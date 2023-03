Orlić za Pink: Želimo da razgovaramo, nećemo da radimo u korist Kurtijevog idealnog scenarija! (VIDEO)

Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić, istakao je danas na TV PINK, da će Srbija nastaviti da razgovara o evropskom predlogu, jer ne želi da radi na tome da je dovedu do onoga što bi bio idealni scenario koji priželjkuje kosovski premijer Aljbin Kurti.

Orlić je, podsetio da su evropski predlog podržale sve članice EU, pa tako i onih pet koje ne priznaju Kosovo.

„Naravno da žemo da razgovaramo, jer nećemo da nas dovede Kurti do onoga što bi bio njihov idealni scenario - ajde da se ponašate kao 1990-tih, pa da Srbija bude izolovana i da joj se nametne sve. To bi za Kurtija bilo idealno. Oni koji sada rade protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića su spremni da rade u korist Kurtijevog scenarija”, podvukao je Orlić.

Upitan za zahteve opozicije da se zakaže nova sednica Skupštine o Kosovu, rekao je da sednicu žele oni koji su je i prošli put tražili, a na njoj proveli svega dva do tri sata za dva dana trajanja, i neki i manje.

„Oni žele samo pozornicu. Tu sednicu želi antidržavna koalicija. Njih nije briga za KiM i srpski narod, kao ni za Srbiju. Njima nije problem da sarađuju sa Kamberijem, koji ne krije da je na stalnoj vezi sa Kurtijem“, rekao je Orlić.

On je ukazao da nikada ranije predsednik Srbije nije dolazio na raspravu o Kosovu u Skupštinu, a da je to Vučić učinio do sada četiri puta.

Orlić je kazao da je sada vreme teških pritisaka na Srbiju.

Istakao je da je zaokret međunarodne zajednice u vezi Kosova obezbedio Vučić i da zahvaljujući njemu nema obostranog priznanja u evropskom predlogu.

"Ogromna je stvar što se ne traži obostrano priznanje. Taj zaokret obezbedio je Vučić. Isto tako i zahtev za formiranjem ZSO, na kojem sada insistira međunarodna zajednica, osigurao je on. Sve što smo uspeli da napravimo u svrhu zaštite naših interesa obezbedio je čovek koga napadaju ljudi kojima je politički najbliži Kurti", poručio je Orlić.

