KOVAČEVIĆ PORUČILA JANKOVIĆU: Džaba im što spinuju do besvesti o nekakvoj izdaji, narod zna da će Vučić u Briselu po svaku cenu štititi naše nacionalne i državne interese

Jelena Žarić Kovačević, član Predsedništva Srpske napredne stranke odgovorila je Vladeti Jankoviću na sramne izjave upućene na račun naše zemlje.

Kako je istakla, svako ima pravo na svoje mišljenje i to je mnogo drugačija stvar od situacije kada neko, ko za sebe kaže da se bavi politikom, kao što je to Vladeta Janković, iznosi mišljenje kao činjenice. Dakle, svi opozicionari su do te mere obavešteni da znaju čak i kada će se potpisati sporazumi. Ponovo se licitira datumima i odlukama koje će doneti Aleksandar Vučić.

- U Briselu je danas počela još jedna runda dijaloga između Beograda i Prištine, a glavna tema je francusko - nemački plan za Kosovo. To je ono što građani treba da znaju. I treba da znaju još jednu - najvažniju činjenicu - Aleksandar Vučić je predsednik za koga je glasalo više od 2 miliona i 200000 građana, koji su mu nedvosmisleno dali legitimitet da na najvišem nivou učestvuje u pregovorima i zastupa i brani naše nacionalne interese. Prema tome, Vladeta Janković, koji uz podršku ujedinjene opozicije nije uspeo da postane gradonačelnik Beograda, ne mora da brine da će se desiti bilo šta loše po Srbiju - rekla je ona, pa zaključila:

Džaba im što spinuju do besvesti o nekakvoj izdaji, narod zna da će Vučić u Briselu po svaku cenu štititi naše nacionalne i državne interese. Dovoljno puta je već dokazao da je njegov život borba za Srbiju - rekla je Kovačević.

