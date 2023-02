Milivojević: Ne treba očekivati nikakva potpisivanja, Beograd neće prestati da insistira na ZSO

Diplomata u penziji Zoran Milivojević i i politikolog Mladen Mrdalj saglasni su da današnji pregovori u Briselu predstavljaju deblokiranje dijaloga Beograda i Prištine koji je dugo u zastoju, kao i da će sastanak spustiti tenzije na obe strane. Milivojević je naglasio da danas neće doći do nikakvog potpisivanja sporazuma, kao i da Beograd neće prestati da insisitira na osnivanju ZSO.

"Suština je da se dijalog deblokira, on je dugo u zastoju i ništa se ne događa. Mislim da je to interes posrednika, pre svega Evropske unije i američke strane, ali je i naš interes da se situacija prevede u neki dijalog. Na stolu je evropski plan i mislim da bi bio uspeh kada bi se prihvatilo da je to osnov za dalje razgovore. Tu ne treba očekivati nikakva potpisivanja“, rekao je Milivojević.

Konstatovao je da će srpska strana ostati na poziciji da ZSO mora da bude na dnevnom redu, kao i da su i SAD počele da insistiraju na tome na "odlučan način“.

"Ako se to prelomi danas i odluči da evropski plan bude osnova, onda je to pozitivni rezultat. To znači da se nastavlja dijalog“, rekao je Milivojević.

Mrdalj očekuje da će doći do nekakvog sporazuma o nastavku dijaloga.

"Dijalog i blokada dijaloga se svode na isto. Dogovora o konačnom statusu nema, tako da će nastavak dijaloga spustiti malo tenzije i pritisak na obe strane. Kosovska strana će doći pod malo veći pritisak, zato što loptica može da se vrati na njen teren, odnosno neosnivanje Zajednice srpskih opština. Ono što me zanima je kako će zemlje koje nisu priznale Kosovo, a članice su EU, protumačiti ovaj dogovor“, kaže Mrdalj.

Prema njegovim rečima, nerealno je očekivanje Aljbina Kurtija o međusobnom priznanju.

Ističe da Aleksandar Vučić nema nikakav razlog da prizna nezavisno Kosovo.

