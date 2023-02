'AKO TREBA, PONOVIĆU 10 PUTA' VUČIĆ: Dok sam predsednik Republike Srbije, neću potpisati, niti prihvatiti priznanje Kosova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u Briselu juče ništa nije dogovoreno, ali da će se razgovori sa Prištinom i EU nastaviti.

Vučić je istakao da se ništa tajno ne pregovara, a da je važno da ljudi znaju da Srbija od svojih građana ništa ne krije.

Predsednik je dodao i da plan EU je došao kao ideja Makrona i Šolca, i da nije bilo mogućnosti za pregovore.

- Rekli su "uzmite ili ostavite". Mi smo mogli da kažemo "Bežite" ali morate da mislite o posledicama, a oni su mi jasno rekli šta su posledice. To znači prestanak investicije, smanjenje nivao nezaposlenosti, direktno povlačenje investicija... Nama samo gde su nemačke, američke, i zapadne kompanije radi oko 300. 000 ljudi. Onda dolazi treća stvar, gde je niz sveobuhvatnih mera, što znači da bismo bili izolovani od sveta - rekao je Vučić.

Kako je dodao, ljudi kažu da Srbija nije reagovala, i da je sa svim ovim stvarima Srbija saglasna, predsednik je pokazao papire, gde se nalazi temeljan non-paper odgovor.

- To je predato Međunarodnim predstavnicima. Neke su izmene napravljene, to će ući u istoriju da se zna protiv čega smo bili i da se zna na šta smo ukazali. Mislim da Srbija ima poverenje u ono što kažemo. Kada o ovome govorim, vraćeno je uz izmene, i ja sam tada rekao nedvosmisleno, isto što sam rekao u skupštini. Hoću svima da kažem da je važno da razgovaramo. Jer kada ste za stolom, može da se razgovara, a da nismo, bili bi izbačeni - objasnio je Vučić.

Predsednik je rekao da je lekovit promet robe i usluga, da bi mogli mirno da živimo, i da niko ne puca na našu decu na KiM.

- Ali ključna pitanja koja se tiču Ustava Srbije, nedvosmisleno i na svakom mestu sam javno i jasno rekao. Snaga pozicije Srbije je upravo u tome. I šta mislite zašto nisam potpisao ništa, za šta su govorili da ću da potpišem? Imate izjavu, mislio sam da je čovek pristojan, a iznenadio sam se u Skupštini, francuski državljanin Miloš Jovanović je objavio na Instagramu da sam izdajnik koji hoće da potpiše secesiju Kosova. Dva dana kasnije, evo ništa nije potpisano u Briselu - ističe Vučić.

On kaže da su mediji objavljivali delove predloga, i da su objavljivani samo loši predlozi, a da je bilo dobrih - i o SPC, kao i o ZSO.

Kako je istakao, papir o kom govori, je u Srbiju donet, i postavljen na sto, njega, kaže, niko nije tražio.

- Ja sam govorio o konceptu i okviru. Uvek smo spremni da o tome govorimo, jer bi to dovelo do normalizacije. Nama je potrebna normalizacija odnosa sa Albancima. Mi smo imali one banere, sa koreografiojom od snajperskih pušaka, do toga da ću potpisati, pa neću, pa će Ana Brnabić, al ipak je tu neka izdaja, jer se krije zavera. Nama je najlakše da poverujemo da je CIA izazvala zemljotres u Turskoj... I kada vi kažete, kako da razgovaram sa tim ljudima? Što ne izazvaše u Moskvi zemljotres, nego baš u Turskoj. Danas slušam ljude, kažu da se kriju sporazumi, a ja kažem građanima da na sajtu Kancelarije za Kosovo i Metohiju može da se vidi. Ja sam sit tih priča - rekao je predsednik Srbije.

Na internetu je sve proverljivo, objasnio je predsednik Vučić.

- Hoću ljudima da objasnim... Ne želim da se pravdam. Pobedio sam na izborima, ponosan sam na to, na rezultate, na činjenicu da nisam dao na Srbiju, i što smo se izborili za poklon od 610 miliona evra. Što nismo postali parija, što nismo zemlja koja je izolovana, a istovremeno čuvamo svoje nacionalne interese. Toliko sam se trudio... Ljudi su u skupštini mogli da vide da sam 4 puta bio i sedeo između 10 i 14 sati, a svi oni pre mene nisu mogli da provedu ni polovinu. To je posvećenost, rad i trud sa kojim sam otišao u Brisel. Kad apogledma sve to, sednem u avion, i kažem sebi "Okej, nismo loš posao uradili" - kaže Vučić.

