OD ZAJEDNICE SRPSKIH OPŠTINA PRAVE BAUK! Stojaković za Pink: Priština i njeni zapadni saveznici žele da Beograd ne dobije ništa (VIDEO)

Pojednini krugovi na zapadu naveli se da bi Zajednica srpskih opština (ZSO) bila država u državi, a neki je porede i sa Republikom Srpskom. Mnogi analitičari navode da je Prištini i njihovim saveznicim sa zapada cilj da se asocijaciji ukinu izvršna ovlašćenja garantovan u Briselu 2013. godine

Dušan Stojaković, uredniik ekonomske rubrike u Večernjim novostima izjavio je za Pink da su svi bili iznenađeni kada se na zapadu pojavio interes za Zajednicu srpskih opština.

- Prvo smo bili iznenađeni da okvir kako će ona da izgleda pišu nevladina organizacije. Mislim da je međunarodna zajednica shvatila da minimimum za normalizaciju Beograda i Prištine jeste formiranje te zajednice - navodi on.

Paralelno sa tom odlukom da se održi osnivanje zajednice, krenula je kampanja koja od te zajednice pravi bauk koji bi mogao da bude neka negativna Republika Srpska, ali razlika između Republike Srpske i ZSO je velika, zato što je Republika Srpka plod dogovora koji su potpisale velike svetske sile, a Kosovo je prama međunarodnom pravu i našem ustavu deo Srbije, a formiranje zajednice je interna stvar, dogovor između Beograda i Prištine uz posredovanje EU, navodi Stojaković.

Kako je rekao, suština priče je da se Srbiji i Srbima zamažu oči da dobiju neku zajednicu koja bi pomogla da se napravi konačno bilo kakakv dogovor, a da u suštini se napravi jedna prazna ljuštura koja ne bi imala ni svoj statut, koja ne bi mogla da predlaže zakone, sarađuje sa sudskim institucijama.

- Tendencija Prištine i njenih zapadnih saveznika je da Beograd ne dobije ništa i da izgubi još nešto - kaže Stojaković.

Branko Radun, analitičar izjavio je u emisiji Novo jutro Pink televizije da se deset godina sprečavala realizacija ključnog dela Briselskog sporazuma, a to je Zajednica srpskih opština.

Kako navodi sad bi neko to ponovo sve da vrati na početak, kažu da ne važi sve ono što je već bilo ispregovarano u Briselu i posle, i neke nevladine organizacije pišu mimo Srbije i dogovora koji je postignut oko ovlaščenja ZSO.

- To je sada jedna igra, vrlo nekorektna, ono što ste se dogovorili oni kažu ček ajde mi to ponovo da vidimo šta ćemo. To je pokušaj pritiska na Srbiju da popusti oko onoga što je već dogovoreno.