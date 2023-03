NIKOLIĆ: Političke stranke koje same sebe nazivaju 'državotvornom' i 'patriotskom' dokazuju nam iz dana u dan da su sve drugo, samo to nisu

Ivana Nikolić član Predsedništva Srpske napredne stranke ističe da političke stranke koje same sebe nazivaju “državotvornom” i “patriotskom” dokazuju nam iz dana u dan da su sve drugo, samo to nisu. Za taj antidržavni blok - Boška Obradovića, Milicu Đurđević Stamenkovski i Miloša Jovanovića - sasvim sigurno je tačno da su okupljeni oko jedne stvari - a to je apsolutna mržnja prema Aleksandru Vičiću, a svojim ponašanjem takođe pokazuju da ih Srbija uopšte ne zanima.