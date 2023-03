PRIŠTINA KRENULA U KAMPANJU UMANJENJA ZNAČAJA ZSO, ali Beograd neće odstupiti od već dogovorenog modela!

Jasno je da će Zajednica biti formirana, a evropski predlog je razljutio Prištinu jer predviđa da Srbi dobiju svojevrsnu autonomiju i da će srpska zajednica na KiM biti povezana s Beogradom.

Zajednica srpskih opština (ZSO) dobila je potvrdu i u evropskom predlogu, i to posebnom garancijom u tekstu - da mora da se obezbedi "odgovarajući nivo samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu".

Pošto je postalo jasno da je ZSO realnost, kao i prvi i osnovni korak koji traži međunarodna zajednica za nastavak procesa normalizacije, u Prištini je pokrenuta nešto drugačija kampanja protiv ove asocijacije. Umesto dosadašnjeg negiranja ove obaveze iz Briselskog sporazuma, političku scenu u Prištini preplavili su apeli da se Zajednici moraju ograničiti nadležnosti, jer će u suprotnom Srbi dobiti teritorijalnu autonomiju.

Negodovanje

Dok predsednik Demokratske partije Kosova Memlji Krasnići negoduje što je u centru procesa dospela ZSO, a ne međusobno priznanje, lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj daje instrukcije kosovskom premijeru:

- Nadam se da će Kurti u preostalim danima uspeti da zauzda i disciplinuje ZSO, jer je prihvatio njeno formiranje.

Američki ambasador u Prištini Džefri Hovenijer pokušao je da umiri ovo nezadovoljstvo, pa je ponovio da SAD ne podržavaju rešenje za ZSO koje, kako je naveo, narušava Ustav i državnost Kosova.

Međutim, Srbija u svojim rukama ima sve argumente da na osnovu evropskog predloga pregovara o nadogradnji već dogovorenih i potpisanih ovlašćenja ZSO, iako prištinska strana pokušava da izdejstvuje njihovo derogiranje.

Sve je dogovoreno

Srđan Graovac kaže za Kurir da je o ZSO i njenim nadležnostima uglavnom sve već definisano prethodnim dogovorima.

- Srbija svakako neće odustajati od tih stvari i oko toga neće biti kompromisa. Predstojeći razgovori o implementacionom planu ne mogu sigurno da vode ka umanjivanju onoga što je definisano Briselskim sporazumom, a što Priština nije ispoštovala. Nema govora o tome da će se nešto od toga sužavati, jer je već dogovoreno i potpisano. Jasno je da će ZSO biti formirana, a evropski predlog je razljutio Prištinu jer predviđa da Srbi dobiju svejevrsnu autonomiju i da će srpska zajednica na KiM biti povezana s Beogradom. To govori koliko je njihov suverenitet ograničen. Vučić je naglasio da će to biti komplikovan proces, jer će Albanci odbijati da to sprovedu u delo, a ako već ne bude bilo izbora, onda će pokušati da u što većoj meri derogiraju njene nadležnosti - objašnjava Graovac.