BRNABIĆ ODGOVORILA TADIĆU: BT je za HRT izjavio da nije ponosan što je predsednik Srbije

Premijera Ana Brnabić poručila je da je Boris Tadić svojevremeno izjavio da nije ponosan na to što je predsednik Srbije.

- BT je čovek koji je izjavio da nije ponosan na to što je predsednik Srbije. I to za HRT. I to je sve što treba da znate o njemu.Sporazume koji su tada "ispregovarani", Priština je sa oduševljenjem prihvatala, za razliku od ZSO. I to je sve što treba da znate o tim sporazumima - napisala je Brnabićeva na Tviteru.

