočaraće se kada dobiju skroz drugačije vesti iz Brisela. Nema šanse da Vučić pistane na to - rekao je Vučević.

Kako navodi, ono u šta je siguran, i što može da kaže je to da će Vučić u briselu izvući najviše moguće, i da će doneti najbolje moguće rešenje za Srbiju.

Govoreći o opoziciji, Vučević dodaje da se oni ponašaju i izmišljaju da smo mi nešto potpisali, što nije istina.

- Preduslov za bilo kakve pregovore i razgovore je ZSO, i to je to. Jovanović je francuski potrčko, kao i Stamekovski... Neće biti vraćanja u devedesete, nema kapitulacije nema ni izdaje. I to je danas Vučić jasno i glasno rekao. Svi koji misle da postoji neki tajni dogovor, ozbiljno će se razočarati - rekao je on.

Vučić će izvući najviše moguće za Srbiju, navodi Vučićević ističući da je predsednik uvek, iz mnogo teških pozicija, dolazio do najboljih mogućih rezultata.

- Nagledali smo se mi mnogo dana D - kaže on.

Ljudi u Srbiji nažalost ne znaju šta je ZSO, to je i Gračanica, Klokot, raniluk, Štrpce, Novo Brdo. To je deset opština, jug i jugoistok Kosova. objašnjava on, pa dodaje:

- To je demografsko utvrđivanje srpske teriotirije - naveo je Vučićević.

Vučić je nerešiva enigma za Jeremića, i sve te muljatore, objašnjava Vučićević.

- Ja sam zapisao termine iz 2013. godine. Zavera i mamac, to ZSO? Setimo se da je Dačić to potpisao. Tadašnji potpredsednik Vlade je bio u Kosovoskoj Mitrovici, gde je rekao da je to nešto najbolje što smo mogli da potpišemo. Sada vidimo na nekim portalima, vidimo iste formulacije, kako je to prevara. ZSO ne da je utvrđivanje teritorije na KiM, nego je to institicualni mehanizam - rekao je Vučićević.

Vučićević je potom putem grafikona napravio bilas plata u zemljama koje se nalaze u okruženju Srbije, ističući koliko je naša zemlja za kratko vreme napredovala.

- U Srbiji je stopa nezaposlenosti na istorijskom minimumu - priča Vučićević.

- Ekonomski sada odlično stojimo, zahvaljujući pametnoj politici - rekao je on.

Vučićević je dodao da je 3.710 dana trajala slbanska kampanja protiv Vučića i Srbije.

- Nema kapitulacije, nema povratka u devedesete! Ako neko to želi, to je samo Aljbin Kurti. zapadne diplomate kažu da je o iracionalan kada su u pitanju Srbi i Srbija.

Vučićević se dotakao i pisanja Jovanovića i Stamenkovske koji su konačno shvatili da nema šanse da prizna Kosovo.

- Sada spinuju i lažu u drugom smeru, i sada pokazuju spinovanje. Njih ne interesuje Kosovo, Srbi na Kosovu, njih interesuje samo njihova ambicija da na silu dođu na vlast. Da Kosovo iskoriste kao polugu da uruše državu i da podmetanjima i lažima prevare dovoljan broj ljudi.

Uhvaćeni su u laži i prevari, a sada pokušavaju da se izvade iz tih laži, novima, i zato je sve manje ljudi koji ih podržavaju.

- ZSO mora da se formira - rekao je on.

- Rezultat današnjih pregovora je takav da je Vučić rasturio Kurtija. Vučić se suprotstavio i verovatno ima podršku Lajčaka i Borelja. Kurti mora to da sprovede! - rekao je Vučićević, pa nastavio:

- Sada će ovi ponovo, i iznova da lažu, da se čeka 18. mart da se potpiše... Oni pljuju ZSO, govore da je to izdaja, i taj Gajić i jeremić. Ajde, da razmislimo. Ako ona nije važna, što se Kurti protivi tome? Zato što je to i te kako važna institucija! - priča Vučićević.

ZSO daje Srbima ozbiljna ovlašćenja, to postaje institicuonalizovana teritorija, kaže on.

Dejan Vukelić, glavni i odgovorni urednik ''Objektiva'', kaže da pojedinci iz opozicije podmeću tezu da je ZSO mamac za Vučića, a ZSO je nešto što je Vučić izmislio 2013. godine, što je jedan od golova koje je dao.

