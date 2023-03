TOMIĆ: Narodu se smučio NATO general Ponoš

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Zoran Tomić kaže da je Zdravko Ponoš "spržio svu nadu i veru da će obezbediti budućnost za Srbiju".

Tomićevo saopštenje prenosimo u celosti:

Mučno je bilo Ponošu tvoje uništavanje i degradiranje naše vojske koja je bila garant sigurnosti i bezbednosti građana Srbije. Bilo je mučno za gledanje kako se seku i tope tenkovi, a naoružanje prodaje za bagatelu da bi se privatni džepovi napunili. Mučno je bilo za gledanje što ste NATO generale Ponošu dozvolili da naš narod strada na Kosovu i Metohiji 2004. godine, što je tvoj Boris Tadić 2008. godine pobegao za Rumuniju da saopštenjima brani taj narod koji je stradao. Mučno i za povraćanje je bilo gledati kad je tvoj Vuk Jeremić postavio glupo pitanje pred Međunarodnim sudom pravde unapred znajući da će mišljenje biti loše po Srbiju. Za tu glupost dobio je veliko HVALA VUČE! u šiptarskim medijima i na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Mučno je bilo gledati kako si se sa tvojom žutom političkom braćom smejao narodu u lice pred ekonomsku krizu kad su govorili da je to razvojna šansa za Srbiju, a onda ostavili bez posla pola miliona građana. Rešenje su našli tako što je tvoj Dragan Đilas oteo park od dece na Košutnjaku da bi instalirao Velikog brata i isprao mozak gladnom i napaćenom narodu.

Tom narodu ste se vi smučili NATO generale, jer ste mu spržili svu nadu i veru da ćete obezbediti budućnost za Srbiju. Zato vas je i oterao 2012. godine sa vlasti da ga više ne gazite, lomite i kinjite. Taj narod je ukazao poverenje Aleksandru Vučiću da se za njega bori i to on čini već punih 11 godina. Udvostručio je BDP zemlje, povećao plate i penzije koje su nikad veće i redovne, doveo investitore, otvorio fabrike i nova radna mesta, započeo borbu protiv bele kuge i najvažnije, obezbedio je 10 godina mira za naš narod na Kosovu i Metohiji. Postarao se da naš narod ostane na svojim vekovnim ognjištima i da tu živi. Bori se on generale i dalje za naš narod i nikad od te borbe neće odustati, jer on Ustav Republike Srbije neće pogaziti, narod neće izdati, a zemlju neće prodati za rezervnu domovinu kao ti i ostala tvoja politička braća po mržnji. Jedini kojima će biti muka ste VI, jer ćete doživeti nove poraze kako Vučić bude izborio nove pobede za građane Srbije i naše Kosovo i Metohiju.

