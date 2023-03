ŠEŠELJ O PREGOVORIMA U BRISELU ZA HIT TVIT: Treba dati svu podršku predsedniku Vučiću, cela Srbija treba da stoji uz njega

U emisiji Verice Bradić večeras o najaktuelnijim temama govorili su Vladimir Đukanović iz SNS-a, Vojislav Šešelj, lider radikala i Miloš Garić, glavni urednik portala Kosovo Online.

Lider radikala Vojislav Šešelj je rekao je u emisji hit tvit da je najvažniji rezultet ovog sastanka je da predsednik republike Aleksandar Vučić nije ništa potpisao i da je pokrenuto pitanje Zajednice srpskih opština.

On je rekao da treba nastaviti sa razgovorimo i da ima puno stvari koje možemo rešiti u našu korist.

Kako je rekao, polazeći od istorijskih činjenica sve nam ide na ruku.

- Da ćemo razvijati dobre odnose slažem se - dodajući da to nikada Albanici nisu poštovali. Nek se oni slobodno voze po Srbiji sa svojim tablicama, ali da Srbi mogu sa svojim tablicam da se vode na kosovu i Metohiji, jel je to kompromis? - naveo je on.

On je rekao da ćemo poštovati lične karte Albanaca ali isto tako treba i oni da poštuju naše lične karte na Kosovu i Metohiji.

Samo roba koja je proizvedena na KiM može slobodno da ulazi u Srbiju ali ono što oni uvezu e za to mora da se plati taksa, navodi Šešelj.

Ne možete vi umesto Srbije naplaćivati carinu koja će važiti na celoj teritoriji, ali između centralne Srbije i KiM nema carine i nema taksi, dodaje Šešelj.

Kako je naveo on očekuje da se na osnovu ovih pregovora napravi neki konačni sporazum.

- Treba da damo svu podršku predsedniku Vučiću, ne smemo da se svađamo, cela Srbija treba da stoji iza njega jer onda je on jak - rekao je Šešelj.

Miloš Garić, glavni urednik portala Kosovo Online reako je da smo videli da je ZSO stavljena u prvi plan, i da znamo kako Srbi žive i da su pod svakodnevnim pritiskom .

Ako ne bude sproveden sporazum o ZSO onda nemamo šta da razgovaramo o drugim stvarima, dodao je Garić.

- Taj sporazum je očigledno pun dvosmislenosti imate 7, tačku gde se govori o srpskoj samoupravi a onda imate druge tačke koje traže da se pre svega ispune i neke druge stvari. Manje više sad smo na poziciji da vidimo šta će da se dogodi, dali će se zadržati taj stav uzmi ili ostavi. Pozitivan ishod svega ovoga imamo zbog stava Prištine. Albanci su nezadovoljni evropskim predlogom , oni su očekivali da će tu da stoji priznanje i članstvo u UN ali od toga nem ništa. I sada se govori da je taj predlog neka vrsta kazne za Kosovo - naveo je Garić.

On je naglasi oda je sudbina predloga vrlo neizvesna jer EU nije pokazala da je ona u stanju da primeni i ispoštuje ono što predloži i dogovori.

- Sva je prilika da će ovo da bude jedan proces koji će da traje. I Eskobar je rekao da to ne može da brže ide - dodao je Garić.

Vladimir Đukanović rekao je da mu je za oko zapalo to što se EU žuri da ovo reši što pre.

- Imao dve stvari jedna želi da se to reši što pre a druga da traje. Nama nisu problem pritisci spolja, već su veći problem pritisci iznutra koji imaju podršku spolja - rekao je Đukanović.

On je naveo da će tih pritisaka biti sve više i više kako bi Vučić popustio. On je dodao da tek ulazimo u turbulenciju, a idu u i izbori u SAD onda i u Evropi, zato se svima i žuri.

- Mi ovde imamo neverovatnu situaciju. Prvo je priča išla da je Vučić potpisao i da je izdajnik. Kada to nije prošlo onda je usledila priča mi znamo da će on potpisati, uz slogan "Ko potpiše, njega ubiše"- rekao je Đukanović

On je naveo da će kod nas da se udruži i kuso i repato kako bi se srušila vlast. I zato je Vučić taj koji mora da bude oslabljen i urušen jer vodi nezavisnu politiku.

- Veliki uspeh ove vlasti što nam niko ne traži da priznamo Kosovo, što je veliki uspeh u odnosu na neki raniji period. Stalno se priča o nekakvoj izadji, kako izdajnik može da izdejstvuje povlačenje priznanja Kosova od 25 država - pitao je Đukanović.

Gospodin Garić je dodao da Kurti traži način da kupi vreme kako bi trgovao sa ZSO na sledećem sastanku u Kumanovu.

- Kako da uđemo u dalje razgovore ako nismo ni ovaj sporazum sproveli do kraja - rekao je Garić.

Opozicija tačnije jedan deo se protivi za normalizaciju odnosa, Garić je rekao da se ne računaju oni što kritikuju i da čovek koji je u areni kako kaže Ruzvelt daje svoju žrtvu i zato ga treba podržati. Kako je rekao gospodin Vučić ima ogromnu podršku naroda.

Dolazimo do toga zbog čega opozicija nema veću podršku, reako je Garić.

- Jasno je da tu postoji jedna mržnja prema Vučiću, a oni i ne primećuju kakvu štetu pravi rezultat njihovog delovanja, a neki od njih su čak učestvovali u radu države i bili na visokim mestima. Onda se uplašite kad se zapitate šta su oni radili kad su bili deo vlasti - naveo je on.

Komentarišući napade političara na predsednika Vučića Šešelj je rekao da je to najgori šljam i ološ.

- Boris Tadić je isporučio naše ljude hagu to je najgore prokletstvo i kako on sme sada da se javi. Ponoš je završio neku vojnu školi, to je privatni Tadićev general bio i niko ga ne poštuje u njegovim krugovima , rekao je Šešelj, dodajući da je Vuk Jeremić upropastio ovu državu.

- Što se tiče Aleksandra Vučića, ja sam opozicionar i ja ću da ga kritikujem ako mi se nešto ne dopada - kaže Šešelj.

On dodaje da treba da ga podržimo kada je u pravu, i da ga on lično podržava kada je u pitanju Kosovo i protivljene članstva Kosova u UN.

Nadovezujući se na priču Đukanović je rekao da opozicija nema nikakav program i da je njihov cilj samo osvajanje vlasti.

- Mi smo došli do faze da oni preko društvene mreže smenjuju patrijarha i u sred posta ga nazivaju da je on Vučićeva pudlica - navodi Đukanović i kaže da će se napadi još nastaviti.

Zakon zabranjujue pušenje u zatvoreno mprostoru, ovde je problem kafanskog prostora, ne sme tako rigorozno donostti zakon kao što to traži ministarka, rekao je Šešelj.

On je naveo da se na zapadu vodi jača propaganda protiv pušenja i da se na paklicma stavljau poruke.

Kako je rekao moramo da delujemo preventivno i da edukujemo ljude.

Gospodin Đukanović je rekao za Hit tvit da nema ništa protiv pušača iako on ne puši. On je naveo primere iz inostransta i rekao da mora da se pronađe neka mera.

Garić je reako da ima razloga da se sprovdu mere kako bi se suzbile posledice koje pušenje stvara, a sa druge strane je protiv drakonskih mera.

