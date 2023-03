PREMIJERKA BRNABIĆ O NAPADIMA NA PREDSEDNIKA: Opozicija se bori samo za sebe, lažima o Vučiću destabilizuju Srbiju

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić govorila je danas o pregovorima u Briselu i napadima na predsednika Aleksandra Vučića.

- Tajkunski mediji plasiraju to kako bi se uvela neka vrsta konfuzije u naš narod, i očiglednim lažima. Pre njegovog sastanka u Briselu, prethodne nedelje su najavljivali dan D i da će potpisati dokument u Briselu, izdati, priznati, kapitulirati, i to nije u političkom žaru borbe, već je plasirano da bi se destabilizovala Srbija - kaže premijerka.

Ana Brnabić ističe da postoje dve strane - napadi pre Brisela, kada su pokušavali da oslabe Vučića i Srbiju, i napadi posle Brisela.

- Kako bi se izborili za koji milimetar vlasti ili koji glas više, time što oni tobože čuvaju nacionalne interese Srbije. Zarad toga su slabili poziciju Srbije. Druga strana je nakon Brisela, kada se pokazalo da je sve što su pričali bila laž. Kada se pokazalo da predsednik tamo nije bilo šta potpisao, i kada je rekao da neće biti priznanja nezavisnosti Kosova niti će biti dozvoljeno njihovo članstvo u UN - podseća predsednica Vlade.

Ona kaže da se nakon Brisela nastavljaju laži, i da se muti voda.

- Hoće da zbune ljude. Sada više nije važno da li je bio potpis ili nije, a nije bio, i Aleksandar Vučić je odbio da potpiše. Nastavljaju da interpretiraju neke stvari koje su potpuno jasne. Vi kada pogledate šta govore albanski političari u Prištini onda vam je potpuno jasno šta je sve izborio Aleksandar Vučić - ističe Brnabićeva.

Predsednica Vlade ističe da nema kraja lažima, i da borba kvazi-patriotske opozicije nije borba za KiM, već za vlast.

- Za vlast po svaku cenu. Ukoliko lažima pokušaju da oslabe Vučića, da bi dobili koji glas više, oni će to uraditi, bez obzira kakve to posledice ima po status KiM i našu borbu u Briselu. Oni jako dobro znaju da Vučić nije izdajnik, već se izborio za stvari koje su pre 10 godina delovale nemoguće. A to da je izdajnik mu spočitavaju ljudi koji kada su bili na vlasti nisu ništa uradili - dodala je ona.

Ana Brnabić podseća da je 1891 albanski terorista pušten iz zatvora tokom prethodne vlasti.

- Svi koji su bili i osuđeni, za koje postoje dokazi. Neki od njih su takvi zlikovci da im se danas sudi u Specijalnom sudu u Hagu. Kod nas im je suđeno za ubistva Srba, silovanja, trgovinu organima... Svi su neselektivno pušteni, i neverovatno je da je Zakonom o amnestiji, traženo da zaključno sa 17. martom 2002. godine svi budu pušteni iz zatvora. Šta je sudbina? Na taj isti dan dve godine kasnije počinje pogrom srpskog naroda na KiM - rekla je premijerka.

Predsednica Vlade kaže da su mnogi koji su bili u srpskim zatvorima učestvovali u pogromu protiv srpskog naroda.

- 2004. godine pogrom nad Srbima, apsolutno ništa nije urađeno. Ja sam videla preko vikenda da bivši predsednik Srbije Tadić pita kako nas nije sramota da menjamo istinu, i kaže da je reagovao, kao tadašnji savezni ministar odbrane. Kako to mislite? To je trajalo pet dana. Počelo je 15, pa 16, 17, 18, 19. Kada ste reagovali ako ste reagovali. Ja o tome pripremam jedan poseban dokument koji će pokazati našem narodu kako je to izgledalo - ističe Brnabićeva.

Premijerka kaže da je so na ranu to što oni koji tada nisu ništa uradili danas govore o pogromu.

- I danas umesto da kažete izvinite, nismo imali čime da reagujemo, nismo imali ni vojsku, niti smo bili ekonomski jaki, vi napadate. E to je sramota - kaže ona.

Potom je prikazan snimak na kome novinar HRT pita Tadića da li intimno oseća ponos zbog toga što je predsednik Srbije, na šta je od tadašnjeg predsednika dobio negativan odgovor.

- Nešto ne osećam ponos - rekao je Tadić.

Predsednica Vlade kaže da je sigurna da se Tadić i danas tako oseća, i da je svima njima koji su tada bili na vlasti Srbija tada bila mala.

