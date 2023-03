Britanski profesor predlaže razmenu teritorija kao rešenje za Kosovo i Metohiju

Britanski profesor Džejms Ker Lindzi naveo je da bi razmena teritorija bila najlogičnije rešenje i da je najnoviji predlog Evropske unije za Beograd i Prištinu najbolji plan koji je izašao iz Brisela poslednjih godina.

Profesor sa Londonske škole ekonomije Ker Lindzi ocenjuje i da je tzv. Kosovo već duže vreme blokirano u međunarodnoj areni, pa prema njegovim rečima, da bi išlo napred, mora da prihvati ovaj sporazum sa Srbijom, prenosi Gazeta blic.

„Mislim da je to mnogo bolji predlog ako uporedimo prethodne, ima nekih pozitivnih pomaka. Ali ono što me najviše brine je način na koji će se ovaj plan sprovesti, pa stranama treba dati vreme da sprovedu dogovore postignute u Briselu", navodi Ker Lindzi, prenosi Tanjug.

On je dodao i da, ako se ovi dogovori ne sprovedu, onda je izvesno da će doći do niza kriza.

- Iskreno govoreći, Kosovo je dugo stagniralo u međunarodnoj areni, ima još mnogo zemalja koje mu nisu priznale nezavisnost. Kosovu je veoma potreban ovaj sporazum za dalji napredak - izjavio je on.

Britanski profesor kaže i da se tokom ovih godina Priština suočavala sa dva rešenja - razmenom teritorija ili autonomijom za srpsku zajednicu. Ipak, uveren je, kako kaže, da tzv. Kosovo ni na koji način neće imati sudbinu Bosne i Hercegovine.

- Uvek su postojala samo dva načina da se reši problem sa Srbijom. Jedno je razmena teritorija, a drugo autonomija srpske zajednice, a prvo nije naišlo na podršku međunarodne zajednice. U ovoj situaciji u kojoj se nalazi Kosovo, mora da prihvati oblik autonomije srpske zajednice, a to ni na koji način ne podrazumeva 'bošnjaštvo'. Neki ljudi namerno pokušavaju da dezinformišu o tome, stvarajući paniku u javnosti. Morate da razumete da neće biti Republike Srpske unutar Kosova. Postoji mnogo modela autonomije koji više ne liče na RS u Bosni. A ako me pitate kako bih rešio ovo pitanje, onda bi to bila razmena teritorija, za mene bi to bilo najlogičnije rešenje - zaključio je Ker Lindzi.