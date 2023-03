Brnabić sa Kopaonika: 'Vladi jeste mesto ovde, u poslovnom i geopolitičkom centru regiona'

Od 5. do 8. marta ove godine održan je Kopaonik biznis forum.

Poslednjeg dana Kopaonik biznis foruma, prisutnima se obraća i premijerka Srbije, Ana Brnabić.

Ona je, najpre, čestitala jubilarni 30. rođendan ovom skupu, i dodala da joj je izuzetno važno što je tu.

- Tokom rada Kopaonik biznis foruma, stvoren je značajan brend. Na najbolji način pozicionirate Srbiju, i vladi jeste mesto ovde. Ovo je postao biznis i geopolitički centar regiona.

Kako kaže, "bili smo jedna od 10 zemalja na svetu gde se nije smanjila zaposlenost tokom pandemije". Ističe da se to desilo zahvaljujući "pametnim merama".

- Borili smo se za svaku novu direktnu stranu investiciju. Najbolja refernca nam je upravo privlačenje novih investicija. Tako smo lani imali najbolje rezultate, prema podacima. Čak 95% nemačkih investitora je reklo da su zadovoljni ovde. Tokom pandemije smo, recimo, imali nikad veći priliv japanski investicija, i to visokotehnoloških.

Premijerka je dalje istakla da je posebno važno istaći razvoj kapitalne infrastrukture, posebno u puteve i pruge (a sada i u energetiku), i kao drugu bitnu stavku istakla je digitalizaciju.

"Naš put je ka Evropi"

- U 2021. svako drugo radno mesto je stvoreno u IKT sektoru. Zamislite da svega toga nije bilo. U 2022. suficit našeg IKT sektora je bio skoro 2 milijarde evra, i samo on je uticao makar nekih 0,4 posto na rast BDP-a.

- Reforme koje sprovodimo trenutno, apsolutno su u interesu naše privrede i građana. Ako ne možemo sami da se dogovorimo oko otvaranja granica sami, kako ćemo to onda uraditi u okviru EU? Ali, ono što je važno u vezi sa Otvorenim Balkanom, to je da je upravo u trenutku kada je pokrenuta ova inicijativa, to je bila jedina perspektiva za građane Albanije i Severne Makedonije koji su, opet, dobili jedno veliko "ne" od EU.

Premijerka navodi da su sve reforme koje se sprovode - u cilju pridruživanja Uniji.

- U ovom momentu, 70% ukupnih stranih direktnih investicija, od 2001. godine, dolazi iz EU u Srbiju. Takođe, 65% našeg izvoza je u EU, i ovo su tačni podaci iz decembra 2022, koje sam iznela i na jednoj konferenciji pre nekoliko dana. Dakle, strane kompanije u Srbiji zapošljavaju 281.636 ljudi, u broj. Dakle, to je direktno zapošljavanje.

Srbija i svet

- Nemačka je, apsolutno, naš najvažniji ekonomski partner. Ali, sa druge strane, imamo dobru pozicioniranost sa Kinom. Dodatno, SAD su naš najpouzdaniji partner u sektoru usluga, koji nam je sve značajniji. Drugi partner nam je Velika Britanija, a onda Švajcarska, pa Nemačka. I tu imamo veliki suficit.

Kineske kompanije koje rade u Srbiji su, s druge strane, najveći izvoznici.

- Otvoreni smo za čitav svet. To je najodgovornija moguća politika, iako je najteža i najizazovnija. Verujem da će sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom dosta olakšati. Recimo, 153 puta nam je skočio izvoz sa Kinom, i u 2022. je dostigao milijardu i sto miliona evra.

Premijerka je kao najvažnije sporazume o slobodnoj trgovini istakla one koje planiramo sa Kinom, Emiratima i Egiptom.

Takođe, navodi da će fokus nadalje biti na veštačkoj inteligenciji.

Huavej

Premijerka se dalje dotakla i kineske kompanije Huavej, rekavši da zapadna Evropa ima mnogo veći broj kineskih investicija od Srbije i celog Zapadnog Balkana.

- Neke od najvećih evropskih kompanija, imaju kao najveće pojedinačne šerholdere kineske firme. Kada pogledate dilemu koju imamo oko 5G mreže i da li se Huavej tretira kao siguran partner, i gde je pritisak na Srbiju... Vi kažete, "pa dobro, ali od nas bi bilo nedgovorno da se toga odreknemo zbog geopolitike". I, šta je posebno zanimljivo, ako pogledate telko kompanije u Srbiji, i naše pripreme za aukciji za 5G mrežu, vi vidite da razne evropske kompanije koje ovde posluju - posluju sa Huavejom - istakla je premijerka i dodala:

"Tako da, da biste vi, u stvari, morali da zabranite Huavej u Srbiji, morali biste da uvedete restrikcije za evropske kompanije, a ne za kineske".

Premijerka je dalje istakla da su biotehnologija i IKT sektor jedni od glavnih pokretača naše ekonomije, ali - oni ne mogu da idu mimo zelene energije. "To je nešto što mora da prati naš razvoj, a ne energija iz uglja".

- Oni koji ne veruju u klimatske promene, treba da shvate da je tu koncept rasta i razvoja. To nam omogućava jedno potpuno novo privlačenje direktnih stranih investicija.