Predsednik dodaje da mu nije problem ni da izađe na ponovni referendum, jer je važno videti rezultate.

- Ako ljudi smatraju da ne radim dobar posao, uvek sam spreman za proveru. Ako im je potrebno da u Skupštini dobiju većinu za referendum, nije problem - rekao je Vučić.

U tom trenutku su predsedniku pokazali vest da je Todosijević osuđen zbog izjava o Račku, i da to pokazuje koliko je teško sa Albancima govoriti i napraviti dogovor.

- A za ove tastature ratnike, koji su mnogo jaki a onesvestili bi se od šamara, oni bi tuđom decom da ratuju. Oni bi vašu decu slali u rat, a kada krenu na Kosovo vrate se jer nisu imali PCR. Ljudi koji su uništili vojsku ove zemlje, moje pitanje je: "I šta sa time?" Izgubimo ljude i rat od NATO. I šta onda. A kažu da oće mirnim putem. Da ubedimo Albance da budu autonomija u Srbiji? Ajde da se ne lažemo, 99.99 odsto Albanaca su za nezavisno Kosovo. Ajde da napravimo racionalne kompromise koji se tiču normalnog života ovde - ističe predsednik.

Predsednik je saopštio da je Ivanu Todosijeviću potvrđena presuda zbog izjava o Račku.

pročitajte još TODOSIJEVIĆU PRIŠTINSKI SUD POTVRDIO PRESUDU: Bivši ministar osuđen na godinu dana zatvora zbog izjave o Račku

– Videli smo i danas iz nekih stranaka da tvrde kako će nekog da ubiju. Mislite da vas se neko plaši? Da vam se dodvoravam i izvinjavam za borbu? Morate da čuvate ekonomiju, što je bolja ekonomija, ljudi imaju više vremena da razmišljaju o glupostima. Vojska je jaka jer smo je mi napravili, parama od jake ekonomije. U svakoj sferi smo napravili veliki napredak. Pogledajte rezultate, koliko pozorišta, muzeja, bolnica smo izgradili i napredovali. Pogledajte koliko smo puteva, pruga napravili. Nikad više u srpskoj istoriji – poručio je Vučić.

Istakao je da je obavestio patrijarha Porfirija o pregovorima u Briselu.

– Pre 15 godina glavni problem je bila nezaposlenost. Kad ljudi žive bolje, imaju prostora da se bave teorijama šta li je to potpisano. Razumete šta je suština svega, mora da postoji krivac. Kriv si Vučiću jer nisi uveo sankcije, izdao si Rusiju, spremaš se godinu dana da ih uvedeš. Moraš da budeš kriv kad Zvezda izgubi ili Partizan primi gol. Mora da postoji krivac jer mi nismo u stanju da prihvatimo odgovornost za sebe. Meni nije problem kad sam krivac ja, naučio sam da budem gromobran i primam udarce svih mogućih, ali ovde udarce prima država Srbija. Evo da sve glumim, da ne želim normalizaciju sa Prištinom, a hoću, ne stidim se toga, ali evo da ne želim, što me ne pustite da to radim. Ne radite protiv mene, radite protiv države Srbije - objašnjava Vučić.

Predsednik je potom istakao da je video da mu je i večeras prećeno da će ga ubiti, te dodao se ne plaši toga.

- Za Srbiju je važno da čuva mir, i svoje interese. Neće se dodvoravati nikome, niti izvinjavati za borbu. Ponekad, do gotovo neverovatnih razmera borbu, koja traje danima i danima, nespavanje, gotovo patološki nijedan detalj ne gubimo iz vida. Moramo da čuvamo ekonomiju, a što je bolja ekonomija ljudi imaju više vremena da razmišljaju o glupostima. Tri puta više medalja osvajamo na Olimpijadi. Pogledajte muzeje, bolnice, domove zdravlja, pogledajte puteve, pruge, nikada više u srpskoj istoriji. Od 2000. do 2012. napravili smo 0 kilometara pruga. Znate koliko je obnovljeno? 27.5 kilometara. A u poslednjih 8 godina je obnovljeno 735 kilometara. I gradi se još više, da ne govorim o auto-putevima. Da ne pričam o svim drugim velikim stvarima - rekao je predsednik Vučić.

