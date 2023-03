Srbija poslala 6 tona hrane i namirnica Siriji: Otpremanju pomoći prisustvovao ministar Vučević

Ambasador Sirije u Srbiji Basem Džaman Aga izrazio je zahvalnost Srbiji i njenim zvaničnicima na prikupljenoj pomoći, koja će narodu Sirije pomoći u ovim teškim trenucima.

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević, u ime Vlade Republike Srbije, prisustvovao je otpremanju humanitarne pomoći Republike Srbije za građane Sirije na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla".

Avion „Er Srbije“ u zemljotresom razorenu Siriju, u okviru ovog prvog kontingenta, poneće oko šest tona namirnica i hrane u najugroženija područja te zemlje.

Ministar Vučević istakao je, tom prilikom, da je ponosan na našu državu i na sve građane Srbije koji su se odazvali pozivu da pomognemo onima koji su ugroženi užasnim zemljotresom, čijih smo stravičnih posledica svi svedoci.

- Zaboravili smo, na žalost, da se dešava često da je priroda jača od svake ljudske moći i to je snažna opomena za sve nas. Danas smo fokusirani na pomoć našoj braći, prijateljima u Sirijskoj Arapskoj Republici. Poštujući direktive predsednika Republike, Vlada Republike Srbije je organizovala isporuku prvog kontingenta hrane za sirijski narod, narod u ovoj napaćenoj državi prvo i ratovima, a sada evo i ovim užasnim tragičnim zemljotresom. Zahvaljujem njegovoj ekselenciji ambasadoru Sirijske Arapske Republike u Beogradu na podršci, pomoći i na zajedničkom organizovanju ove isporuke. Ovo je samo prvi kontingent, nešto manje od šest tona samo hrane, a ambasador mi je rekao da ima preko 100 tona hrane do sada skupljene samo za Siriju i verujem da ćemo zajedno sa „Er Srbijom“, ali i drugim prevoznicima organizovati i narednih dana i nedelja prevoz onoga što je najpotrebnije sirijskom narodu – istakao je ministar Vučević.

Ministar odbrane je izrazio nadu da će se stvoriti uslovi i oko platnog prometa, kako bi Vlada Republike Srbije mogla da donira i novčana sredstva i da i na taj način Srbija i naš narod pokaže da smo solidarni sa svim onima kojima je pomoć potrebna.

- I zaista se saosećamo sa svima njima i ponosan sam na naš narod i na naše građane kada mi ambasador kaže koliko je običnih građana dolazilo u ambasadu, davali ono što imaju, nisu to veliki iznosi, ali nije to neka velika količina, ali to je od srca. I vidite da ljudi žele da pomognu, tako da mi smo narod velikog srca i čiste duše i to treba da uvek čuvamo i budemo ponosni. Želimo da se Sirija i Turska oporave od ovog zemljotresa da se ljudi vrate u svoje domove, da se izgrade ponovo kuće, stanovi, škole, obdaništa, bolnice da se vrati život tamo gde je na žalost zemljotres prekinuo – rekao je ministar Vučević.

Prema njegovi rečima, pomoć će, iz Damaska biti upućena u severozapadni deo Sirije i tamo gde vlada te zemlje proceni da je pomoć potrebna.

- Hvala svima koji su učestvovali i državi i privatnim kompanijama, svakom građaninu pojedincu koji su učestvovali u ovoj akciji, pozivam da nastavimo i da zajedno pokažemo da je srce Srbije veliko i otvoreno za sve – naglasio je ministar Vučević.

Ambasador Sirije u Srbiji Basem Džaman Aga izrazio je zahvalnost Republici Srbiji i njenim zvaničnicima na prikupljenoj pomoći, koja će narodu Sirije pomoći u ovim teškim trenucima.

- Posebno bih zahvalio ministru Vučeviću na bliskoj saradnji i organizaciji da ova prikupljena pomoć stigne do sirijskog naroda. Ovde vidimo kutije i namirnice koje idu direktno na aerodrom u Damasku, a biće ih još u narednom periodu – rekao je ambasador Basem Džaman Aga i još jednom zahvalio građanima Srbije na solidarnosti i saosećanju u ovim teškim trenucima.

Generalni direktor avio-kompanije „Er Srbija“ Jirži Marek izrazio je zadovoljstvo što ta kompanija učestvuje u ovoj akciji čiji je cilj da se dopremi humanitarna pomoć narodu u Siriji koji je pogođen katastrofalnim zemljotresom.

- Organizacija letova do Damaska u ovom trenutku je izuzetno složen projekat, međutim pomoglo nam je to sto "Er Srbija" ima velikog iskustva sa organizacijom repatriacionih i evakuacionih letova - naglasio je direktor kompanije “Er Srbija”.