- Govorimo o više od 22 odsto teritorije Kosova. A ako imamo u vidu da tamo živi 6 odsto Srba, znamo koliki je to politički kapital za Srbiju... - navodi on.

Kako kaže, tu je u isamdesetom minutu Vučić išao u igru, gde je sa razultatom 3:0 zameni Ponoša i Jeremića i izvukao situaciju, rekao je Vukelić opisivajući ovu situaciju kao utakmicu u kojoj je Vučić izvukao situaciju.

- Oni su lomili noge, a Vučić je od 80 do 90 minuta, dao dva gola. Ko je najglasniji sad? Ponoš i Jeremić - kaže Vukelić.

Kada je reč o pregovorima, imamo prednost, Vučić je daleko iznad one druge strane.

- Kakvu imamo situaciju? Bukvalno, apsolutno ni jedan politički činilac u opoziciji ne može ništa tu da uradi. Mi nemamo vrstu sabornosti, kada je reč o važnim stvarima, i sve je spalo na leđa jednog čoveka. Ja u rekacijama partnera viđam vaganje i taktiziranje - objasnio je Vukelić.

Francuski potrčko, Jovanović, preti nasiljem, a on i njegova stranka su 004. dozvolili pogrom, mrdnuli nisu. 2008. nisu ništa uradili po pitanju Kosova, plus su puistili zatvorenike.

- Taj čovek ima obraza da našeg ključnog pregovarača naziva izdajnikom - rekao je Vukelić.

Vuletić se dotakao i izjave Borića Tadića, ističući da on treba da nastavi da se ponaša predsednički, a ne na način na koji to radi.

- ZSO je nešto što je Vučić izmislio, to mora da se zna - naveo je on.

- Okej, bio si predsednik, ajde ponudi neko rešenje. Ovde se slažem sa svima, da je ovo antiljudski stav, da u ovom trenutku napada uslovno rečeno naslednika. Jedan od ključnih interesa je ovo. Evropski predlog se ne bavi samo KiM. Vučić je rekao da on predstavlja i okvir za nastavak evropskih integracija Srbije. Ti ni o čemu od toga ne kažeš, nego se baviš parolašenjem - rekao je Vukelić.

Aleksandar Apostolovski, novinar ''Politike'' istakao je da opozicija jedva čeka da nađe bilo kakvu manu ili šansu da poveća rejting, a apsurd je što na kosovoskom pitanju ometaju glavnog pregovarača, umesto da budu podrška.

- Oni rade štetu sami sebima. Nikada se kod Albanaca neće sresti razlike u nacionalnim interesima. Tokom bobardavanja kada je Ibrahim hteo d apregovara, Milošević ga je izvlačio iz Prištine. Jedna od najvećih tajni je sudbina kosovskih albanaca koji su želeli da Kosovo ostane u Srbiji. Mnogi od njih su likvidirani i oteti - rekao je Apostolovski.

- Zaboravili smo te manjine - objasnio je.

Da sam ja savetnih opozicije, poručio bi im da će još više da potonu, navodi Apostolovski.

- On je njih u skupštinu pozvao da im prenese dešavanja, da formiraju zajedničku strategiju. Pazite, umesto da sada ovo predstavljaju kao kapitulaciju, bolje da su dali neku ideju, i onda bi to bilo mnogo bolje, kao i Vučićeva pozicija kao pregovarača - priča Apostolovski.

To je elita koja svaki Vučićev potez negativno komentarišu, dodao je.

- Vi na ovom pitanju Vučiću ne možete ništa - dodao je potom Apostolovski.

Vučić je, kaže iz devedesetih davno otišao, a opozicija je ostala zarobljena u tim okvirima i stereotipima.

Apostolovski je naveo da Vučića nema, ne bismo lako došli do pozicije u kojoj se trenutno nalazimo.

Direktor ''Srpskog telegrafa'' Saša Milovanović je istakao da su desničari i malograđanisti deo javnosti koji žele da se Srbija sudari sa zidom, kako bi došli na vlast.

- Pitanje Kosova je za Zapad bilo rešeno, a Vučić ga je pregovorima vratio kao pitanje, a pre svega kao statusno pitanje

- To je tragedija srpskog naroda, dela tih političara, koji su neka vrsta propagandista za svoje i strane potrebe. I kada oni za nas pričaju da su propagandisti oni su za sve, osim za Srbiju. Imate one koji se kunu u Rusiju, draža im je od Srbije... Imate čoveka na ulici koji stiže sa puškom, šta tu da se očekuje? Malograđanisti, lažni ekolozi i ostali se kunu u zelenu agendu, želeli su da budu vlasnici hidroelektrana. Imate u sredini svega toga Vučića i deo velike javnosti - priča on.

