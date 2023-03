Lajčak najavio novu rundu dijaloga Beograda i Prištine u martu u Ohridu

Izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak najavio je da će sledeći sastanak u dijalogu Beograda i Prištine biti održan u Ohridu, u Severnoj Makedoniji, kasnije ovog meseca.

Lajčak je na Tviteru naveo da se sastao sa zamenikom premijera Severne Makedonije Bojanom Maričićem, kome se zahvalio na snažnoj podršci dijalogu.

-Imao sam odličan sastanak sa zamenikom premijera Bojanom Maričićem. Zahvalan sam Severnoj Makedoniji na snažnoj podršci dijalogu i očekujem sledeći sastanak dijaloga u Ohridu kasnije ovog meseca - napisao je Lajčak.

Had an excellent meeting with DPM Marichikj. I am grateful to 🇲🇰 for its strong support to the Dialogue and am looking forward to the next Dialogue meeting in Ohrid later this month. We also discussed issues of essence to North Macedonia’s 🇪🇺 future. pic.twitter.com/zqxumS28Tw