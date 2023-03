Orlić za Pink: Prištinska vlast i deo opozicije u Srbiji imaju istog protivnika, rešili su da vode hajku protiv Aleksandra Vučića

U jednom delu političke scene i aktera izostala je odgovornost i ozbiljnost kada se govori o nastavku dijaloga sa prištinskom stranom uz moderaciju EU. Stalno se govori o nekakvoj izdaji, kapitulaciji, nekakvom potpisivanju. Ponovo je pokrenuta hajka i govori su o pozivu na ubistvo predsednika od gospodina Polovine iz DSS-a.

Vladimir Orlić, predsednik Skupštine Srbije izjavio je za Pink da je apsolutno sve jasno. Oni su rešili da vode hajku protiv Aleksandra Vučića i to je sada za njih smisao svega.

On je naveo da i jedni i drugi, i prištinske vlasti i deo opozicije u Srbiji imaju istog protivnika, predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Ljudi to razumeju i svojim očima gledaju i slušaju godinama već i znaju da ti što za sebe kažu da su navodne patriote kad su bili na vlasti šta su radili i koliko je tu patriotizma bilo, odnosno koliko nije, jer su sve suprotno radili od onoga što pričaju, tad su učinili sve da urade sve što su mogli za nezavisno Kosovo - navodi Orlić.

Na pisanje medija o tome da je Vuk Jeremić u njegovoj poseti Moskvi molio rusku stranu da ništa ne čini po pitanju Kosova i da se ne suprotstavlja idejama i zahtevima zapada Orlić kaže da je svega i svačega tu bilo.

- Zašto se sve to tako dešava. Zato što je svima njima ista meta, isti čovek im je neprijatelj a to je Aleksandar Vučić. I onda sve što mogu da smisle, slažu, sami sebi uskačući u usta, sve to nije važno, gledaju samo da naprave neku štetu, jer oni misle da će na najtežim pitanjima, a Kosovo i Metohija je verovatno najteže koje može da vam padne na pamet, da slome Aleksandra Vučića - navodi Orlić.

On dodaje da je sve podređeno tom cilju. Kurti pokušava da sačuva sebe i svoju vlast jer vidimo koliko ga napadaju njegovi u Prištini, a ovi ovde, oni pokušavju sebi da obezbede vlast i fotelju, i to je poenta svega, i nije važno šta će da rade i kažu, zaključuje Orlić.