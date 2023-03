"Bio sam očevidac i svedok kada su albanski teroristi robijali. Prvu grupu je oslobodio Slobodan Milošević, a drugu Vojislav Koštunica" priča za Novo vikend jutro Sloban Vujić.

- Počeću od demostracija 1981. godine... Posle prizrenske lige, oni su u svojim glavama imali da stvore državu. Tako su dolazile posle demonstracije. I onaj naš Ustav, kada je na vlasti bila jagnjeća brigada, na čelu sa Dražom Markovićem... 1981. su bile studenstvke demonstracije, a na čelu su bili profesori Fililoškog fakulteta iz Prištine. Zvao se Halil Alidemaj, on je iz sela blizu Gnjilana. Te demonstracije su imale najjača uporišta. Mogu reći, da su se oni zvali Marksisti lenjinisti, i tu je i bio Kurti, to je ostao i sada. Kurti i braća su bili u Nišu. Imala je dakle struja koja je bila umerenija, koja je naginjala ka Kurtijevoj struji - priča on.

Oko devedesetih godina je puštena prva ta grupa. 1998. godine, mahom je vojska hapsila te teroriste, i oni su bili na istoku, pa je izvršena dislokacija za Zabelu, Niš i Sremusku Mitrovicu, objašnjava Vujić.

- Oni su dobili zasebnu zgradu, dovezeni su autobusima... I oni su sprovedeni u posebnim uniformama, imali su posebnu hranu, bili su zaštićeni kao Beli medvedi. Bili su zaštićeni sa svih strana, nevladinih organizacija. Rada Trajković, Nataša Kandić... U sobi sa mnom su bili Halil Alidemaj, on je bio organizator demonstracija. Šemsi Veseli, nesvršeni student medicine, on je rođanj onom veseliju iz Vlade. Januz januzaj, Ramadani, osuđen za terorizam... Dobio je 15 godina... Onaj što je u anus stavio flašu Martinoviću, to je profesor biologije iz Gnjilana. To je najgora stvar koja se dešavala na KiM - nastavlja on.

Demonstracije je predvodio hodža, i kada je proveden, pitali su ga da li je on predvodio to, on je rekao da to nije tačno, i da je neko iza njegovih leđa neko držao kalašnjikov. Progovorio je tek, kada su rekli da će doći njegova žena, priča Vujić.

Ovaj za flašu je dobio sedam godina, što je tužno i žalosno - rekao je.

Ovaj koji je bio pomagač Keremendija, njemu je kazna smrću zamenjena za 20 godina, nastavlja Vujić, pa dodaje:

- Ovi od 2001. godine, oni su imali sve posebne tretmane. Pušteni su jednom odlukom, tadašnjeg predsednika Koštunice, i Batić je bio ministar pravde. Oni su ih oslobodili. Oslobođen je i Kurti koji je bio u Nišu,. i braća Mazreku. Negde se kaže 1891 čovek, a ja mislim d aje bilo više. Što se tiče marksista lenjinista, oni su pripremili logistiku, i dogovorili su se da naprave egzodus - rekao je potom Vujić za Pink.

Kako kaže, ne može biti veće izdaje, nego da se iz zatvora puste teroristi.

- Sve što je urađeno 2004. je bilo planski. Alidema je bio umereniji, a ostali su bili totalni ekstremi. Alidema je bio sa mnom, i kada neko dobije pare, za kantinu, sve se to prvo njemu donosi. To je takvo poštovanje bilo, a policija je jedino reagovala na neke sitnice. provokacija je bila crne pantalone, i majica crvena, zbg zastave. On je meni tada rekao da će oni kad-tad dobiti državu - priseća se Vujić.

Alidema je umro u Tirani, otkriva on potom.

- Bile su i pobune kada su pušteni. Srbi u Zabeli su se pobunili jer su pušteni. Pobuna je bila i kada je Milošević ove pustio. U podrumu smo bili, od 2.000 ljudi je ostalo nas 160. Vojska je tada opkolila zatvor... - naveo je on.

Ja sam izašao 1991. godine, pa sam ponovo uhapšen, rekao je potom Vujić.