On kaže da u vođenju države mora sve da bude uzeto u obzir - i lekovi, i struja, i brašno.

- Prošla je zima, Jesmo li imali neke probleme? Nijedan dan nije bio bez struje, bez gasa. I dalje imamo velike rezerve, i dokupićemo još. Kada državu vodite, onda sve morate uzeti u obzir, i da gledate da država ide napred u svim segmentima. Jer to da smo velike patriote, a da nam ekonomija propada, to tako ne ide. Mi vodimo računa i o ekonomiji, i o državi. Imamo spomenike junacima sa Košara, spomenik Stefanu Nemanji, uložili smo desetzine i desetine miliona evra u Hram Svetog Save. Znate, ja kada idem u Brisel, moram da pozovem bar 10 ljudi, uključujći i pattrijarha. Jutros sam ga u 6 ujutru zvao da ga obavestim o svemu. Tu nema laži i nikakvih tajni - ističe Vučić.

- Pre 15 godina je ključni problem bio nezaposlenost. Danas je nezaposlenost problem broj šest ili sedam. Kada ljudi žive mnogo bolje, imaju prostora da se bave zavereničkim teorijama. Odatle ide: "Šta je to poptisano, ima li Vučić rep, i da li je reptilijanac". Pa 20 ljudi veruje u te gluposti, po fokus grupama. Suština je da u eri društvenih mreža mora da postoji krivac. Kriv si Vučiću, nisi uveo sankcije. Ne kriv si jer si izdao Rusiju. I zbog svega zajedno si kriv, za ljude iz iste poslaničke grupe i stranke. Ali moraš da budeš kriv, kada Zvezda izgubi u nekom evropskom takmičenju, ili Partizan primi gol na kraju utakmice. "Vučiću pederu". Mi nismo u stanju da prihvatimo odgovornost, i onda mora da postoji neki krivac - dodao je Vučić.

Predsednik dodaje da je suština u tome da ovde država Srbija prima udarce, a da njemu nije problem kada je samo on meta.

- Da sve glumimo, da ne želimo normalizaciju i hoću da kupim vreme. Ne, ja hoću da ostvarimo normalizaciju. Ali da kažemo da hoću da kupim vreme, pa što ste denuncijanti, pa me prijavljujete, što me ne pustite da kupujem vreme. Pa nemačka komanda je izdala naređenje da ljudi ne prijavljuju komšije, zato što su imali previše denuncijanata. Kažu juče pogledajte ljudi kakav je ovo užasan plan. A niko da se seti da kaže da sam sve ovo pročitao. Kako se niste toga setili - rekao je Vučić, pa dodao da je suština u tome da se kaže: "Pogledajte bednog izdajnika šta je prihvatio".

- A gde piše da sam prihvatio? "Ne ne, spremio se za mart. Ako ne bude u martu biće u aprilu, ili junu". A od aprila do juna... - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije ističe da mu ne prija ništa što je čuo u Briselu, i da jedna tačka podrazumeva da bi Srbija dozvolila Prištini učlanjenje u UN.

- Zato nisam potpisao. Mene čudi kako se svi prave naivni. Probudili ste se juče i ne znate da Francuzi i Nemci podržavaju nezavisno Kosovo - objašnjava Vučić.

Vučić dodaje da su nikakve šanse da se nešto promeni u stavu zapada, i da je naš plan da se pravi mapa puta, i da se razgovara.

- Mapa puta, da dogovorimo šta je to što implementiramo. Dakle neću da implementiran članstvo u UN, i nemojte me gledati kao da ste pali sa Marsa. Mi pravimo implementacioni plan, zbog toga dolazi Lajčak i ovde i u Prištinu. I mi ćemo sve predlagati. I o svemu sam spreman da razgovaram, kao o implementacionom planu, ali ovo neću da potpišem - istakao je predsednik.

Vučić kaže da neće da dozvoli da mu sole pamet i drže predavanja oni koji nikada nisu štitili Srbiju.

- Dakle, da se vratimo, radimo na implementacionom planu kako da uredimo regionalno predstavljanje, carinske pečate, po sporazumu Borka Stefanovića iz 2011. Kako da uredimo slobodu i protok robe i usluga. O pravima SPC - kazao je Vučić.

Predsednik ističe da će ovaj plan iz Brisela biti okvir pregovaračkog procesa.

- Meni je rečeno da nema pregovaranja o tome. Ponavljam peti put, neću da učestvujem u implementaciji nekih stvari. Evo deseti put da ponovim. Rekao sam i Makronu, i Šolcu, i Lajčaku. Dok sam predsednik republike, neću potpisati ni formalno i neformalno priznanje Kosova, ni članstvo u UN - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da Borelj dolazi u Severnu Makedoniju 18. marta, i da to nije nikakav rok.

- Evropski savet zaseda 24. marta, tamo će da kažu šta mi radimo. Ako ne radimo dovoljno neće da nam otvore neke klastere. Pritisaka će biti, naravno, i niko neće pustiti da razgovori traju u nedogled, ali do sada su trajali u nedogled - kazao je predsednik.

Vučić je potom rekao da o ZSO postoje ukupno četiri sporazuma.

- Jedan je osnovni sporazum iz 2013. godine, drugi je mandat upravljačkog tima, treći plan implementacije, i četvrti je prvi sporatzum o principima. Osim nadležnosti ZSO, kao što su jačanje demokratije, primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, uslova za povratnike, istraživatčke aktivnosti, takođe može da promoviše i da predstavlja zajedničke interese članova ZSO, i predstavlja ih ispred vlasti u Prištini - dakle da čini i obavlja javne usluge, monitoring nad sprovođenjem svojih ciljeva, i druge nadležnosti. Sastoji se od skupštine, predsednika, saveta, odbora i administracije. Imaju prava da poseduju svoju pokretnu i nepokretnu imovinu, da imaju kompanije, zastavu, grb. Odluke se donose dvotrećinskom većinom - rekao je on.

Predsednik je rekao da tačka 16 govori o nečemu što je od presudnog značaja.

- Acocijacija zajednica se finansira preko priloga, bespovratnih zajmova, kao i iz Republike Srbije. Zašto je to važno. Zamislite da neko ukine platni promet sa Srbijom. Pa kako ćemo da isplatimo plate profesorima, lekarima, kako da isplatimo penzije. A ovako kažu da imamo pravo zauvek da uplaćujemo novac u ZSO, ona će da isplaćuje novac, i to pravo niko ne može da ukine. A nigde Briselskim sporazumom nije predviđeno nezavisno Kosovo, a ZSO je itekako predviđena - objasnio je Vučić.

Kako kaže Vučić, ZSO se ne nalazi na mapu puta pošto je Kurti nije prihvatio, i da se ona za Srbiju nalazi na prvom mestu.

- Ja ne mogu da skačem na osmi ili deveti stepenik, mator sam za skakanje. Formiraće ZSO, pa onda nastavljamo dalje razgovore. Ne zaboravite ZSO nam je važan ne samo za sever. Tu su i šest opština na jugu, preko čitavog Kosovskog pomoravlja - istakao je predsednik Srbije.

Vučić objašnjava da ćemo videti koliki će pritisak biti na one koji neće da ispune obaveze iz Briselskog sporazuma.

- Ne očekujem da će Kurti formirati ZSO. I u Briselu sam samo juče to rekao 55 do 60 puta. Čuli su me šta sam rekao. To je suština onoga što nedostaje iz 2013 godine.

Na pitanje kako izgledaju razgovori u Briselu, Vučić se ironično nasmejao i potom rekao "milina jedna".

- Ništa lepo, ništa fino. Pričamo na engleskom, meni nešto izleti na srpskom. Kurti odlično govori srpski, bio je u zatvoru dok ga Koštunica i Miloš Jovanović nisu pustili iz zatvora. Vidite potpis ovde, na pomilovanju. Tako izgleda kada neko nešto potpiše, a ja nisam ništa potpisao. A u Briselu, oni kažu svoje, mi svoje, ništa se ne slažemo - kazao je predsednik.

Predsednik dodaje da je uveren da Kurti još dugo neće formirati ZSO.

