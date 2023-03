ĐURIĆ: Umesto što francuski pajac Miloš Jovanović glumata i pokušava da ucenjuje Srbiju - neka odmah odnese svoj francuski pasoš

Nevena Đurić potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke ocenjuje da umesto što francuski pajac Miloš Jovanović glumata i pokušava da ucenjuje Srbiju - neka odmah odnese svoj francuski pasoš.

Naravno da neće - kaže ona, pa nastavlja:

Nikada to ovaj lažni patriota neće uraditi. Antidržavnom lažovu to nikada nije bilo ni na kraj pameti.

Ali će zato smišljati izgovore i nove ucene.

Vara se ako misli da će to što je obukao duks sa natpisom "nema predaje" ubediti narod da poveruje u njegove jeftine performanse. Ovog najobičnijeg foliranta svi odlično znamo.

U voljenoj Francuskoj je bio kada su nam državu zasipali bombama i narod ubijali!

Nije ih se odrekao ni kada su priznali lažnu državu Kosovo!

Neće ni sada kada su ponudili ovaj predlog sporazuma!

Ali je zato uvek u prvim redovima kada treba izrežirati neku cirkusku predstavu pred kamerama i naškoditi Srbiji!

Uz to, sve vreme, besramno laže: najpre kako će Aleksandar Vučić potpisati sporazum, a kada se to nije dogodilo, pokušava da se opere pričama kako on to nikada nije rekao.

Suštinski, Jovanović je beskrupulozna lažovčina koja ponizno radi protiv Srbije i kome je pitanje Kosova i Metohija zadnja rupa na svirali!

Ali, puca od muke što Aleksandar Vučić ništa nije potpisao. Nije - jer mu je Srbija uvek bila na prvom mestu!

To je ono što Jovanović nikada neće razumeti. Za njega je ljubav prema Srbiji "misaona imenica." - navodi se u saopštenju.