Ti koji pričaju o izdaji su najveći propagandisti i izdajnici, rekao je on.

- Jeremić je dobio pohvalu u albanskim medijima. Njegova glupost koja je bila sa onim pitanjem dobija na značaju. Mi milsimo, to je glupost, a onda imamo afere sa Hanterom Bajdenom. Taj čovek je promoter kosovske nezavisnosti, njegovo pitanje tada dobija drugu dimenziju - objašnjava on.

- Kada imate takve bukače, koji samo viču i riču koji nemaju niakkav srpski interes, oni vam danas otežavaju položaj u Briselu. Da je to bilo dobro, ne bi možda ovoliko teško bilo - naveo je Milovanović.

Milovanović kaže da su to ljudi koji su pre 15 godina kada je bilo pitanje kapitulacije, umesto da spreče haos, napravili situaciju kakva je sada.

- Naši desničari govore o izdaji, ma molim vas - priča Milovanović.

Kako kaže, opozicija je sada nemoćna. Ponoš je, prvi, kaže on, govorio o sankcijama, da će ih Vučić uvesti, a kada nije, njemu sad smeta što ih nije uveo.

Miloš Garić, urednik portala Kosovo-online kaže da je ZSO za Prištinu kamen u cipeli.

- Kurti pokušava da prebaci temu sa sporazuma koji je odavno potpisan. Ovde se radi o normalizaciji odnosa putem dokumenata. sada ta lopta pokušava da se prevaci na Albance - priča Garić, pa dodaje:

- Kurti se i dalje drži neracionalnih 6 uslova - priča on.

U osnovi je bizarna stvar, mi imamo na teritoriji neke procene ostallih naroda, mi znamo da na KiM, prema njima, imamo 93 odsto Albanaca, a sve ostalo se pripisuje Srbima, i drugim narodima. Ta njegova teza i argument padaju u vodu. On insistira na toj nekoj glupoj priči i dalje - naveo je on.

Kurti je želeo da natera Srbiju da prihvati kosovsku nezavisnost, ali se to nije ispunilo, zato sada vlada tenzija, dodaje Garić.

- I njemu sada izmiče tlo pod nogama - dodao je.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković istakao je za Pink da se o Košara,a Dari iz jasenovca nije govorilo do skoro, a sada je to u fokusu jer prikazuje istinu.

- Ovo danas je moralna dužnost sa rizikom. Ovde se skandira sa onim "Ko potpiše, njega ubiše' Danas treba da bude produžetak te operacije, da se simbolički ubije taj koji treba da pregovara - rekao je Stanković. pa dodao:

Juče je Ida Ćorović rekla skandaloznu stvar, navodi on.

- Ništa ovo nije slučajno, sve je to deo šire operacije - objašnjava Stanković.

Danas se ništa neće potpisati, potpisaće se, ko zna kad, i ko zna šta, kaže Stanković.

Zoran Anđelković bivši predsednik Izvršnog veća Kosova je istakao da je dobro što se razgovara, jer predsenik nikada nije bežao od razgovora.

- Kurti kaže da je mali zelenski, a da je on iz ukrajine... On ne želi razgovore, rekao je u izbornoj kampanji da njega to ne interesuje, već samo međusobno priznanje. Ja mislim da je ova politika najbolja, kompromisnog puta, koja traži rešenje, štiteći Srbiju - priča on.

- To je jedini ispravan put kojim možemo da idemo. Ti koji se zalažu za sukob i rat neće da ratuju, otići će u Budimpeštu i Beč. Ti najgrlatiji nisu prešli Merdare - naveo je Anđelković.

Gospodin Samardžić je pregovarao u Beču, pa što se nisu založili, izborili za osnovna ljudska prava? Nisu ništa, izborili su miting 2008. i bio sma tamo, kaže mi da mora da ide, podsetio je Anđelović dodajući da je lakše boriti se u beogradu protiv zgrade ambasade, a ne da odu u Merdare.

- Naša deca to neće. I oni bi kada bi došli u sukob otišli, ne bi ostali u Srbiji - priča Anđelković.

Anđelković je rekao da opozicija ne napada Vučića, nego Srbiju.

- Ne napadaju oni njega zbog njega, nego zbog cifara, o čemu je i Vučko govorio - priča Anđelković.

