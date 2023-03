MINISTAR ODBRANE NAJAVIO INVESTICIJE U NAMENSKU INDUSTRIJU: Predsednik Vučić tražio da 20 posto proizvodnje ide u našu vojsku (FOTO)

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Miloš Vučević gostovao je danas na Vestima Tanjug televizije i govorio o otvorenim konkursima Vojske Srbije, nabavci oružja, ali i formiranju Narodnog pokreta za državu. Naše crvene linije su da nema Kosova u UN i nema posrednog i neposrednog priznavanja tzv. Kosova.

- Konstanta je komunikacija između posrednika Beograda i Prištine, mnogo toga se radi u pripremama događaja koji su za medije i javnost najvidljiviji. Razmenjuju se podaci, mišljenja i informacije, ali to je složen proces i ne treba da očekujemo da će se u kratkom periodu rešiti nešto što decenijama i vekovima nije rešeno. Srbija ostaje posvećena procesu dijaloga. Za Srbiju i sve njene građane je važno da je Srbija za pregovaračkim stolom, a ne na stolu, figurativno i da ne vodimo autističnu politiku. Nije nimalo jednostavna situacija, ali je to deo borbe za državu. Srbija je jasno rekla da je spremna da razgovara o konceptu tog sporazuma, posebno naglašavajući naše crvene linije. Znači Nema Kosova u UN i nema posrednog i neposrednog priznavanja tzv. Kosova, o ostalim stvarima može da se razgovara s tim što je to uslov o osnivanji SZO poprincipima iz 2015. godine da ne bi Kurti napravio SZO kao dobrovoljno vatrogasno društvo. Da li će se nastaviti pritisci na Srbiju svakako hoće, navijaju da dođe do potpunog formatiranja onoga što oni bvide kao republiku Kosovo, a mi ne smemo ući u samoizlovanje, da budemo dovoljno mudri i da štitimo državne interese. Pogubno bi bilo izaći iz tog procesa, a nacionalni interes bi bio da postignemo sporazum s Albancima.

KFOR ima odgovornost za celo stanovništvo

Vučević je istakao da su incidenti na KiM konstantni, a da sa KFOR postoji dobra komunikacija.

- Ne mogu da kažem da ne postoji komunikacija. Kako KFOR to vidi oni smatraju da su to nažalost izolovani incidenti ili da je to pitanje policijskog rada. Mi imamo suprotno mišljenje, KFOR ima odgovornost za celo stanovništvo. Imate presudu godinu dana zatvora samo zato što je jedan od funkcionera Srpske liste na jednom skupu rekao da je Račak izmišljen zločin da bi došlo do napada na Jugoslaviju. Mnogo teška situacija Srba na KiM. Kada pričamo o pregovaračkom procesu i kada se partije u Srbiji nekada junače, kada daju snažne parole, mi moramo da sačuvamo Srbe na KiM. I to ne samo u severnom delu gde su kompaktni, nego imate polovinu stanovništa južno od Ibra, u Gračanici, Kosovskom Pomoravlju i nešto malo Srba mučenika, u pravom smislu te reči, na Metohiji. Moramo da vodimo računa i o njima. Lako je nama ovde iz Beograda, a treba brinuti o onima u Orahovcu, Šilovu i Ranilugu da im sutra deca idu u školu i da se kreću, da imamo dozu razumevanja i empatije. I to je zadatak Srbije da sačuva srpsku zajednicu i crkve na KiM, jer kada postoje oni postoji i Srbija.

300 miliona ide za opremu i naoružanje kroz namensku industriju

Vučević je govorio i o 700 miliona evra za Vojsku Srbije i dodatnih 400 miliona evra za namensku industriju Srbije.

