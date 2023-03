DRAMATIČNO! SVE ŽEŠĆI I JAČI PRITISCI ZAPADA NA NAŠU DRŽAVU! Hoće da UCENE Vučića!

Evropska unija treba momentalno da stopira svaki evro namenjen Srbiji sve dok njen predsednik Aleksandar Vučić ne prihvati evropski predlog za rešenje pitanja Kosova i Metohije!

Ovo traži Tejs Rojten, holandski evroposlanik iz grupe Socijaldemokrata, koji zvanično zahteva i da Evropska komisija objasni svoju 'potpuno nerazumljivu politiku' prema Srbiji!?! Rojten čak optužuje predsednika Vučića da 'EU koristi kao bankomat, a zatim odbija da prihvati predlog EU za Kosovo', iako je šef naše države u više navrata rekao da je spreman da priča o tom planu, ali ne i da prizna nezavisnost lažne države 'Kosovo' i njeno članstvo u Ujedinjenim nacijama!

Poštovanje prava

Rojten u pismu koje je poslao Evropskoj komisiji pita šta će Brisel konkretno preduzeti da 'ohrabri Srbiju da prihvati predlog EU'.

'Da li da Evropska komisija obustaviti isplate Srbiji u okviru Ekonomskog i investicionog plana dok njen predsednik ne pokaže kredibilnu posvećenost implementaciji predloga EU? Vučić koristi EU kao bankomat, a zatim se okrene i odbija da potpiše sporazum uz posredovanje EU sa Kosovom. Evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelji je 28. februara predstavio paket finansijske podrške Srbiji od 2,2 milijarde evra, od čega su 600 miliona grantovi. To je najveći grant EU Srbiji do sada. Da li Evropska komisija, u svetlu odbijanja predsednika Srbije da prihvati predlog EU, deli mišljenje da komesareva poseta Srbiji, njegove pohvale i davanje najvećeg do sada granta Srbiji može da ukazuje da EU podržava opstrukcionizam Srbije? ', napisao je Rojten u svom pismu.

Spoljnopolitički komentator Žarko Rakić, komentarišući pritiske na Srbiju, kaže da postoji 11 tačaka o kojima može da se razgovara.

- Ipak, za mene je važnije šta će se dogoditi sa sporazumima koji su ranije potpisani. Ulaziti u neku novu priču, a da se ne uradi ono što je prethodno dogovoreno i potpisano, potpuno je besmisleno - ukazuje Rakić.

Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa o EU ističe da bi Zajednica srpskih opština trebalo da bude 'nulta tačka u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine'.

- To je preostala neispunjena obaveza prištinskih vlasti iz Briselskog sporazuma. Čini mi se da tačke sporazuma ne mogu biti formulisane tako da negiraju Povelju UN ili međunarodno javno pravo, iako postoji uverenje, pogotovo u zapadnom delu međunarodne zajednice, da je Kosovo slučaj 'sui generis' i da situacija na KiM ne može da se reši u okvirima postojećeg međunarodno pravnog okvira - naglašava Dragojlovićeva.

ZSO je ključna

Premijerka Srbije Ana Brnabić, na drugoj strani, podseća da je predsednik Vučić pre deset godina tražio da se u Briselski sporazum stavi formiranje Zajednice srpskih opština i da to danas ne mogu da odbiju ni SAD, ni Brisel, ali ni Priština.

- Vučić se izborio za nešto što niko drugi nije, a to je da EU i SAD kažu da francusko-nemački predlog nije plan za priznanje 'Kosova', nego plan o normalizaciji odnosa. Predsednik ništa nije potpisao. Naglasio je pozicije Srbije, a to je jasno 'ne' priznanju 'Kosova' i stolici 'Kosova' u UN. Čak su i albanski političari u svojim izjavama potvrdili za šta se izborio Vučić i kazali da je za njih neprihvatljiva ZSO, ali opozicija u Srbiji nastavlja da širi dezinformacije i poluinformacije - upozorava Brnabićeva.