- Da je bila stepping stone. Samo jedna stepenica na putu ka nečem većem. Kao i Jeremiću, njemu nije bilo važno niti interesantno to što je ministar spoljnih poslova Srbije, već je koristio tu poziciju da sebi obezbedi prostor za nešto dalje. A kada to radite vi ne radite u interesu Srbije, već u sopstvenom interesu. Vi se onda nećete zameriti nikome, pa ni velikim silama, zato što će vam taj neko biti potreban da vam otvori vrata međunarodnih organizacija - kaže ona.

Ana Brnabić ističe da se oni nisu borili za interes Srbije, i kaže da je strašno ovo što je Tadić izgovorio.

- Zamislite vi jednog predsednika SAD koji kaže da ne oseća ponos zbog svoje pozicije. Zamislite predsednika Rusije, ili zamislite Makrona da za televiziju neke druge zemlje kaže da nije ponosan što je predsednik Francuske. Nezamislivo je, bilo je zamislivo samo kod nas za vreme DOS-ove vlasti, i kod ovih što se danas busaju u svoje pileće "junačke" grudi, zamislite oni su patriote. Kada bilo šta kaže Tadić, ovo je sve što treba da znate o njemu - rekla je predsednica Vlade.

Premijerka kaže da je tadašnja vlast prihvatila sve - i ono što je traženo, i ono što nije traženo.

- Sam francuski državljanin Miloš Jovanović kaže da niko to nije tražio, ni sa Zapada. Kaže da su to uradili da bi se približili Zapadu. Zbog čega? Zbog Srbije? To vreme je bilo takvo da su sporazumi koji su pravljeni bili da je Priština jedva čekala da ih implementira. Danas Priština ne želi SZO, i to dovoljno govori o tome kakav je Briselski sporazum, kako je pregovaran, i koliko je u interesu Srba i Srbije, a koliko Prištine - kaže ona.

Ana Brnabić kaže da koliko god neko pokušavao da muti i dezinformiše, istina ostaje jednostavna.

- Rekla bih kada sada pričamo o tome, i vi znate kako meni ta anti-državna koalicija i kako je gospođa Stamenkovski širila laži o meni da imam hrvatski pasoš. Sa druge strane putuje po Srbiji i grli se sa čovekom koji ima francuski pasoš. To joj ni malo ne smeta i govori o njihovom licemerju. A o tome kakve političke standarde baštini Aleksandar Vučić, najbolje govori sledeće. Neki bi rekli danas da mi to francuski državljanin koristimo kao uvredu protiv njih. A mi to nikada nismo govorili, dok nisu počeli da lažu da ja imam hrvatsko državljanstvo - rekla je predsednica Vlade.

Ona podseća da tokom kampanje Aleksandar Vučić i SNS nijednom nisu pomenuli francusko državljanstvo Miloša Jovanovića.

- Na izborima 2022. godine je pobedio Vučić. Drugoplasirani je bio Zdravko Ponoš, hrvatski državljanin. Trećeplasirani je Miloš Jovanović, francuski državljanin. Da li ste ikada čuli Vučića da je pitao koliko ima smisla da se za predsednika Srbije kandiduju ljudi sa dvojnim državljanstvom? Nikada. Ni u jednom trenutku Aleksandar Vučić to nije rekao, a zamislite koliko bi to uticalo na njihove rezultate - kaže Brnabićeva.

Premijerka pita da li bi ljudi glasali za patriotu Miloša Jovanovića da su tada znali da ima strano državljanstvo.

- Vučić to nije hteo da koristimo kao sredstvo političke borbe, i ne bi ni koristili da nisu krenuli da lažu da ja imam hrvatsko državljanstvo. Zamislite koliko bi Miloš Jovanović od 226.000 glasova, koliko bi ljudi glasalo za njega da su znali da on ima rezervnu državu i pasoš, kog se nikada nije odrekao - kaže ona.

Ona kaže da je Vučić izdejstvovao povlačenje priznanja lažne države, i da se izborio za ZSO.

- To je naše oružje i oruđe u rukama, čega se mi držimo, pošto oni neće da formiraju ZSO. A pošto je to prva tačka dnevnog reda, dalje nema implementacije. Vučić se izborio za to da EK, EU i SAD danas kažu da sporazum nije o priznanju, već o normalizaciji. Kada je to bilo pre Aleksandra Vučića - pita premijerka.

Predsednica Vlade kaže da opozicija ima rezervne države, dok Vučić ima samo jednu zemlju.

