'Vučić danas ide u Katar na VAŽNE sastanke' Brnabić otkrila kako se predsednik BORI za dodatne investicije za našu zemlju

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić gostuje na televiziji Pink gde govori o svim aktuelnim temama za Srbiju, a premijerka je saopštila da predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas putuje u Katar na važne sastanke.

– Samo da razumeju koliko se čovek bori. Sutra je nedelja i predsedniku rođendan, a mi dok ovo pričamo i sumiramo nedelju za nama, on se penje u avion i putuje za Katar, ima izuzetno važne satanke, bori se za dodatne investicije i dodatni kapital koji će doći u Srbiju, od koga će korist imati svi naši građani. Treba da se zapitamo kada sumiramo ovu tešku nedelju, ko bi zaista tako radio. Bez obzira na sve optužbe i borbu, on nastavlja dalje. Izborio je za Srbiju dodatno vreme mira – rekla je Brnabić i dodala:

– Ove nedelje su kulminirali napadi i laži na Vučića. Kada je išao da se izbori za naše interese, tajkunski mediji i antidržavna koalicija je učinila sve da oteža položaj Srbije. To što oni žele da oslabe Vučića po pitanju KiM, moraju da razumeju da je to slabljenje Srbije. Čuli smo da će Vučić sigurno potpisati. To slušamo od 2016. godine svake nedelje. Miloš Jovanović, francuski državljanin, kaže potpisanje, izdaće… Vučić se vrati iz Brisela, a Jovanović kaže “nikada nisam rekao da će potpisati.” On valjda misli da smo svi glupi i da niko ne zna šta je rekao – istakla je premijerka.

Autor: