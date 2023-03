Orlić potvrdio da opozicija traži novu sednicu o KiM, ali nije precizirao da li će biti zakazana

Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić potvrdio je danas da deo opozicije u parlamentu traži novu specijalnu sednicu o Kosovu i Metohiji nakon dijaloga Beograda i Prištine u Briselu 27. februara, ali nije precizirao da li će biti zakazana.

Orlić je na televiziji Hepi podsetio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dolazio na posebnu sednicu o Kosovu i Metohiji na poziv opozicije prvo u septembru prošle godine, pa onda ponovo u februaru ove godine.

"I evo vidite, koliko je prošlo, dve ili tri nedelje, kao da ništa nije bilo. Opet ista priča ispočetka. Sad oni ponovo hoće sednicu, a ni sami ne umeju da objasne ni šta, ni kako, ni zašto, kad on (Vučić) bude na toj sednici, a bude i po 22, 23 sata u dva dana, oni budu po dva ili tri", rekao je Orlić.

Naveo je da opozicija to vreme ne troši na razmatranje politika i rešenja, već na "histeriju, urlanje i mahanje krpama i banerima" i na to da Vučića "bestidno optužuju da je on neko ko će da izda i napravi kapitulaciju".

