Uživo na TV Pink i Pink.rs saznajte sve o nastavku dijaloga Beograda i Prištine u Briselu.

Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera, istakao je da mnogi iz opozocije glume da su zabrinuti za Kosovo, kako kaže, to je čisto glumatanje i ništa drugo.

- Oni su juče krenuli da pričaju kako je kapitulacija sigurna, kako će Vučić morati da potpiše ultimatum, i odreći se dela teritorije. Oni priželjkuju nesreću, jer bi za njih to bila sreća. Oni bi pokušali, da bez izbora, bez volje naroda dođu na vlast. Razočaraće se kada dobiju skroz drugačije vesti iz Brisela. Nema šanse da Vučić pistane na to - rekao je Vučević.

Kako navodi, ono u šta je siguran, i što može da kaže je to da će Vučić u briselu izvući najviše moguće, i da će doneti najbolje moguće rešenje za Srbiju.

Govoreći o opoziciji, Vučević dodaje da se oni ponašaju i izmišljaju da smo mi nešto potpisali, što nije istina.

- Preduslov za bilo kakve pregovore i razgovore je ZSO, i to je to. Jovanović je francuski potrčko, kao i Stamekovski... Neće biti vraćanja u devedesete, nema kapitulacije nema ni izdaje. I to je danas Vučić jasno i glasno rekao. Svi koji misle da postoji neki tajni dogovor, ozbiljno će se razočarati - rekao je on.

Vučić će izvući najviše moguće za Srbiju, navodi Vučićević ističući da je predsednik uvek, iz mnogo teških pozicija, dolazio do najboljih mogućih rezultata.

- Nagledali smo se mi mnogo dana D - kaže on.

Ljudi u Srbiji nažalost ne znaju šta je ZSO, to je i Gračanica, Klokot, raniluk, Štrpce, Novo Brdo. To je deset opština, jug i jugoistok Kosova. objašnjava on, pa dodaje:

- To je demografsko utvrđivanje srpske teriotirije - naveo je Vučićević.

Vučić je nerešiva enigr,a za Jeremića, i sve te muljatore, objašnjava Vučićević.

- Ja sam zapisao termine iz 2013. godine. Zavera i mamac, to ZSO? Setimo se da je Dačić to potpisao. Tadašnji potpredsednik Vlade je bio u Kosovoskoj Mitrovici, gde je rekao da je to nešto najbolje što smo mogli da potpišemo. Sada vidimo na nekim portalima, vidimo iste formulacije, kako je to prevara. ZSO ne da je utvrđivanje teritorije na KiM, nego je to institicualni mehanizam - rekao je Vučićević.

Dejan Vukelić, glavni i odgovorni urednik Objektiva, kaže da pojedinci iz opozicije podmeću tezu da je ZSO mamac za Vučića, a ZSO je nešto što je Vučić izmislio 2013. godine, što je jedan od golova koje je dao.

- Govorimo o više od 22 odsto teritorije Kosova. A ako imamo u vidu da tamo živi 6 odsto Srba, znamo koliki je to politički kapital za Srbiju... - navodi on.

Kako kaže, tu je u isamdesetom minutu Vučić išao u igru, gde je sa razultatom 3:0 zameni Ponoša i Jeremića i izvukao situaciju, rekao je Vukelić opisivajući ovu situaciju kao utakmicu u kojoj je Vučić izvukao situaciju.

- Oni su lomili noge, a Vučić je od 80 do 90 minuta, dao dva gola. Ko je najglasniji sad? Ponoš i Jeremić - kaže Vukelić.

Kada je reč o pregovorima, imamo prednost, Vučić je daleko iznad one druge strane.

- Kakvu imamo situaciju? Bukvalno, apsolutno ni jedan politički činilac u opoziciji ne može ništa tu da uradi. Mi nemamo vrstu sabornosti, kada je reč o važnim stvarima, i sve je spalo na leđa jednog čoveka. Ja u rekacijama partnera viđam vaganje i taktiziranje - objasnio je Vukelić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je danas u sedište EU na poziv evropskog komesara za spoljnu politiku Žozepa Borelja, a nakon pojedinačnih sastanaka trebalo bi da se održi i zajednički Vučića sa Boreljom i specijalnim izaslanikom EU za dijalog sa Miroslavom Lajčakom i premijerom privremenih institucija u Prištini Aljbinom Kurtijem.