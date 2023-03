Srbije je u Briselu još jednom pokazala da se u teškim situacijama i dalje dobro snalazi, a srpskog potpisa na evropskom planu o normalizaciji odnosa sa Prištinom nema. Ukratko dogovoreno je da se razgoavara.

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, je gostujući u emisiji Rikverc na TV Vesti analizirao događaje koje su obeležili nedelju za nama uključujući i nastavak dijaloga Beograda i Prištine u Briselu.

- Dug je put do nekog rešenja koje ćemo imati. Bitno je da razgovaramo, da se reše ključni problemi koji se tiču naših građana i u centralnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji - sloboda kretanja, da bude slobodna trgovina, razmena svih dobara, naravno i priznanje diploma i svih dokumenata koji nisu u suprotnosti sa Ustavom Srbije - naveo je Jeremić.

Kako je dodao, predsednik Srbije je jasno i glasno rekao da nema ništa od priznanja nezvisnosti Kosova i da nema podrške u UN kada je u pitanju članstvo Kosova.

- To je za nas mnogo bitna stvar. Predsednik je tu bio jasan, on je i tokom skupštinske debate kada je izlagao predlog Evropske unije rekao da od toga nema ništa i da o tome neće razgovarati. Čudi me samo izjava Aljbina Kurtija, kada je Petar Stano rekao da nije trebalo da dođe ni do kakvog potpisa, iako ga sa naše strane ne bi ni bilo. Kurti je rekao da je bio spreman da potpiše taj dokument, a Vučić je rekao da neće potpisati nikakav dokmunet koji nosi bilo kakvu naznaku nezavisnosti Kosova ili bilo kakvo njihovo članstvo u UN - naglasio je Jeremić.

Govoreći o formiranju Zajednice srpskih opština, Jeremić je ukazao da je Kurti rekao da će to prihvatiti ZSO, ali ne u onom obliku koji je dogovoren u Briselu, već u kao udruženje građana:

Za Srbiju je to naravno neprihvatljivo i ona traži Zajednicu srpskih opština onako kako je dogovoreno u Briselu - da ima neka svoja tela koja će da odlučuju, a ne da radi oni što će nametati Priština. Vidimo da i SAD od Kurtija traži da sprovede ono što su prethodne prištinske vlasti dogovorile sa Beogradom. To je vrlo bitna tema i mislim da će na kraju to da se implementira i da se krene u nove runde dijaloga gde bi se svima omogućio bolji i normalniji život

Dugogodišnji dopisnik Politike iz Berlina Miroslav Stojanović kaže da je susret u Briselu trebalo da otvori jedan put koji će biti dug i da je daleko važnije ono što sledi, od same činjenice da su se sastali.

- Na tom sastanku na neki nač je promenjena metodologija EU u pristupu pregovorima. Do sada su medijatori bili praktično i na neki način posrednici u razgovoru koga i nije bilo. Pravi dijalog nije postojao, a sada je EU izašla sa konkretnim predlogom ne tražeći nikakve konsultacije oko toga i preuzela praktično inicijativu i diktira neku vrsti tempa. Važno je znati šta tačno ta mapa puta predviđa - istakao je Stojanović.

On veruje da će biti potrebno dosta vremena da se neke stvari u takozvanoj normalizaciji reše.

- Uvek sam bio za to da normalizacije podrazumeva da se rešavaju neke konkretne stvari koje će poboljšati život ljudima u našoj južnoj pokrajini, bez obzira o kome je reč - dodao je Stojanović.

Autor: