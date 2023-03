Drecun za Pink: Formiranje ZSO mahenizam za veću bezbednost Srba na KiM, ne može da prođe ni jedan dan bez podignutih tenzija (VIDEO)

Predsednik Odbora za Kosovo i Metohiju u Skupštini Srbije Milovan Drecun ocenio je danas, gostujući u Novom jutru na TV Pink, da bi formiranje Zajednice srpskih opština bio mehanizam da se podigne stepen bezbednosti srpskog naroda na severu KiM i dodao da je ključni problem prisustvo nagomilanih naoružanih formacija koje Priština koristi da teroriše srpski narod.

On je, gostujući na TV Pink, dodao da nije čak nužno da uvek napadaju Srbe, već je dovoljno da budu prisutni sa dugim cevima na svakom koraku da postavljaju punktove i patroliraju.

"To stvara utisak vanredne, ratne situacije svakodnevno. U takvim uslovima ne možete da živite normalno, ne može da prođe ni jedan dan bez podignutih tenzija", rekao je Drecun za Pink.

Dodao je da predstavnici Srbije ukazuju da je prisustvo specijalnih paravojnih jedinica najveći oblik ugrožavanja srpskog naroda i da oni sprovode teror nad Srbima.

"Nisu tu da bi se borili, kako kažu protiv organizovanog kriminala, već da terorišu i zastraše Srbe. To je kontinuirana politika Prištine na žalost", naglasio je Drecun gostujući u Novom jutru.

Dodao je da se ona ogleda i u podizanju lažne optužnoce za ratne zločine, prebijanju srpskih mladića i naglasio da je jasno da se "udara" na mlade , jer oni imaju snagu i energiju da se bore za svoj opstanak.

Drecun je istakao da su stalne tenzije uvek prvi korak do sukoba i da bi povlačenje specijalnih jedinica sa severa smanjilo pritisak na srpski narod.

Predsednik skupštinskog odbora za KiM ocenio je da je predstojeća poseta posrednika za dijalog o Kosovu i Metohiji Miroslava Lajčaka očigledan pokušaj da se, ako je moguće, usaglase neki stavovi vezani za, kako je rekao, američko-evropski predlog, koji se tiče postizanja stavova o nodmalizaciji odnosa.

"Posebno pitanje će biti ZSO. Od toga će zavisiti dalji koraci", rekao je Drecun.

Ocenio je da postoje mehanizmi da se Kurtijeva "buntovnost smiri", ako bi odbio formiranje ZSO.

"To nam je Grenel svojevremeno demonstrirao. Sada je pitanje kako će biti ponašanje Aljbina Kurtija koji uporno odbija da formira ZSO. Zapad pokušava da mu nađe izlaz iz te situacije. Čini se da u ovoj fazi Zapad nije toliko odlučan da politički kazni Kurtija zbog tog ponašanja", rekao je Drecun.

On je pojasnio da izlaz Zapad vidi u predlozima da postoji, kako oni kažu 16, 17 modela koji bi mogli da posluže kao primer za ZSO.

"Žele da razvodne Briselski sporazum i promene ono što je ključno, a vezano za ZSO, a to su izvršne nadležnosti te zajednice da bi Kurtiju mogli da omoguće da prihvati neki dogovor vezano za tačku koja govori o samoupravi Srba na KiM u evropskom predlogu. Da on može to da prihvati i kaže - nismo formirali ZSO, ali smo prihvatili neki dogovor", rekao je Drecun u Novom jutru.

On je naglasio da takav izlaz iz situacija za srpsku stranu nije prihvatljiv i dodao da se pregovara zato što ne postoji institucionalni mehanizam dovoljne zaštite srpskog naroda na KiM.

Drecun je kazao da ga zabrinjavaju izjave međunarodnih predstavnika na KiM.

"Nedavno ste imali izjavu komandanta Kfora koji je rekao da Priština nema prava da bez odobrenja komandanta Kfora i konsulatcija sa predsednicima četiri opštine na severu šalje takozvanu vojsku na sever, ali je rekao da se to ne odnosi na pripadnike specijalnih parapolicijskih jedinica, jer po njemu to su pripadnici KPS bez obzira kako se zovu, da li Rosu ili inteventna specijalna jedinica. To je ono što nas uzmemirava, jer je to zeleno svetlo Prištini da može da drži te jedinice na severu", kaže Drecun.

Dodo je da smatra da bi sastavni deo bilo kakvog dogovora sa Prištinom moralo da bude i to pitanje.

"Ne mogu specijalne jedinice da budu svakodnevno na terenu. Za šta ih koristite i zašto ih onda zovete specijalnim jedinicama? One se koriste samo u određenim akcijama. One su u svojim bazama, a iz njih izlaze samo kada imaju neke organizovane kriminalne ili terorističke grupe ili teroriste. A ovako ih koristite i kao običnu policiju koja postavlja kontrolne punktove. To vam pokazuje da se one ne koriste za namenu koju trebaolo da imaju po nazivu nego za terorisanje srpskog naroda", ocenjuje Drecun.

Gradonačelnik Opštine Leposavić u ostavci Zoran Todić kazao je da nije lako biti Srbin na Kosovu i Metohiji, ističući da napadi na decu najviše bole, a da prištinske vlasti baš tu "udaraju".

- Već više od 24 godine Srbi na KiM se svakog dana suočavaju sa teškoćama. Nije lako živeti i biti Srbin na KiM. Više brojimo dane kad nema incidenata, nego kada ih ima - rekao je Todić- za TV Pink.

Podsetio je na poslednji incident u selu Jošanica kada su pretučena dva srpska mladića.

- Presretnuti su od kosovske specijalne jedinice, izbačeni iz auta, a da nisu ni legitimisani, ni privođeni. Specijalci su ih pretukli i posle prebijanja ih pustili - kazao je Todić u Novom jutru.

Dodao je da je situacija na KiM nepeta, teška i mučna i da svako ko ima decu zna šta najviše boli.

- Najviše boli kada udare na decu. Pitanje dokle će srpski narod moći ovo da trpi još. Razgovarao sam sa roditeljima pretučenih mladića i video sam očaj i bes. Nema osude, nema reakcije, napadi su svakodnevni, a ovo je samo jedan u nizu incidenata - kazao je Todić.