- Jedna od najvećih zamerki Kurtija Abazoviću jeste Temeljni ugovor, prema tome, imamo te dve tačke. Zato sam ja ubeđen da je ova spirala bila oko sporazuma. Mi vidimo prostora za sigurnost srpske zajednice, a onda se to što je u interesu Srba ne sprovede, a ond aidemo na sledeći sporazum. Zato Vučić hoće da se sve iz 2013. reši - rekao je Anđelković.

Kako kaže, on je posle 1999. godine formirao srpsku skupštinu na KiM, ističući da nas je naše nejedinstvo posle 5. oktobra uništilo.

- Institucionalno organizovanje Srba je važno. A kada to dobijete sa nadležnošću, da upravljate obrazovanjem i ostalo, je jako važno! Samo da podsetim, mi imamo nepriznate diplome sa prištinskog univerziteta. Da ne govorim o školama, bolnicama u Gračanici. On treba da ide na političku edukaciju. Ti poput Tado

- Meni je jasno da ljudi koji se bave 20, 30 godina politikom neće da pročitaju šta je ZSO. Sramota me je što sam imao takvog predstavnika. Nije prihvatila Priština, nego njihov parlament. Ako sebe smatraju državom, njihova je obaveza da prihvate to - rekao je Zoran Anđelković.

Sociolog Vladimir Vuletić rekao je da svakome ko prati dešavanja oko KiM, zna da nema dana D, jasno je, kako kaže da se ovde radi o lavovskoj borbi.

- Došlo je do radikalnog zaokreta, Amerikanci su promenili stav. Isto i članovi EU. Sada je ključno pitanje, šta će biti sa Američkom stranom i sa Evropskom - priča on.

Kako kaže, sada je suštinsko pitanje sadržaj Zajednice, i mislim da se o tome trenutno pregovara.

- Plašim se za one koji navijaju da Vučić ne potpuše... Imali smo priiku da čujemo šta je maksimum Srbije. Voleo bih da vidim šta bi bio efekat, da oni mogu da pričaju. Mnogi kažu da ako Srbiju proglase krivcem, ne znam šta će biti - rekao je on.

Plašim se da bi Srbija postala bezbednosni problem, gde bi investitori odlazili, rekao je Vuletić, pa dodao:

- Ne mogu da shvatim kako ljudi ne shvataju, oni koji se bave politikom. Vidi se licemerje sa strane opozicije, jer znaju šta se dešava u zemlji - naveo je Vuletić.

Imamo dve alatke, to su rezolucija 1244, i Briselski. Albanci imaju sve nasuprot nama, naše su snage tu slabe, i sa tim nejakim snagama radimo ono maksimalno moguće.

- Albanci će nastaviti svoj teror, a to će biti ispod radara - rekao je Vuletić.

Bojan Bilbija kaže da Albanci svoje interese čuvaju jedinstveno, što bi bilo dobro i da Srbi urade, odnosno opozicija koja na svaki mogući način pokušava da uruši državu zarad jeftinih političkih poena.

- Treba da idemo dalje. Tek treba da uđemo u razgovor o formiranju ZSO. Ono što je važno, nipošto ništa ne odbijati. Nastaviti privredni razvoj Srbije, saradnju sa EU i ne ponašati se kukavički - istakao je Bilbija.

Zoran Milivojević je dodao da Nemačka nikada neće biti za ZSO.

- Nije diskutovano ni o evropskom planu, a jedini uspeh je da će ova priča da se nastavi tamo do 18. marta - rekao je on.

Mapa puta je pokušaj da se obnovi dijalog i da na dnevnom redu budu suštinska pitanja, a druga stvar je da dijalog podrazumeva na prvom mestu ono što je trebalo da bude implementirano.

- Nije danas usvajan nikakav evrospki put. Ja sam danas to ponavljao... Pokušaj da se ispolitizuje tema. Nikakvo potpisivanje nije bilo tu na redu. da bi se nešto potpisalo mora da se postigne neki dogovor, pa to onda ide u parlament, vladu... - rekao je Milivojević.

Gospodin Kurti je sad postao predmet razmatranja u Vašingtonu i Briselu - dodao je Zoran Milivojević.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je danas u sedište EU na poziv evropskog komesara za spoljnu politiku Žozepa Borelja, a nakon pojedinačnih sastanaka trebalo bi da se održi i zajednički Vučića sa Boreljom i specijalnim izaslanikom EU za dijalog sa Miroslavom Lajčakom i premijerom privremenih institucija u Prištini Aljbinom Kurtijem.