- Ne ide im u prilog da se mi borimo za KiM, zato što su imali 10 godina da se bore za Kosovo, a došli smo do toga da je Kosovo proglasilo nezavisnost, i da su priznali granice, pečat, carine. To su sve oni uradili, koji se danas busaju da su patriote. Imali su vremena da se bore za KiM onoliko, i bili su u boljoj poziciji od Vučića, pošto Priština tada nije proglasila nezavisnost. Vučić je to izvukao bukvalno kada je ta tema bila završena za sve međunarodne aktere - kaže ona.

Brnabićeva je rekla da je ovo njena zemlja, i da rezervnu državu nema, kao i da će se boriti za Srbiju.

- Da objasnim ljudima šta se dešava, i šta oni hoće da urade Srbiji. Zanimljivo mi je bilo što je Patrik Ho Jeremić, belosvetski prevarant, koji je proslavio Srbiju nažalost po tome što je on u ime Srbije učestvovao u najgorim prevarama širom sveta, što je izvukao jednu moju izjavu iz konteksta, upravo o ZSO. Vidite, Haki Abazi, uticajan političar, ne samo među Albancima, nego na svetskom nivou, pošto je vodio Rokfeler fondaciju i finansirao NVO, između ostalog i Sava Manojlovića. On je rekao da je ZSO omča oko vrata nezavisnom Kosovu - rekla je premijerka.

Ona kaže da je ZSO lično i u poslednjem trenutku u pregovore "ugurao" predsednik Vučić.

- To je tada ubačeno a da niko drugi tada nije u potpunosti razumeo koliko će biti važna ZSO. Tada su na to pristali i predstavnici Prištine, i predstavnici EU. Od ZSO danas ne mogu da pobegnu, ni evropski posrednici, ni Brisel, bogami ni Vašington. A i ne žele, pošto je njihov kredibilitet u pitanju. A ne može da pobegne ni Priština. I tu se vidi politička umešnost Aleksandra Vučića - rekla je Ana Brnabić.

Premijerka je rekla i da razlika između SNS i ostalih može da se vidi u tome što ju je Vuk Jeremić nazvao idiotom.

- A kada to dolazi od strane Vuka Jeremića, koji je "briljantno" postavio pitanje Međunarodnom sudu pravde, i kao alibi je poslužilo Prištini, pa je bio na svim naslovnim stranama dole. Kada vam neko takav kaže da ste idiot, onda ostaje samo da se zahvalite na komplimentu. To pokazuje i nivo političke kulture i dijaloga - kaže ona.

Brnabićeva ističe da su vremena danas teška, da smo jedina zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji i da vodimo samostalnu politiku.

- Mislim da je to najveći uspeh i najveća tekovina Aleksandra Vučića, ta nezavisna politika. Ovakvi napadi i mešetarenja od strane stranih državljana, ustvari jesu ne zbog KiM već samo i isključivo zato što Srbiju hoće da vrate u ono vreme kada nismo mogli samostalno da odlučujemo. Oni po svaku cenu hoće da oslabe Vučića i SNS kako bi se Srbija vratila na ta vremena. Naše je da se borimo i sačuvamo samostalnu, jaki i stabilnu Srbiju - istakla je premijerka.

Ona kaže da se opozicija bori samo za sebe i svoju vlast, i da koriste tajkunske medije koji su im na raspolaganju, da cinkare Vučića i svoju državu.

- I zbog toga što na primer jesmo jedina država koja je sačuvala i i dalje ima letove do Moskve. Oni viču: "Pogledajte, Vučić ima letove do Moskve, on je kriv". Oni su u stanju i da lažu da izvozimo oružje Ukrajini. Njima je svejedno, od dana do dana, oni samo vrte takve laži da bi oslabili Vučića. Ali razumite, vi ne slabite samo Vučića, već predsednika Srbije, koji se svaki dan bori za poziciju Srbije, u teškim izazovnim vremenima - rekla je predsednica Vlade.

Ana Brnabić kaže da Aleksandar Vučić nema rezervnu državu, i da je ponosan što je predsednik Srbije.

- Nije njemu ovo mesto da stigne do UN, ili da postane evropski komesar za ovo ili ono. On je najponosniji na svetu što je predsednik Srbije, i bori se za Srbiju. A ovi drugi imaju rezervnu državu, drugi pasoš, ne odriču se tih pasoša, i konačno oni su se borili ili se bore za potpuno neke druge stvari, a ne za Srbiju. Za svoje pozicije u budućnosti, finansijsku korist, za interese drugih država. Mi moramo o tome da pričamo stalno, da bi sačuvali jaku i nezavisnu Srbiju - rekla je premijerka.