- Kada bude formirana ZSO, onda ćemo morati da sednemo i da razgovaramo o svim pitanjima, pa i onim teškim. Kurti kaže da on neće da sprovodi ono što je neko drugi potpisao, da je to tada bila kriminalna vlada. I svi mu kažu da mora da sprovede ZSO, a on kaže da je narodu obećao da to neće da ispuni. I tako smo opet u pat poziciji - rekao je Vučić.

Predsednik je odrično odgovorio na pitanje da li je bilo reči o vanrednim lokalnim izborima na severu KiM.

- Ja sam pričao sa Vinćencom Paljom, da ispričam ljudima u Srbiji. On je pomagao tokom sukoba 1999. godine, da se stvari reše mirnim putem. Inteligentan čovek, znam da je pričao i sa Miloševićem mnogo puta. On smatra Miloševića i danas svojim prijateljem. Oni su pri Vatikanu, a nisu Vatikan. Moćna organizacija, i pomagao je Miloševiću da stupi u kontakt sa Rugovom. Sećam se da sam kao mlad čovek, mislio sam da sam najpametniji, nisam shvatao zašto to Milošević radi. Međutim onda su Amerikanci doneli drugačiju odluku. To mi je skoro Palja pričao. Medlin Olbrajt je došla u Vatikan i pitala ga može li Rugova da iznese teret razgovora sa Miloševićem, i tražila je neke mlađe da se bore protiv Miloševića. Tada su stupili na scenu "mladi lavovi", Tači i neki drugi, i izveli su predstavu u Rambujeu - otkrio je predsednik.

Vučić kaže da na osnovu tog iskustva stvarao znanje i iskustvo, i da zna sve sporazume koje niko drugi ne bi znao.

- To sam pomenuo zato što sam slušao priče da nas neće bombardovati na kraju 20. veka. Na kraju su nas bombardovali. Smatram da smo trebali da prekinemo to posle 7 ili 10 dana, imali bismo manje mrtvih i manje štete. Sada, u jeku rata Ukrajine i Rusije, i uskoro slede ofanzive i jednih i drugih. Vidim da se svima žuri, nešto se dešava. Pa i jedni i drugi kreću u ofanzivu, u takvim uslovima se svima žuri da naprave rezultate, i ne pita vas niko ništa. Meni su rekli da imaju rat u Evropi, i da nam kažu da ćemo izgubiti sve ako se ne budemo ponašati - objašnjava Vučić.

Predsednik ističe da smo se do sada provukli kroz iglene uši, i da ne zna koliko ćemo moći dalje.

- Kažu drugi da Zapad ovde u Srbiji ima svoje interese, da se neće povući. A iz Rusije se povukli u 7 dana, sve svoje kompanije, banke sklonili. BASF, najveći hemijski gigant u Svetu otpušta hiljade ljudi. Sve su to u stanju da urade zato što su u ratu, a nama kao neće da urade? Pošto smo mnogo važni, jel hoćete da se kockamo. Ja nisam kockar, sekiram se za svaki dinar i za svakog čoveka u ovoj zemlji. Neću da se bavim time da li Zapad blefira ili ne - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je potom na tabli predstavio godišnje ekonomske podatke, i gde se vidi koliko je porasla prosečna plata u našoj zemlji u odnosu na druge države na Balkanu.

- To ne pada sa neba. Očekujemo da do 2025. godine prosečna plata bude 1000 evra. Danas je inflacija zaustavljena na 15.8. Već sam dao 2020 obećanja, i niko nije verovao. Niko nije verovao da će biti 500 evra, a sada je 718 evra - rekao je predsednik.

Vučić je govorio i o razlikama plata u gradovima, i da je to naš najveći problem.

- Zato moramo da razvijamo jug Srbije, i o tome sam danas pričao i sa Varheljijem. To nije samo jedna stvar, to je hiljadu stvari, gde moramo da čuvamo mir. Mi 128 godina imamo voz od Niša do Beograda, išao je 7 sati u vreme kralja Milana, sada ide šest sati. E sada će da ide nešto više od sat vremena. BiH je bila ispred nas, a sada su iza, po prosečnim platama - dodao je on.

Predsednik kaže i da situacija u svetu više nije ista kao pre 15 godina.

