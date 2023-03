PRIZNANJE NIJE BILA TEMA! Milivojević za Pink: Glavna tema sastanka u Briselu bila je Zajednica srpskih opština, koja mora da se reši

Na nedavnom sastanku u Briselu i nastavku dijaloga Beograda i Prištine ništa nije potpisano, to je potvrdio i premijer lažne države Kosovo Aljbin Kurti i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Žozep Borelj. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je sto puta ponovio da neće da potpiše nikakvu nezavisnot i ništa slično. U delu naših medija nastavljena je histerija povodom ovog sastanka.

Zoran Milivojević, karijerni diplomata izjavio je u emisiji Novo jutro Pink televizije da na ovom sastanku priznanje uopšte nije bila tema.

- U pravnom smislu u pogledu Kosova i Metohije se ovog ponedeljka ništa nije desilo. Kosovo i Metohija je i dalje je protektorat UN po Rezoluciji 1244 i to je jedino što je relevantno. Ono što se desilo u ponedeljak to je nastavak dijaloga koji je već dugo bio zamrznut - rekao je Milivojević i dodao da je dijalog nastavljen onako kako treba da bude u buduće a to je sa Zajednicom srpskih opština kao prethodnim pitanjem koje mora da se reši.

On je rekao da to više nije samo naš stav već je i stav posrednika tj Brisela uz asistenciju Vašingtona.

Milivojević je rekao da ta vrsta komentara u pojedinim medijima ima malo veze sa glavnom temom, i da nema nikakvog priznanja i da tu ima nekih drugih motiva koji nemaju veze sa glavnom pričom.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa izjavio je za Pink da albanski analitičari, albanski bivši ministri u Prištini govore o tome da je u ovoj celoj priči Srbija više dobila.

- Na sve ovo imamo evropske i američke političare koji govore isto u tom prilogu, a onda vam se pojave domaće patraiote koji pozivaju na ubistvo predsednika Vučića. vidimo da je u pitanju ovde samo jeftino politikanstvo i da tu nema nikakve politike i da tu nema nikakvog plana i ideje. Tužno je što u tome prednjače ljudi koji su bili u mogućnosti da to sprečavaju - dodaje Milovanović.

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca u Srbiji izjavio je za Pink da je siguran da bi predsednik Srbije potpisao soprazum kad bi taj sporazum bio onakav kakav je predviđen i u skladu sa onim primedbama koje su date.

Kako je naveo u tom sporazumu svi su se vezali za tačku 7 po kojoj se daje više prostora i pravno obavezujućeg materijala koji će učiniti da Zajdenica srpskih opština dobije nešto više u odnosu na ono što je u Briselu predviđeno.

On je dodao da je ono što najviše u ovom trenutku brine Aljbina Kurtija je to što nije dobio priznanje, dobio je srpsku zajednicu.