- Ovih dana je pripremljen plan za 400 miliona evra, to su vanbudžetska sredstva, za VS, za ono što zovemo namenska industrija. Sto miliona evra ide kao investicija u fabrike u kontekstu ulaganja u nove mašine i tehnologiju, kako bi se podigla njihova konkurentnost na tržištu i kako bi mogli bolje i brže da isporučuju ono što se traži. Predsednik Srbije, kao vrhovni komandant, je rekao da 20 posto onoga što proizvede naša namenska industrija ide u Vojsku Srbije, a ostalo može da ide u komercijalnu prodaju. A 300 miliona ide za opremu i naoružanje kroz namensku industriju. Govorim o oružju i vojnoj opremi, složenim sistemima koji se proizvode ili modernizuju u našoj namenskoj industriji. To je snažan impakt našoj industriji. To nije pitanje neke fabrike, one drže ekonomiju u tim krajevima. Znate šta znači Krušik u Valjevu, fabrika municije u Požegi, Prva petoletka za Trstenik, a Zastava za Kragujevac. Mi kada ulažemo u namensku industriju mi ulažemo i u njih. Vi angažujete direktno 20.000, a ukupno sa onima koji su kooperanti gotovo 45.000 ljudi.

Sa svetskog tržišta stižu dronovi kamikaze, nekoliko stotina i time se drastično menjaju sposobnosti u odbrani države, a na jesen se očekuje prva isporuka, najavio je Vučević.

- Niko ne priželjkuje sukobe i ratove, ne daj bože da ikada upotrebimo te dronove, osim one što su predviđeni za vežbanje ili probu njihove funkcionalnosti, ali kad imate vojsku morate da se pripremate i za najgore. To je zadatak vojske, da uvek bude spremna. Biće vrlo impresivno kada se pojave. Za sve vojske, ne samo za našu, je izazov kadrovska politika. Sa rastom životnog standarda, s pojavom novih industrija postoji mogućnost da mnoge poslove obavljate od kuće, a donošenjem odluka o suspenziji vojnog roka u našoj državi imate konstantan izazov kako da nadomestite sve te kadrovske stvari. Na to utiču i nepovoljna demografska kretanja. Za mene je u ovom trenutku najvažnije da pozovemo da se jave svi koji žele u najelitnije jedinice do 31. marta. Do kraja 2024. godine će trajati program 5.000 specijalaca. To su jedinice s najvećim primanjima, osnovna plata je 220.000 dinara. Odluka da se obezbedi novac za njih je ispravan način da dođete do većeg broja ljudi za jedinice koje imaju najzahtevnije obuke i treninge, praktično su tu za najdelikatnije i najrizičnije situacije. Mi smo ove godine za sve pripadnike podigli plate za 25 posto, ubedljivo najveće povećanje u Srbiji u kontekstu plata, ali i za civilna lica koja su u VS, da li su to majstori, kuvari. Na to sam ponosan. Pilotima je isto porasla plata, takođe za 25 posto. Nama su bitni i pešadinci i tenkisti, kao i rečna flotila. Strane kompanije vide vojnike za izvrsni kadar za njihove kompanije. Najveći izazov su nam Beograd i Vojvodina. Siguran sam da će ovaj konkurs da uspe. Sa svim primanjima zbog rada u smenama, terenskog rada, idete do 300.000 dinara. Tu je i mogućnost da se kupi stan. Jedan deo troškova nemate kada ste u Vojsci Srbije.

Prvi čovek vojske istakao je da Narodni pokret za državu, čije je formiranje najavio predsednik Srbije, ima za cilj da okupi sve dobronamerne pojedince i stranke, koji žele da Srbija vodi mudru politiku.

- Izbori su u politici uvek mogući. Nas početkom sledeće godinu očekuju lokalni i pokrajinski izbori, da li će biti još neki ranije ostaje da vidimo, to je stvar političkog dogovora. Nikada ne možete izbore da isključite u stranačkom životu. Ako opozicija odluči da želi izbore SNS neće bežati od tog izazova i prilike za političku utakmicu. Što se tiče pokreta, ovo su začeci i ne vidimo precizne “granice”. Taj pokret će biti dovoljno veliki da primi sve koji su državotvornog karaktera, za stranke koje žele da Srbija bude suverena i slobodna, da ne gledaju druge države kao patrone i adrese na koje treba da se obrate za mišljenje, bilo to Vašington, Brisel ili Moskva, nego da je Beograd glavni grad vaše države i da su svi građani oni koji glasaju na izborima i biraju one koji će biti odgovorni za državu. To je pokret koji treba da okupi sve dobronamerne, koji su politički na istim linijama da sačuvaju Srbiju u složenim okolnostima, da vode racionalnu politiku ne stideći se emocija i istorije, ali da vode mudru politiku da Srbija može da odoli svim poteškoćama, udarcima, sa što manje posledica - tvrdi ministar.