- Kažu uvešće Vučić sankcije. Kažu 3. aprila, kada se završe izbori. A onda se skupe, pa kažu da su oni za sankcije. A onda me posle ubeđuju da su oni veliki rusofili, a mene Putin odlikovao ordenom Aleksandra Nevskog. Ljudi, niko ni sa Zapada ni iz Rusije meni ne određuje. Jedino čime se rukovodim su interesi Srbije i građana Srbije - kazao je on.

Vučić dodaje da samo trenutno nema pritisaka na našu zemlju da uvede sankcije Rusiji, i da on uvek otvoreno kaže stranim predstavnicima šta misli.

- Oni meni onda opet to zamere, napišu u izveštajima da ih Vučić ne sluša. I onda imamo mnogo štete od toga. Mi smo izašli na tržište obveznica, i prošli bismo mnogo bolje, ali je bio problem što nismo uveli sankcije Rusiji. To je direktan finansijski gubitak. Nisam u stanju da procenim koliko bi finansijski rezultati bili bolji, ali bili bi bolji. Ja se sećam 2015. godine kada su nam Rusi pomogli. Mogu da nađem negativne primere, kada su nam uvodili sankcije, ali ja neću zaboraviti 2015, kada sam lično zvao Putina da nam pomogne u UN. Zbog toga danas nemamo žig genocidnog naroda - dodaje predsednik.

Predsednik kaže da je njegov stav i kada se ne zaklinje mnogo čvršći, i rekao je da je nama Ukrajina iskreni prijatelj.

- Niti smo mi njima uradili bilo šta. Ja sam se video i sa Kulebom, i sa Šmihalom, premijerom. Oni nisu oduševljeni, to kaže i njihov ambasador. Ali oni razumeju našu politiku. Kako ja da objasnim da neko priča o teritorijalnom integritetu Ukrajine, a onda dođe ovde i priča drugu priču, ja mislim da to u Ukrajini razumeju - rekao je Vučić.

Vučić ističe da će borba protiv korupcije stići i do mnogih u SNS, ali i do mnogih u Javnom servisu.

- Važno je da ne bude zaštićenih, ni u SNS, ni u RTS, ni u DS. Kažu meni sa Zapada da ja radim sa Kinezima zato što su korumpirani. To je glupost, već su Kinezi brzi i tačni, i imaju sjajnu ambasadorku. Korupcija je na srednjem nivou vlasti. Nastavićemo da se borimo protiv korupcije, a ima mnogo ljudi koji zloupotrebljavaju, posebno u javnim preduzećima. Evo, ovde nema u RTS ljudi iz naše stranke. Recite mi preduzeće ili organ uprave koji nismo spremni da gonimo - zapitao je on.

Predsednik je, na pitanje o zaštiti sudija i tužilaca, rekao da ta tema nema veze ni sa pravom ni sa sudijama.

- To je besmislena tema N1 i nekih drugih, to nema veze sa slučajem Kostolac. Dakle, da ljudi znaju, bez ikakvog političkog uticaja, a hajka koja se vodi protiv tužioca Stefanovića, je politička hajka. Uvek postoji neko nezadovoljstvo, neko dobije, a neko izgubi. Zamislite da neko protestuje protiv Majića, da ga pitaju zašto je pustio Gnjilansku grupu. Zamislite kakvo bi tu bilo nezadovoljstvo. Evropa je rekla šta treba da se uradi, ja sam rekao radite. I to upravo imamo zahvaljujući SNS, koji je pošteniji od drugih stranaka, i zato imamo mogućnost za nezavisnim pravosuđem. Da nije SNS bili bismo, poput litijuma, nacija koja je odbila nezavisno pravosuđe - kaže Vučić.

On je istakao da se ni Zavetnici, ni Dveri, ni DSS-ovci, ni Ponoševci nisu izvinili za laži koje su iznosili.

Predsednik je citirao reči Gerija Linekera - "Fudbal je igra koju igraju svi, a na kraju pobede Nemci", na pitanje o pobedama na izborima.

- Ljudi uvek vole da imaju nekoga koga opsuju svaki dan, ali je važno da ljudi pogledaju rezultate. Pruge, putevi, Beograd na vodi, novu železničku stanicu, novu autobusku stanicu. Na kraju ljudi glasaju racionalno. Trenutak na izborima je odnos prema svojoj budućnosti i budućnosti svoje dece - istakao je Vučić.

Autor: