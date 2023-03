Zoran Tomić član Predsedništva Srpske napredne stranke istakao je da antidržavni papagaji i narodu odlično poznati tastatura ratnici su se zahuktali na mrežama u širenju svoje propagande laži i obmana.

Kako kaže, rade punom parom da ubede narod kako su oni ti koji Srbiju žele da spasu od propasti, da sačuvaju Kosovo i Metohiju i za sve nedaće Srbije krive samo jednog čoveka, Aleksandra Vučića. Zaboravili su ti isti papagaji kako su oni svoje prilike od 2000. godine pa do 2012. godine da odbrane Srbiju, zaštite naš narod na Kosovu i Metohiju i ojačaju poziciju na međunarodnoj sceni propustili i kao kukavice se skrivali jedni iza drugih moleći Boga da narod ne reaguje i svoj bes ne iskali na njima.

- Tako je Vuk Jeremić, u narodu poznat kao glupo pitanje učestvovao sa svojim mentorom Borisom Tadićem, neponosnim predsednikom Republike Srbije, u zagorčavanju života našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Kad je Priština jednostrano proglasila nezavisnost pobegli su u Rumuniju gde su ispipavali narod, da li će im naplatiti njihovu nesposobnost za vođenjem države ili ne. Kad se bura stišala odlučili da brane Srbiju, tako što su izdavali saopštenja, proterali ambasadore Crne Gore i Makedonije iz Beograda, a Vuka Jeremića njegov mentor je poslao na poseban zadatak da moli administraciju u SAD-u da odlože priznanje lažne države za jedan dan da bi Tadić sačuvao svoju fotelju na izborima. Nakon toga narod je očekivao da će uslediti nekakva diplomatska ofanziva Srbije, da se pokaže nelegalnost secesije koja se dogodila, ali ovaj dvojac kome se priključio i Ponoš ništa nisu preduzeli. Jedino što su uradili jeste da su pregovore izmestili iz Ujedinjenih nacija u Brisel, prekršili dogovore sa Rusijom i samostalno menjali rezoluciju, a potom postavili ono čuveno glupo pitanje pred Međunarodnim sudom pravde, o kome će se još dugo dugo pričati, pa i naučni radovi time baviti. Sve, ali apsolutno sve su učinili da položaj našeg naroda i Srbije na Kosovu i Metohiji zagorčaju i otežaju. Posle sve te blamaže uspeli su da u pregovorima sa Prištinom dogovore i postavljanje granica na administrativnoj liniji 2011. godine i samo malo je falilo da lažnoj državi i stolicu u UN poklone, kad - desio se narod! Narod je na izborima 2012. godine jasno rekao da ih ne želi više da o njihovoj sudbini odlučuju i obrisao kao gumicom sa političke scene i izborom Aleksandra Vučića i SNS sprečio da se njihovi dogovori ostvare - rekao je on.

Tomić dodaje da Vuk Jeremić umesto da je svoj položaj u Ujedinjenim nacijama koristio da se bori za Srbe i Kosovo i Metohiju, on je poziciju koristio za sklapanje poslova sa belosvetskim ološem, za korupcionaške afere i da sebe uhlebi dobro u međunarodnoj zajednici. Kad su mu planovi propali, a afere počele da se otkrivaju okrenuo se revanšizmu i za sve okrivio Vučića. Tako i danas, umesto da se bavi pripremom svoje odbrane u SAD od još jedne afere, on sve resurse usmerava u revanšizam i mržnju prema Vučiću. Da ga pita čovek zašto, ne bi umeo da objasni, ali zato odlično kao papagaj ponavlja onu mantru da je Vučić u Briselu izdao Srbiju. Niti je Aleksandar Vučić izdao Srbiju u Briselu, niti je prihvatio sporazum kako antidržavna opozicija tvrdi, već se založio da se Zajednica srpskih opština konačno posle 10 godina formira i da se obezbede uslovi za normalan život našeg naroda na prostoru Kosova i Metohije. Ako je sporazum prihvaćen zašto Aljbin Kurti opet beži od formiranja Zajednice srpskih opština, zašto beži od obaveza koje je preuzeo da implementira ako je Briselski sporazum toliko loš kako ekspert za korupciju Jeremić tvrdi? Nema odgovora, ali zato ume da novac prikupljen od kriminalaca usmeri na štampanje flajera i to na najkvalitetnijem papiru, da dele ljudima po sandučićima. Zar je to način kako se bore za očuvanje Kosova i Metohije? Zar se tako bore za zaštitu životne sredine, tako što se ogromne količine drveća seku da bi oni mogli da štampaju flajere kojima šire svoju poruku revanšizma i mržnje prema Vučiću? Očigledno da je to njihova politika na delu.

- Narod nije zaboravio sva nedela Vuka Jeremića, niti će! Zato je narod na izborima dao apsolutno poverenje Aleksandru Vučiću koji se i danas po svetu bori za interese Srbije, dok Jeremićeva kombi stranka vrši drvocid i širenje mržnje i revanšizma po Srbiji. Na kraju, kako stvari stoje, Aleksandar Vučić odbraniće interese Srbije, zaštitiće naš narod i sačuvaće naše Kosovo i Metohiju, a Vuku Jeremiću sledi opasan revanšizam, kako od našeg naroda, tako i od američkog zakonodavnog sistema! - zaključuje Tomić.

Autor: